香港与内地2月6日开始无检疫、无上限通关

（德国之声中文网）香港特首李家超周五（2月3日）宣布，香港与内地下周一（2月6日）开始将全面、全开放通关，出入境前均无须做核酸检测，开放全部出入境口岸，所有口岸不设人数限制，无须预约，旅客可以自由来往内地和香港。澳门入境香港也不需要提前检测，但从海外入境香港的旅客仍需提前做抗原检测。

此前，香港陆路口岸过关名额每日单向限制在5万人次，且必须持有48小时内的核酸检测阴性结果。香港的以上措施直接或间接导致春节长假期间，放开的大陆人口更多前往澳门，而不是香港，因为澳门对入境的内地人数既不设上限，也不需出示核酸测试阴性证明。

周五当天，中国国务院港澳办也发布了《关于全面恢复内地与港澳人员往来的通知》，内容同港府的通知对等一致，即取消预约通关、取消入境中国大陆的香港人员的上限、不再需要核酸检测。大陆方面还规定，7天内有外国或其他境外地区旅居史的人，需要48小时内核酸检测阴性证明。

中國開關：疫苗旅遊興起 香港成熱門

港府开始为振兴旅游业造势

本周四（2月2日），港府开启"你好，香港！"系列活动，旨在宣传香港作为旅游热点的优势，向全世界宣告"香港已经回来了"。在一连串活动中，最引人关注的是"50万张免费机票"。

香港机场管理局行政总裁林天福周四表示，50万张机票由香港3家航空公司向境外市场赠送。机票将自3月1日起开始派发，为期6个月。率先向东南亚地区送出机票，其次为东北亚及内地。此外，今年夏季再赠送8万张机票给香港市民，以及赠送机票给大湾区居民，预计共送出超过70万张机票。

自2019年起，香港经历了大规模政治动荡，以当地年轻人为主的社会力量掀起反送中抗议活动，骚乱、暴力和当局镇压使得香港的社会安定与经济发展受到巨大冲击。而紧接着出现的新冠疫情持续了3年，在这期间，香港对入境通关进行了非常严格的限制。

美联社的一篇报道指出，中国和香港属于全世界入境限制维持时间最长的地方。其它国家和地区在去年就已逐步开始开放边境。

该文指出，香港既是商业重镇、金融中心，同时也是旅游胜地，人们眼里的购物天堂，但该地旅游业恢复之前的景气，尚有很长的一段路要走。去年，近60.5万人次造访香港，比2021年增长了6倍，但同疫情前的2019年相比，则只及约1%：那年全年抵港高达5590万人次，而这个数字同政治动荡前的2018年相比已经下降了14%。

香港的变迁 1843年的香港黄泥涌谷地 这幅钢板画据信描绘的是1843年左右香港黄泥涌谷地。图中央的竹制导水管用以连接附近的引水道，将水引流作灌溉之用。自秦朝被归为中国版图后，香港一直以农业、捕鱼及盐业为主要产业，十九世纪前未在历史舞台上有重大影响。1841年香港开埠后，英国政府正式将此地命名为“香港”。

香港的变迁 1860年的香港 第一次鸦片战争（1839年至1841年）后，清政府被逼于1841年签订《穿鼻草约》、1842年签订《南京条约》，将香港岛割让予英国。1856年英国发动第二次鸦片战争，清廷再败于英法联军，被逼在1860年签下《北京条约》，把九龙半岛的南端地区再割让给英国。

香港的变迁 1880年左右的香港人 这是一张描绘1880年左右一群香港人下棋、抚琴、写字的图片。1898年，清政府在甲午战争中战败，英国强迫清政府缔结了《中英展拓香港界址专条》。中方同意把九龙界限街以北直至深圳河的新界地域，以及235个岛屿租借予英国，为期99年。

香港的变迁 1910年左右的香港 这张照片摄于1910年左右。当时，香港已从一个昔日的小渔村发展为中国移民的聚居地，转口港及通商中心。

香港的变迁 1910年左右的香港皇后大道 皇后大道是香港开埠之后的第一条修建的主要道路。香港1842年成为自由港后，工商业、金融业及公共事业均不断发展。1911年，九广铁路正式贯通，香港大学也于这一年正式成立。在司法方面，香港采用二元化法律体系，一方面引入英国法基础上的普通法体系，另一方面保留清代的部分法律和习惯。

香港的变迁 1940年的香港金融区 这是1940年2月27日拍摄的香港金融区的照片。二战期间，日军从1941年12月25日至1945年8月15日占领香港。日本投降后，英国收回香港。

香港的变迁 1984年中英签署香港问题联合声明 1984年12月19日，英国首相撒切尔夫人和时任中国国务院总理的赵紫阳签署关于香港问题联合声明。中共中央顾问委员会主任邓小平、中华人民共和国主席李先念出席了签字仪式。根据该声明，中华人民共和国政府决定于1997年7月1日对香港恢复行使主权。按照邓小平提出的方针，香港在主权交接后实行“一国两制、高度自治、港人治港、现有的资本主义生活方式五十年不变”。该方针被载于《中英联合声明》第三条及附件一。

香港的变迁 1997年香港政权交接仪式 1997年6月30日23时42分，中英两国政府香港政权交接仪式在香港举行。随着英国国旗的降下，英国在香港一个半世纪的殖民统治宣告结束。

香港的变迁 《基本法》生效 在香港主权交接仪式后，江泽民和英国王储查尔斯握手。两人身旁分别是时任中国总理李鹏和英国首相布莱尔。按照1997年7月1日生效的《香港特别行政区基本法》第五条，“香港特别行政区不实行社会主义制度和政策，保持原有的资本主义制度和生活方式，五十年不变”。

香港的变迁 2014年的雨伞运动 2014年9月26日至12月15日，香港发生一系列争取真普选的公民抗命运动，俗称雨伞运动。示威者的主要诉求为争取行政长官选举的公民提名权，以及废除立法会功能组别。运动的主要象征是黄色的雨伞。示威者的诉求全部被拒绝，运动以失败告终。

香港的变迁 2019年的反送中运动 2019年3月15日，香港民众掀起抗议运动，反对允许将香港的犯罪嫌疑人引渡至中国内地受审的《逃犯条例修订草案》。示威者重新提出“光复香港，时代革命”的口号。7月中旬，示威者与警方之间的冲突加剧，大批示威者被逮捕。2020年初，新冠疫情从中国大陆传入香港后，反修例运动受其影响而开始减弱。

香港的变迁 2020年通过港区国安法 2020年6月30日，中国人大常委会通过港区《国家安全法》，针对颠覆国家政权丶分裂国家丶恐怖活动，以及外部势力干预等四种行为。该法凌驾于《基本法》之上，冲击了香港的行政丶立法丶司法丶传媒丶教育等各领域，标志着香港的公民社会走向终结。



（美联社、财新网等）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。