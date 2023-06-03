香港不准公開悼六四 逾20人遭港警帶走

（德國之聲中文網）根據香港警方週日（6月4日）統計，截至當日近午夜，共有1人遭到拘捕；23人因「涉嫌破壞社會安寧」遭警方帶走，包含11男12女，年齡介乎20至74歲。他們被帶至警署進一步調查，部分其後獲准離開。

綜合外電與港媒報導，遭港警拘捕的為一名53歲女子。《明報》報導，警方稱當晚9時許在維園發現該女子「形跡可疑」，上前截查，之後該名女子拒絕合作並拒絕出示身分證明文件，經警告未果後以「涉嫌妨礙警務人員執行職務」為由拘捕。

其餘遭港警帶走的23人，包含香港知名社運元老、社民連主席陳寶瑩。社民連是香港偏左翼的民主派政黨，也是香港少數僅存的幾個反對黨之一。

法新社記者目睹了陳寶瑩在銅鑼灣遭港警帶上警車的畫面。在這之前，陳寶瑩拿著小型LED蠟燭和兩朵黃花。《明報》報導，期間陳高呼「悼念六四無罪」。在被帶走數小時後，她當晚獲准離開。

此外，香港職工盟前副主席鄧建華，身穿印有《文匯報》六四報導的黑色上衣、前支聯會常委徐漢光、香港記者協會前主席麥燕庭、綽號「王婆婆」的香港知名社運人士王鳳瑤，也都遭警方帶走。

香港自由新聞（HKFP）報導，在維園噴水池附近，一名身穿黑色T恤的女子也遭被警方截查帶走，警方將她四腳朝天地抬上警車後，她在警車上大喊：「是不是以後六四都是這個樣子？」

六四週年前夕，港警3日已經以「煽動」行為和「擾亂秩序」的罪名逮捕了4人；另外4人因涉嫌破壞社會安寧而被拘留。《明報》報導，其中包含藝術家三木、前支聯會義工關振邦及天安門母親運動成員劉家儀。

六四34週年這天，港警出動約6000名警力戒備。入夜後，警方加強佈防維園，但仍有零星市民到維園悼念。當日亦有部分店家以贈送蠟燭的方式，低調、自主地哀悼六四。傍晚時分，美國駐港領事館亦可看見數十支蠟燭，在建築窗戶旁閃閃發光。海外包含台灣、英國、澳大利亞、美國、日本等多地，皆有六四紀念活動舉行。

眾多人權組織批評

香港曾是中國境內唯一能紀念六四之地，也是全世界紀念六四規模最大、歷史最悠久的城市。2020年《香港國安法》出台後，有超過30歷史的維園六四燭光晚會首次被以新冠疫情為由禁止，但當年仍有零星民眾能自主前往維園點燭光悼念；2021年及2022年，維園遭封；今年首度「復常」，但維園改由親北京團體申請舉辦家鄉市集嘉年華，燭光晚會連續第四年絕跡維園。北京被指正試圖改寫香港人的六四集體記憶。

聯合國人權負責人蒂爾克（Volker Türk）辦公室4日稍晚在推特發文稱，對於香港的「拘留通報感到震驚」，並呼籲「釋放任何因行使言論自由與和平集會自由而被拘留的人」。

人權觀察組織（HumanRights Watch）呼籲中國政府承認殺害民主抗議者的責任。人權觀察高級中國研究員王亞秋透過聲明表示：「中國政府繼續逃避對幾十年前的天安門大屠殺的責任，這使其對數百萬人的任意拘留、嚴厲的審查和監視以及在國際上破壞權利的努力更加膽大。」

國際特赦組織則指，香港政府阻止人們紀念六四週年的「可恥行動」，反映了中國中央政府的審查制度，是對在天安門鎮壓中被殺害的人的侮辱。

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