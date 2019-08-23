香港“万人牵手” 致敬波罗的海和平运动

周五，香港抗议活动以另一新形式发声：以当年开启了苏联解体大幕的波罗的海国家示威运动为榜样，组成人链，表达政治述求。示威者同时表示，活动并非要鼓吹独立，而是要凸显和平示威民众团结的力量。
（德国之声中文网）10个星期以来，数百万香港人举行各种抗议集会活动，要求民主和言论自由、反对北京扩大对香港的控制。为此，除坚持到底的决心外，也需有创意，以不断引起世人的关注。
本周五（8月23日)，示威者们组成人链，发起手拉手建「香港之路」的活动，在港铁港岛线、荃湾线和观塘线共39个港铁站组成人链，这是在效仿30年前的一场政治活动。
就在30年前的这一天，人类历史上最长的人链问世：1989年8月23日，200万爱沙尼亚人、立陶宛人和拉脱维亚人手牵手组成名为"波罗的海之路"的人链，横贯今天已是独立的这3个国家，表达脱离苏联、独立建国的诉求。之所以选择8月23日，是因为1939年8月23日苏联和纳粹德国秘密签订的《苏德互不侵犯条约》中，波罗的海三国被苏联占领。示威者由此希望，国际社会能够关心三国共同的历史遭遇。
传承这一历史的香港人链活动订于周五晚上七点集合，八点正开始，九点结束。德国之声记者在其中一个聚集点尖沙咀所见，熙来攘往的弥敦道上，早早排满前来参与的民众，当中不少是刚刚下班的上班族。还没到八点，人链已经贯穿闹市，有人拿着「Stand with Hong Kong」等标语，呼吁外界与香港民主运动站在同一阵线。有司机途经现场时响号以示支持，现场不见警员驻守，但秩序良好。
29岁的王先生向德国之声表示：「我想证明现在有勇武抗争之余，也有和平理性的一面。30年前别人做到，我们也做得到。这绝对不是港独行动，而是用同一个模式，最重点的是和平理性非暴力。」
患有脚伤的龙小姐，今夜撑着拐杖到尖沙咀闹市参与活动。她告诉德国之声：「因为过去很多场活动都无法参与，我站出来可能会累一点，但对比很多人，我的付出只是非常简单。」最近几天的时局发展也令她更坚决站出来：「我们看到很多白色恐怖，机管局和国泰以言入罪炒人，又有人想吓退见习律师。如果现在不出来，不知道将来还能不能再出来。」
强调并非鼓吹港独
人链贯串港铁线，九龙和港岛几十个地铁站沿线串连起来。这次行动其实在本周才发起，不到70人的筹备团队都是在网上串连，用了短短几天通宵达旦准备。组织者之一K小姐认为，行动效果比想像中还要成功，超乎他们预料。 K小姐告诉德国之声：「我想成功之处在于，大家都愿意为香港正在发生的事站出来，并不是趁热闹，而是大家出于对这个家的爱。」
对于有建制派人士批评，他们是要效法波罗的海人链鼓吹独立，K小姐反驳：「我们希望借30周年时机行动，不是要搞什么独立运动，只是重申五大诉求缺一不可。大家看到香港人真的很团结。香港人不是冷感的动物，都很愿意付出，和波罗的海人链最相似的就是，人民那股团结的力量。」她希望外界关注香港艰困处境的同时，也借此感谢多国民众的支持。
另据香港电台报道，在计划路线之外，也有多区市民自发筑人链、亮手机灯。报道称，尽管行动原定路线是港铁沿线行人路，但部分市民自发在狮子山组成人链，亮起手机灯，灯光勾出狮子山顶山脊线。一些市民高叫「香港人加油」及「五大诉求，缺一不可」等口号，派发反修例宣传单张。另外，有市民在湾仔与示威者争论，指示威者阻塞道路，一度发生争执。而在港岛区，有出租车队挂着五星红旗驶经人链。
讲堂空荡
下月，学生们将在新学期开始后罢课两星期。组织者们希望通过此举在一段时间里使常规示威继续能保持势头。
尽管大雨如注，上周末又出现大规模示威抗议行动，据组织者方面称，参加人数达170万。香港人延续了数月的示威行动成为1989年遭军队血腥镇压的北京学运以来的最大规模抗议运动。北京政府新近向毗邻香港这个特别行政区的深圳增派了大批武警。不过，很多香港示威者并未因此退缩。
数星期以来，百万港人一再举行示威抗议。他们担心自己的权利被北京剥夺。他们指控现任港首林郑月娥过于亲近北京中央政府。从1997年起，这个前英国殖民地成为中国的一个特别行政区，其居民享有比內地更大的个人自由。
李芊/凝炼/李鱼（德新社、路透社）
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