香港“万人牵手” 向波罗的海和平运动致敬

（德国之声中文网）10个星期以来，数百万香港人举行各种抗议集会活动，要求民主和言论自由、反对北京扩大对香港的控制。为此，除坚持到底的决心外，也需有创意，以不断引起世人的关注。本周五，示威者们将组成人链。

就在30年前的这一天，人类历史上最长的人链问世：1989年8月23日，200万爱沙尼亚人、立陶宛人和拉脱维亚人手牵手组成名为"波罗的海之路"的人链，横贯今天已是独立的这3个国家，表达脱离苏联、独立建国的诉求。

30年前那次牵手：呼吁自由和独立的人链 德-苏协定牺牲品 爱沙尼亚首都塔林的人链：8月23日，希特勒-斯大林互不侵犯条约签署40周年纪念日之际，近200万波罗的海国家民众组成人链，横贯苏联波罗的海加盟共和国爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛。当年，根据这一苏德互不侵犯条约，波罗的海沿岸三国被划归苏维埃社会主义共和国联盟。现在，波罗的海人民要求自由。

30年前那次牵手：呼吁自由和独立的人链 无法预计的风险 这里是总长超过600公里的人链的一段，当时的立陶宛苏维埃社会主义加盟共和国的首都——维尔纽斯。波罗的海人嗅到了的时代变革的信息。但当时无人知道，苏联掌权人对示威会作出何种反应。不过，波罗的海人知道：团结就是力量。

30年前那次牵手：呼吁自由和独立的人链 街道的力量 反响巨大：所有阶层，不分男女老少，都走上了街头。地方上的共产党官员们也加入其中。邻居们拿来食品，秩序维护人员指挥交通。19点整，多达200万人手牵手组成世界上最长的人链，肃立一刻钟。画面传向了全球。

30年前那次牵手：呼吁自由和独立的人链 想到了巨变 这是向往自由的一刻钟，写下了“波罗的海道路”历史的一刻分钟。组成人链的波罗的海人挥舞遭苏联禁止的旗帜，吟唱故乡老歌，直至夜深。人们意识到：这3个苏联加盟共和国的独立看来的确有了可能。

30年前那次牵手：呼吁自由和独立的人链 莫斯科处于守势 1989年时，波罗的海三国居民加起来总共800万。竟有200万人走上街头，显示了这一事件的意义。莫斯科未诉诸武力，但极力淡化这一人链的意义。然而，从长期看，苏联毕竟无以对付波罗的海人的自由愿望。1991年，拉脱维亚、爱沙尼亚、立陶宛重获独立。

30年前那次牵手：呼吁自由和独立的人链 为奇迹转一圈 在立陶宛首都维尔纽斯大教堂和独立钟楼之间，一块石头嵌入地面，石块上刻有彩色玻璃字母，组成一词“Stebuklas”（奇迹）。这一石块标志着当年从维尔纽斯直到塔林的那个波罗的海人链的终点之一。谁若想许个愿，可站到石头上，一边许愿，一边转上360度。

30年前那次牵手：呼吁自由和独立的人链 德国的最长人链 在有波罗的海道路前，人链作为一种抗议标志就已经出现过。1983年，在德国，估计数字为40万的和平运动支持者走上街头，组成人链，阻止北约的双重决议在德国部署新型美国导弹。该人链长约10公里。

30年前那次牵手：呼吁自由和独立的人链 针对中国导弹的台湾抗议 欧洲以外地区，也出现过表达政治意愿的人链。2004年2月，为抗议中国导弹威胁台湾，200万台湾人组成500公里长的人链。受到波罗的海人激励的这一俗称的“手牵手集会”从北部的基隆一直延伸到南端的佳东。

30年前那次牵手：呼吁自由和独立的人链 香港人冀望奇迹 在波罗的海人手牵手抗议25周年之际，香港的示威者们也计划组成尽可能长的人链。他们也想由此表达自由的不可侵犯，强调香港与內地不同的“特区地位”。要是北京政府因此作出让步，那将是一个奇迹。历史上，有时会出现奇迹。



讲堂空荡

下月，学生们将在新学期开始后罢课两星期。组织者们希望通过此举在一段时间里使常规示威继续能保持势头。

尽管大雨如注，上周末又出现大规模示威抗议行动，据组织者方面称，参加人数达170万。香港人延续了数月的示威行动成为1989年遭军队血腥镇压的北京学运以来的最大规模抗议运动。北京政府新近向毗邻香港这个特别行政区的深圳增派了大批武警。不过，很多香港示威者并未因此退缩。

数星期以来，百万港人一再举行示威抗议。他们担心自己的权利被北京剥夺。他们指控现任港首林郑月娥过于亲近北京中央政府。从1997年起，这个前英国殖民地成为中国的一个特别行政区，其居民享有比內地更大的个人自由。

凝炼/李鱼（德新社、路透社）

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