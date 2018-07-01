香港七一游行 反对一党专政

(德国之声中文网) 游行的一名组织者对路透社表示，示威活动针对的并不是香港特首林郑月娥，而是反对北京试图全面渗透香港、加强管控。

当天早晨的升旗仪式上，大约有20名试图靠近活动现场的示威者被警方拦阻。他们抬着一口棺材，象征民主已死，并高喊口号抗议中国的一党专政，并呼吁实现香港以及内地的真正普选，要求恢复刘晓波遗孀刘霞的自由。特区政府在一份声明中则表示，呼喊“不尊重‘一国’的口号”不符合香港的整体利益、会破坏香港的发展。

在周日上午的香港回归纪念酒会上，特首林郑月娥则强调，香港的“一国两制”依然运转良好。这位一年前上任的香港特区政府行政长官在周日的活动上说，过去一年中，特区政府坚持“一国”之本，而且对大是大非绝不含糊，不容忍触碰国家底线。她还说，特区政府在处理中央与特区的关系上“无畏无惧”，积极加强各界对《宪法》、《基本法》以及国家安全的认识。林郑月娥表示，香港应善用“一国两制”中“两制”的好处，参与“一带一路”建设和“大湾区”发展，并通过对外事务提升国际地位。

董建华、曾荫权、梁振英这三位前特首以及一些来自内地的官员也出席了官方纪念活动。

根据香港《基本法》，这座前英国殖民地城市能够在主权回归中国后享有“一国两制”，维持既有政治制度以及生活方式“50年不变”。去年，习近平到访香港时，也高度赞扬“一国两制”。此外，《基本法》还笼统地将特区行政长官普选设定为目标。不过，北京方面在2014年提出的香港特首普选方案中，要求对候选人进行事先筛选，激起了大规模民众抗议。北京对香港政治、经济、社会的全方面渗透此后也越发引起了一些香港民众的反感。

批评人士质疑特首林郑月娥没有妥善地在“一国两制”框架下捍卫香港的自治和自由，而北京方面则赞扬林郑月娥的治理工作。中国国务院副总理韩正周二(6月26日)在北京会晤林郑月娥时赞扬了她促进香港经济发展和社会和谐的工作。此次会晤的主要目的是听取林郑月娥关于粤港澳大湾区规划的意见汇报。目前，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正已经正式接手主管港澳事务。林郑月娥在会晤后对媒体表示，韩正管理港澳事务是好事，因为对方曾管理上海这个大城市，而上海在长三角城市群的定位及发展，对香港是好的参考。

今年下半年，“大湾区规划”的两项重大工程——港珠澳大桥以及广深港高铁就将竣工通车。支持者认为这将加速香港与整个大湾区的融合，从而获得新的发展空间，而反对者则担心融入大湾区的香港将进一步丧失自主性，“香港不再是香港”。

与1年前相比，林郑月娥的民意支持度出现了下滑。香港大学进行的一项民调显示，目前，林郑月娥的支持度为54.3%，低于一年前的61.1%。

文山/乐然/(美联社、路透社等)