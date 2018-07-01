香港七一游行 反对一党专政

(德国之声中文网) 游行的一名组织者对路透社表示，示威活动针对的并不是香港特首林郑月娥，而是反对北京试图全面渗透香港、加强管控。
当天早晨的升旗仪式上，大约有20名试图靠近活动现场的示威者被警方拦阻。他们抬着一口棺材，象征民主已死，并高喊口号抗议中国的一党专政，并呼吁实现香港以及内地的真正普选，要求恢复刘晓波遗孀刘霞的自由。特区政府在一份声明中则表示，呼喊“不尊重‘一国’的口号”不符合香港的整体利益、会破坏香港的发展。
在周日上午的香港回归纪念酒会上，特首林郑月娥则强调，香港的“一国两制”依然运转良好。这位一年前上任的香港特区政府行政长官在周日的活动上说，过去一年中，特区政府坚持“一国”之本，而且对大是大非绝不含糊，不容忍触碰国家底线。她还说，特区政府在处理中央与特区的关系上“无畏无惧”，积极加强各界对《宪法》、《基本法》以及国家安全的认识。林郑月娥表示，香港应善用“一国两制”中“两制”的好处，参与“一带一路”建设和“大湾区”发展，并通过对外事务提升国际地位。
董建华、曾荫权、梁振英这三位前特首以及一些来自内地的官员也出席了官方纪念活动。
今年游行的主题是：“结束一党专政、拒绝香港沦陷”。
根据香港《基本法》，这座前英国殖民地城市能够在主权回归中国后享有“一国两制”，维持既有政治制度以及生活方式“50年不变”。去年，习近平到访香港时，也高度赞扬“一国两制”。此外，《基本法》还笼统地将特区行政长官普选设定为目标。不过，北京方面在2014年提出的香港特首普选方案中，要求对候选人进行事先筛选，激起了大规模民众抗议。北京对香港政治、经济、社会的全方面渗透此后也越发引起了一些香港民众的反感。
批评人士质疑特首林郑月娥没有妥善地在“一国两制”框架下捍卫香港的自治和自由，而北京方面则赞扬林郑月娥的治理工作。中国国务院副总理韩正周二(6月26日)在北京会晤林郑月娥时赞扬了她促进香港经济发展和社会和谐的工作。此次会晤的主要目的是听取林郑月娥关于粤港澳大湾区规划的意见汇报。目前，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正已经正式接手主管港澳事务。林郑月娥在会晤后对媒体表示，韩正管理港澳事务是好事，因为对方曾管理上海这个大城市，而上海在长三角城市群的定位及发展，对香港是好的参考。
今年下半年，“大湾区规划”的两项重大工程——港珠澳大桥以及广深港高铁就将竣工通车。支持者认为这将加速香港与整个大湾区的融合，从而获得新的发展空间，而反对者则担心融入大湾区的香港将进一步丧失自主性，“香港不再是香港”。
与1年前相比，林郑月娥的民意支持度出现了下滑。香港大学进行的一项民调显示，目前，林郑月娥的支持度为54.3%，低于一年前的61.1%。
文山/乐然/(美联社、路透社等)
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全世界最贵的城市是……
苏黎世……
是全世界最贵的城市。去过的人一定对大街上西装革履、满身名牌、行色匆匆的路人有深刻印象。瑞银把纽约的物价视为基准指数100，苏黎世的物价指数为116.8，但这没有把当地的房租考虑在内。湖光山色的苏黎世消费水平看上去虽然贵，但是对于生活和工作在这里的人来说还算可以承受的。按照瑞银的计算，纽约人需要工作54.1个小时才能买台iPhoneX，苏黎世人则只需要38.2小时。
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欧洲城市霸榜
榜单上的第二至四名分别是瑞士的日内瓦、挪威的奥斯陆以及丹麦的哥本哈根。它们不包括租房价格的消费价格指数分别为113、107和106。日内瓦作为瑞士第二大城市，牢牢的保住了这个国家“全球最贵国家”的称号。不过瑞士人的高收入再次让人汗颜，如果你在日内瓦有份工作，平均47.5小时你就能挣一台iPhoneX，在排名最末（77名）的开罗，你需要为此工作1066个小时。
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亚洲物价水平最高的城市……
是东京，这个目前全球规模最大的都会区。虽然人口密度极高，但一切看上去都依然井井有条。在这里生活的3700万人，平均每工作12.2分钟就可以买一个麦当劳的巨无霸。在UBS的全球对比中排名第三，仅次于香港的11.8分钟和台北的12分钟。它的物价水平全球排名6，收入水平排名第17，购买力排名全球第20。
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大中华区最贵的城市……
是排名第32的台北。从收入水平来说全球排名第33。在这里，上班族为了买个巨无霸虽然只需要工作12分钟，但为了买个iPhoneX需要工作92.7小时。比第一名苏黎世（38.2小时）妥妥的多了一倍多。从上班族的整体购买力来说，台北排名全球第35，落后于香港（25），东京（24）和柏林（12）。
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香港紧随其后……
物价全球排名第33。这个亚洲金融中心的收入水平全球排名第29，购买力水平全球第9。所以相对来说香港人的收入还是不错的，虽然这里的房价高的惊人。有了动不动就好几千万港币的房价，也就不难理解香港为什么是全球拥有摩天大楼（14层以上）数量最多的城市。
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北京上海……
分别排名第46和47。这里的房价虽然已经上天，但其它的物价水平与全世界其它城市相比还是相当亲民的。只不过在这里你最好别吃巨无霸，也别用iPhoneX。因为北京一个打工族平均需要工作51分钟才能买个巨无霸，苦干314.3个小时才能买个iPhoneX。人均购买力只有纽约打工族的大约四分之一。上海的情况也差不多。
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有新意的排名
看到这里，你可能会问瑞银的这个榜单中为什么所有城市的物价水平都与巨无霸和iPhoneX有关系？这是因为瑞银别出心裁的利用对全球77个大城市的统计数据推出了“千禧一代必备品”（millennial must-haves）的清单。其中囊括了一个Netflix帐号、一台iPhone、一部笔记本电脑、一条牛仔裤、一双球鞋、一个巨无霸和一杯咖啡，当然还包括一个牛油果。
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千禧一代的福地和“祸地”
按照“千禧一代必备品”这个购物清单的算法，瑞银统计了在全球11个主要城市购买这些物品的总价，结果出人意料。本来物价并不便宜的香港在这个榜单上排名最末，也就是需要花最少的钱（1825美金）就能买到上述这些“千禧一代必备品”。这么看来，阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的“千禧一代”最惨，他们为了买这些生活必备品需要花费3696.38欧元。其中的原因主要是iPhoneX在阿根廷卖的太贵，一台要2243美金，是全球iPhoneX价格最低城市纽约（1088美金）的一倍多。
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全世界最贵的城市是……
德国物价最贵的城市是……
在总榜单上排名第23的慕尼黑。这座以啤酒节和香肠猪肘闻名的城市其实也是德国重要的金融、保险、制造、高科技和媒体产业重镇。虽然这里的房价和德国其它城市相比已经上天，但总体物价和全球其它包括维也纳（22）、洛杉矶（20）、布鲁塞尔（18）、巴黎(12)、悉尼(11)、伦敦（8）和纽约（5）在内的城市相比，还算是很便宜的。慕尼黑之后的各大德国城市物价排名分别为法兰克福（27）和柏林（30）。
作者: 任琛