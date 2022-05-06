 香港“一人模式” 特首选举 李家超高票当选 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.05.2022

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香港“一人模式” 特首选举 李家超高票当选

香港周日举行第六届行政长官选举，警界出身的前政务司司长李家超作为唯一候选人高票当选。他将在七月接棒林郑月娥成为香港特首。

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香港准特首李家超今日提出四个政纲，被外界认为与林郑月娥的路线相差不大。他在政纲简介会上也强调，会持续推动禁止叛国颠覆的《基本法》第23条立法。

（德国之声中文网）香港第六届行政长官选举在周日（5月8日）当地时间上午9时至11时半进行投票。作为此次选举的唯一候选人，前政务司司长李家超以99%的得票率当选，打破历届记录。

主要由亲北京人士组成的选委会共有1461名选举委员，每名选委可投下“支持”或“不支持”票。周日有1428人参与投票，投票率为97.74%，其中1416人投下支持票，8人投不支持票。

李家超在发表当选感言时表示，上任后会全力推进落实政纲，并立即启动组班工作。他也强调日后会坚持全面落实“一国两制”、“港人治港”和高度自治。

现年64岁的李家超7月1日将接棒林郑月娥成为下届香港特首。

李家超原任香港政务司司长，在四月初辞去职务获中央批准后，宣布参加第六届行政长官选举。出身警界，接着又从保安局副局长一路晋升为保安局局长、政务司司长的李家超，给外界严厉执法的印象。

香港浸会大学政治及国际关系系副教授陈家洛日前接受德国之声采访时表示，李家超的形象是一个“不喜听取他人意见、缺乏包容”的强硬执法者。他还说，盡管李家超努力改善强硬形象，在谈及新闻自由、反对派和民主时语气更加柔和，但“专制者很擅长做这些表面改变，本质上他们不会改变。”他认为，李执政后将更加坚定地实施针对香港公民社会的强硬措施，“香港人未来的日子预计会非常艰难。”

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一人選舉：港人眼中的李家超

批评者指出，2019年香港民主运动期间，李家超在政府对抗议者的全面镇压中发挥了作用。当时任职于香港安全部门的李家超监督了数以万计的逮捕行动，港警也被批评过度使用暴力。

旅美民运人士王丹周六在推特上写道：“任何李家超‘当选’香港特首的说法，都是对‘选举’两字的侮辱。因为，‘一人当选’根被就是笑话，而香港，早就没有任何真正意义上的选举了。”


据香港媒体报道，周日上午投票期间，香港警方在湾仔会展中心的主投票站周围部署大批警力维安，约有6000至7000名警力待命。

香港民主派政党社会民主连线（LSD）在投票开始前举行了三人抗议活动，要求实行双普选。美联社报道称，警方搜索了他们的随身物品并记录其个人资料，但并未将其逮捕。

为应对新冠疫情，香港出台严格防疫禁令，禁止超过4人在公共场所集会。

（路透社、法新社、美联社等）

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