香山论坛警告台湾独立 中国军机再度大动作施压

（德国之声中文网）周三（11月1日）上午台湾国防部公布中国军队过去24小时在台海周边动态称，共有歼-16等各型军机43架次与7艘舰船扰台。这是中国再度对台大动作武力施压的最新迹象。

台湾国防部称，其中37架次中国军机逾越海峡中线及其延伸线进入西南及东南空域。中国已不再默认海峡中线是两岸的非正式分界线。

台湾国防部称其军队均全程严密掌握监控，并强调，对于中共军机与军舰动态，台湾军方运用联合情监侦手段严密掌握，并检派任务机、舰及岸置导弹系统适切应处。这些都是对中国军事骚扰的标准应对措施。

自2022年8月时任美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）访问台湾以来，中国军方此类演习变得频繁而咄咄逼人。中国暂停了与美国的军事联系，以示对佩洛西访问台湾的不满，北京认为台湾是其领土的一部分，必要时将以武力对其控制。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训 美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 东部战区实施远程火力实弹射击 8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空 日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军军舰与台湾兰阳号对峙 8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉 5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台国防部：“解放军未进入领海领空” 8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势 白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台湾“天雷操演”即将登场 台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突 台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军东部战区宣布完成联合军事行动 中国解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校10日表示，东部战区完成在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动的各项任务。他补充说，“战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整”。同一天，中国国新办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，强调“非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择”。



中国的军事演习被认为是为了打击台湾的士气，使其飞行员和其他人员疲惫不堪，并损耗其装备。尽管如此，目前台湾的事实独立状态仍然受到岛内选民的广泛欢迎。台湾国防预算也已增加，用于从其主要盟友美国购买新装备，并在当地生产包括潜艇在内的一些装备。

张又侠：中国军队绝不手软

周一在北京举行的国际防务论坛--香山论坛上，中国军方二号人物张又侠重申了中国政府将对台湾正式独立的举动进行报复的威胁。张又侠说："无论谁想把台湾以任何形式从中国分裂出去，中国军队都绝不答应，绝不手软。"

张又侠担任中共中央军委副主席。往年的香山论坛都是由中国国防部长发表主题演讲。上周，失踪两个月的李尚福在没有任何解释的情况下被解职，中国也还没有任命他的接替者，张又侠发表了香山论坛开幕讲话。

来自数十个国家的军事代表参加了北京的这次活动，这是中国展示地区领导力和促进军事合作的一次机会。尽管中国与美国、日本在东海荒岛问题上、与东南亚邻国在南中国海主权问题上以及与印度在有争议的边界问题上都存在摩擦。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8远距离支援干扰机 运-8远距离支援干扰机简称“远干机”，是特种飞机， 它可实施远距离干扰，掩护航空兵突防和支援陆海军作战。2019年10月1日，由运-8、运-9等组成的支援保障机梯队曾参加中国国庆阅兵。自今年9月以来，中国军机频繁进入台湾西南防空识别区。9月28日，台湾军方首次曝光运-8远干机画面。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 空警-500 空警-500也称为高新10号，是全天候、带多传感器中型预警与指挥控制飞机。它有4台涡轮发动机，最大起飞重量可达77吨，飞行时速550公里，航程可达5700公里。空警-500是中国研制装备的第三代预警机。该机10月至少两次进入台湾西南防空识别区。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8技术侦察机 它是运8系列军机中的技术侦察机，也是中国空军首型技术侦察机，其平台优势和侦察效能明显。今年9月以来，该机多次飞进台湾防空识别区“执行任务”。周四，台湾军方首次曝光该机照片。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8反潜机 运-8反潜机具备侦察和反潜能力。机身下部安装了磁性探测器；机首下方配有大型对海搜索雷达；机身上安装了许多刀状发射天线和接收天线。机载雷达可实现360度环视扫描，此外，可能设计了内置式武器舱，从而可搭载并发射空射反舰导弹。台湾国防部公布的资讯显示，运-8反潜机9月来多次进入台湾西南防空识别区。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-9通信对抗机 运-9通信对抗飞机是特种飞机，它可实施远距离干扰，降低对方指挥控制效能、破坏对方战场态势。运-9通信对抗机属于中国空军航空电子对抗侦察装备。该机参加了2019年的天安门阅兵式。今年9月以来，运-9通信对抗飞机多次进入台湾西南防空识别区。台湾国防部在其推特上贴了运-9通信对抗机的照片。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 台湾防空识别区 这是中华民国1953年与美国协商制定的防空识别区，覆盖台湾岛以及中华人民共和国政府管辖的浙江、江西和福建3省以及广东省一小部分。理论上，解放军军机自机场起飞就已经进入台湾防空识别区。后来在美国的干预下，国军空军的实际活动范围退到海峡中线以东。2020年，解放军军机多次进入海峡中线以东的空域展开“训练”，此举被台湾视作挑衅。



自今年3月中国任命李尚福担任国防部长以来，中美两国一直没有军方之间的高层沟通。但有迹象表明，华盛顿和北京正在考虑恢复军事对话的可能性。美国国防部派出一个副部长办公室中国事务主任卡莱斯（Xanthi Carras）率领的代表团出席香山论坛。周三卡莱斯似乎已经离开，没有与中国官员举行任何正式会谈，也没有对媒体发表讲话。

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