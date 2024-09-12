香山论坛开幕 北京能发挥多少主场优势？

新加坡“香格里拉对话”3个月后，中国主办的“香山论坛”9月12日在北京开幕。专家告诉DW，相较于香格里拉，中国在香山论坛可能展现较不强硬的冷静态度。美国与中国去年恢复军事沟通管道，双方这次又将如何互动？

（德国之声中文网）为期3天的北京香山论坛週四（9月12日）登场；有分析认为，此一论坛跟新加坡“香格里拉对话”的抗衡与较劲意味浓厚。台湾淡江大学国际事务与战略所助理教授林颖佑告诉DW，香山论坛“提供了交流的平台”，但对中国而言，重点不在于在会上签署或达成具体协议，而是在自身“主场”展现态度、对外宣传。

林颖佑表示：“它（中国）要做的是先拉抬这个会议，让香山论坛的地位可以跟香格里拉相提并论，或是并驾齐驱，然后变成一个它自己操控的主场，利用这个机会去宣达它（中国）想要的事情，以及利用这个机会来跟其他国家互动。”

中国官媒过去多次批评香格里拉对话是“西方搭台的国际安全论坛，体现了以美国为主的西方大国意志”；相较之下，香山论坛“始终秉持平等、开放、包容、互鉴的精神……促进安全合作提供平等发声机会”。

美国防长奥斯汀今年6月在香格里拉对话上表示，虽然亚太紧张局势升级，但与中国的战争既非迫在眉睫，也非不可避免。他还重申与中方恢复对话、避免“误判和误解”的重要性。（资料照） 图像来源: Chad J. McNeeley/US Dod/EPA

今年6月的香格里拉对话上，美国防长奥斯汀（Lloyd Austin）和中国防长董军分别发表演说。董军称北京“以和为贵”，并批评美国才是“搞集团对抗”造成亚太地区情势紧张的“外部势力”；这番言论遭他国代表质疑，中方实际所作所为，与其所言以“和平发展道路”为核心的区域安全决策“完全相反”。

今年的香山论坛，则以“共筑和平、共享未来”为主题，并强调“全球南方”的参与。据官方统计，今年有来自100多国的500多名代表，其中包含30多名各国国防部长和军队总长，以及北约、欧盟等国际组织的代表；北京形容，这届论坛“参会人员数量和层级再创新高”。

林颖佑表示，在中国力图发展为“大国”的过程中，举办的会议规格如何、外界如何看待，都是观察重点。“在香格里拉，他（中国）一定要去展现很强硬的一面，但是如果今天是在他自己主场，他还要展现这样的状况吗？”

华府的兰德智库（RAND）专家郭泓均（Raymond Kuo）则向DW表示，香山论坛可以视为中国在区域内扩展安全与军事影响力的方式，其中也包含跟美国的互动。

进一步加强美中军事沟通？

照惯例，中国派出国防部长董军出席香山论坛，并在首日的开幕式上发表演说。

美国这次由五角大厦内负责中国、台湾和蒙古事务的副助理部长蔡斯（Michael Chase）参加，官员层级比去年与会的国防部副部长办公室中国事务主任卡拉斯（Xanthi Carras）更高。

郭泓均认为，不需过度解读美方的官员层级，因为2019年美方出席香山论坛的施巴拉吉亚（Chad Sbragia）当时的职位也与蔡斯现职相同。

林颖佑则表示，蔡斯可以称得上美国的“中国通”，由“了解中国、特别是对于解放军有长期认识的人，来跟解放军接触，是希望能够了解现在解放军的状况”。

美中军方之间的往来，自2022年时任美国众院议长佩洛西（Nancy Pelosi）造访台湾后，遭中国单方面切断；自去年11月旧金山“拜习会”以来，又逐步恢复沟通。

週二（9月10日），美军印太司令部司令帕帕罗（Sam Paparo）与解放军南部战区司令吴亚男通话，美方除了强调持续沟通、避免误判的重要性，也呼吁中国“重新审视在南海等地运用的危险、具强迫性且可能升级的策略”，中方则仅称两国“就共同关心的问题深入交换意见”。

《金融时报》引述消息来源指，吴亚男下週还将造访夏威夷，参加美国印太司令部主办的防务会议。

郭泓均认为，在中国内部经济成长停滞之际，北京不希望国际情势往更紧绷的方向走，因此相较于在香格里拉对话上，北京在这次香山论坛可能更倾向展现较为冷静、较不强硬的态度。

他进一步指出，中美军方存在沟通管道这件事本身是有价值的，特别是在危机发生的时候；不过，双方有对话，并不等于就能谈出具体成果。

“两边在根本上相距甚远，”郭泓均说：“从去年重启防卫沟通以来……都是在厘清立场、厘清红线，而不是试图解决任何潜在的紧张局势。”

换言之，美中两国可能都会各自重述自身立场，“某种程度上会互相怪罪”，但不太可能针对南海、台海等议题达成具体合作方案；中国试图“在叙事与资讯战方面取得优势”之际，美国也还是会继续加强跟菲律宾、台湾、日本、韩国等盟友的关系。

对区域局势表态

自民进党籍的赖清德5月上任台湾总统之后，外界也关注中国在今年的香山论坛，会有哪些针对台湾的表态。

林颖佑认为，中国会再一次把“台湾事务”形塑为“中国的境内事务，不是国际事务”，并强调“打击台独”和“一个中国原则”。郭泓均则预期，中方会重申对联合国大会第2758号决议的解读。

事实上，中国国台办在週三（11日）的记者会上也再度提及2758号决议，声称这是“体现‘一个中国原则’的政治文件”；台湾政府认为中国“曲解”该决议，把它跟“一中原则”做了“不当连结”。

此外，俄罗斯在香山论坛的参与状况，也是关注重点之一。自2022年俄罗斯入侵乌克兰以来，欧美质疑中国并未谴责俄国，且仍在提供军民两用产品给俄罗斯。中国针对俄乌局势提出的和平方案，也被批评为模糊不清，缺乏如何结束冲突的具体内容。

郭泓均认为，俄国官员到北京参加香山论坛，显然也是希望加强双方关系。“对俄国代表团来说，这是个好机会，可以跟各国会面；在俄国政府官员遭遇许多旅行等限制之下，这是他们（原本）可能做不到的。”

加强“全球南方”话语权？

据中国官媒新华社报道，香山论坛筹委会综合协调组组长吴建刚强调，本届论坛希望“继续为广大发展中国家和中小国家提供平等对话、集体发声平台”，同时“加强南南合作、促进南北合作”。

在香山论坛之前，中国主办的“中非合作论坛”刚于上週五（6日）落幕。会后，中国宣布与 53个非洲国家建立了战略伙伴关系，期盼在“维护世界和平与稳定方面发挥更大作用”。

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不过，郭泓均指出，中国与非洲的关系主要仍在于经济层面，而非军事领域。上週，中国国家主席习近平承诺，未来3年将为非洲提供500亿美元以上的资金，并协助非洲创造100万个就业机会。

“在常规武器销售方面，中国仍处于相对次要的地位，”郭泓均说：“他们（中国）与一些全球南方国家的安全关系究竟有多深，这是个问题。”

（DW记者李宥臻对此文有贡献）

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