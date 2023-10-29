 香山论坛开幕 两位中央军委副主席接待外宾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.10.2023

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香山论坛开幕 两位中央军委副主席接待外宾

北京香山论坛周日开幕。由于原防长李尚福已经被免职，将由中央军委副主席、中国军方二号人物张又侠进行主旨演讲。路透社的报道指出，中国希望利用这次论坛宣传习近平关于建立一个更安全世界的愿景，并拉近与发展中国家的距离。

第十届北京香山论坛2023年10月29日至31日在北京国际会议中心举行

第十届北京香山论坛2023年10月29日至31日在北京国际会议中心举行

（德国之声中文网）中国一年一度最盛大的军事外交活动--北京香山论坛--本周日（10月29日）拉开帷幕，将延续至周二（10月31日）。今年的主题为「共同安全、持久和平」。据中国官媒报道，讨论议题包括中东安全新架构、乌克兰危机等。

中国目前国防部长暂时空缺，而国防部长通常是香山论坛的主持者。几天前，中国当局正式解除了李尚福的防长职务，但没有立刻任命接替者。路透社此前曾报道称，已经消失在公众视野两个月的李尚福因为腐败问题在接受调查。

军方高层代替防长出席香山论坛

中国官方选择用比防长级别更高的军方领导人代替出席香山论坛。据中国官媒报道，两位中央军委副主席张又侠、何卫东周六分别与老挝、蒙古、越南国防部长等官员举行会晤。路透社报道指出，张又侠和贺卫东在中国军方分别排名第二和第三。中央军委主席是中国党和国家领导人习近平。

张又侠将在周日的招待晚宴上致辞，并在周一发表主旨演讲，在往年通常由中国国防部长发表该演讲。

路透社报道称，中国希望利用这次论坛宣传中国国家主席习近平关于建立一个更安全世界的愿景，并拉近与发展中国家的距离。中国目前面临着美国及其盟友为遏制其军事野心而加强协调的处境。

图为2023年10月29日，中国仪仗队在即将举行的香山论坛会场行进

图为2023年10月29日，中国仪仗队在即将举行的香山论坛会场行进

论坛呼吁发展中国家「反对冷战思维」

活动主办方官员、香山论坛筹备工作委员会常务副秘书长赵羽飞介绍说，本届论坛主要有三个特点：「一是深入践行人类命运共同体理念；二是紧扣国际社会安全关切；三是广大发展中国家集体发声。」他提到，论坛将呼吁发展中国家「反对集团对抗和冷战思维」。

中国官媒新华社报道称，「本届论坛参会代表数量和层级创历史新高，特别是发展中国家、国际和地区组织的参与度大幅提升」。

据中国媒体澎湃新闻报道，截至10月25日，已有俄罗斯、美国、英国、沙特、伊朗、巴西、印尼、越南、柬埔寨、斐济等90余个国家、地区和国际组织官方代表团确认出席。「其中，国防部长级和军队总长级代表30余位。」

俄防长绍伊古是否会出席？西方哪些官员来？

除了中国国防部长空缺之外，据路透社报道，原本计划作为周一开幕式首位演讲嘉宾的俄罗斯防长绍伊古（Sergei Shoigu），目前也尚未出现在周日的议程上。

计划作为周一开幕式首位演讲嘉宾的俄罗斯防长绍伊古（Sergei Shoigu/图左），目前尚未出现在周日议程上。图为绍伊古2023年4月18日在莫斯科接待来访的时任中国防长李尚福的图片。目前李尚福已经被免职

计划作为周一开幕式首位演讲嘉宾的俄罗斯防长绍伊古（Sergei Shoigu/图左），目前尚未出现在周日议程上。图为绍伊古2023年4月18日在莫斯科接待来访的时任中国防长李尚福的图片。目前李尚福已经被免职

美国国防部派出了一个代表团，由美国国防部副部长办公室的中国事务高级主任卡莱斯（Xanthi Carras）率领。

知情人士向路透社透露，法国等一些欧洲国家计划从派出一个小型代表团。一位北约官员说，北约代表团将由其安全政策主任史密斯（Wendin Smith）率领。

路透社报道指出，西方国家对于香山不是很热衷，或者不派人参加，或者只派出小规模、低级别的代表团。西方更愿意在每年于新加坡举行的香格里拉对话上讨论国际安全问题。

与此同时，两位国防外交官告诉路透社记者，这次香山论坛提供了一个难得的机会，可以与中国高级国防官员和军事领导人接触、建立信任，这在危机时刻是至关重要的。路透社没有透露这两位外交官的身份，但表示这两个国家派出了部长来参加今年的论坛。

（路透社等）

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