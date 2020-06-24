 首阶段贸协满半年 中美定下周开会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.08.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

首阶段贸协满半年 中美定下周开会

中美第一阶段贸易协议生效满半年，双方将开会检阅执行情况。但签约后随之爆发的新冠疫情，严重冲击中国履约能力，加上近月中美持续交恶，都让谈话不甚乐观。

USA und China verhandeln neues Handelsabkommen (picture-alliance/dpa/AP/J. L. Magana)

在新冠疫情下，莱特希泽、刘鹤、姆努钦三位谈判主角料将透过视频见面

(德国之声中文网) 中美第一阶段贸易协议生效半年，《华尔街日报》周二(8月4日)引述两名知情人士说，两国定于8月15日召开首次审查会议，与会者包括美国贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)和中国副总理刘鹤，会议料以视频形式进行。

白宫和美国贸易代表办公室没有评论上述消息，中方也尚未做出回應。

根据今年1月签署的第一阶段贸易协议，中国承诺在两年内从美国的进口增加2000亿美元的美国商品，包括农产品和工业产品、能源和服务。

但受新冠疫情及全球经济衰退打击，中国远远落后原定目标。比如中国承诺第一年要购买253亿美元能源产品，现在却只购买了原定目标的5%；中方原定第一年要额外购买365亿美元农产品，惟截至5月底，进口量仍低于2017年同期水平。

料商讨贸易以外议题

目前中美开打「新冷战」，双方就新冠疫情、香港问题、微软收购TikTok等问题针锋相对，这次贸易协议会议反而成为沟通管道。

《华尔街日报》引述消息人士表示，在中美关系恶化之际「自然有很多东西可以讨论」，他预料曾任国家科技领导小组副组长的刘鹤料，将在会上关注美国打击中国科技公司等问题。

中国驻美大使崔天凯周二曾表示，在条约签订半年以来，一直都有高层磋商的计划，但双方仍就贸易协议保持定期接触。他表示:「如果他们真的有这样的会议，我想这将是非常积极的。」

张慈/李澄欣(综合报导)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究
 

相关内容

BdTD | Bild des Tages Deutsch | Graffiti in Berlin

中美贸协「结束了」? 华盛顿急澄清 24.06.2020

美国总统特朗普曾警告中美经济有可能「脱钩 」，但事实上相关言论与现实不符。中国正在增加进口美国商品，美国公司对中国的投资仍在扩大，而市场更是对中美经济稍有变动就出现激烈反应。

US-Handelsbeauftragter Lighthizer und Finanzminister Mnuchin treffen Chinas Vizepremier Liu in China

美中贸易代表通话 盼落实第一阶段协议 08.05.2020

在美中签署第一阶段经贸协议后，双边首次就此进行谈话，并表示期待履行协定规定义务。中国商务部称，双方同意“保持沟通协调”。

Symbolbild USA China Beziehungen

贸易、科技、安全--美中交恶的风险 27.07.2020

它们是世界最大的两个经济体、军费开支最多的两个国家。从高科技芯片，到南中国海掌控权，他们的利益交错。美中关系恶化将牵涉到哪些领域？

广告

媒体看中国

Jährliche Militärübung Han Kuang in Taiwan (Taiwan Military News Agency)

德语媒体：如果北京武力攻台，台湾靠什么抵御？

“明镜在线”发表文章探讨北京武力攻台的可能性以及台湾依靠什么才能对抗北京的军事威胁。《世界报》文章分析认为，“ 明年默克尔卸任联邦总理一职可能会让很多政治问题解决起来变得更加困难，但是它却会是一个更坚强有力的德国对华政策的新开端”。  