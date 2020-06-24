首阶段贸协满半年 中美定下周开会

(德国之声中文网) 中美第一阶段贸易协议生效半年，《华尔街日报》周二(8月4日)引述两名知情人士说，两国定于8月15日召开首次审查会议，与会者包括美国贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)和中国副总理刘鹤，会议料以视频形式进行。

白宫和美国贸易代表办公室没有评论上述消息，中方也尚未做出回應。

根据今年1月签署的第一阶段贸易协议，中国承诺在两年内从美国的进口增加2000亿美元的美国商品，包括农产品和工业产品、能源和服务。

但受新冠疫情及全球经济衰退打击，中国远远落后原定目标。比如中国承诺第一年要购买253亿美元能源产品，现在却只购买了原定目标的5%；中方原定第一年要额外购买365亿美元农产品，惟截至5月底，进口量仍低于2017年同期水平。

料商讨贸易以外议题

目前中美开打「新冷战」，双方就新冠疫情、香港问题、微软收购TikTok等问题针锋相对，这次贸易协议会议反而成为沟通管道。

《华尔街日报》引述消息人士表示，在中美关系恶化之际「自然有很多东西可以讨论」，他预料曾任国家科技领导小组副组长的刘鹤料，将在会上关注美国打击中国科技公司等问题。

中国驻美大使崔天凯周二曾表示，在条约签订半年以来，一直都有高层磋商的计划，但双方仍就贸易协议保持定期接触。他表示:「如果他们真的有这样的会议，我想这将是非常积极的。」

张慈/李澄欣(综合报导)

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