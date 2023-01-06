 首談防疫鬆綁 習近平：嚴格封控是「正確選擇」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.01.2023

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时政风云

首談防疫鬆綁 習近平：嚴格封控是「正確選擇」

習近平春節前夕對防疫鬆綁公開表態，認為中國近年新冠疫情嚴格實行「乙類甲管」是正確的決定，並表示現在疫情防控處在吃勁階段，防疫重心已從防感染轉移到醫療救治。

習近平認為中國近年新冠疫情嚴格實行「乙類甲管」是正確的決定

習近平認為中國近年新冠疫情嚴格實行「乙類甲管」是正確的決定

（德國之聲中文網）據中國央視新聞報導，中共總書記習近平週三（1月18日）在春節前夕透過視訊連線慰問基層工作者和市民，其中包含第一線的醫護人員及老年病患，並對過去嚴格的防疫政策及驟然鬆綁政策做出評論。

習近平在會中強調，近三年來，中方對新冠疫情嚴格實行「乙類甲管」，「是正確的選擇」，不僅「最大限度地降低了重症率和病亡率」，「也為優化疫情防控措施、實施『乙類乙管』贏得了寶貴時間。」

他另重申，現在中國疫情防控雖然「進入新階段」，但「依然處在吃勁的時候」，並向民眾呼籲：「曙光就在前頭，堅持就是勝利！」

台灣中央社報導，習近平透過視訊連線，與黑龍江省哈爾濱醫科大學附屬第一醫院的工作人員及患者交流，詳細詢問防疫調整後的發熱門診接診、重症救治、藥品配備和患者康復等情況。

這是習近平首度公開過問醫院在防疫放開後的因應措施。

習近平春節前夕視訊慰問中國民眾時對新冠防控作出表態（資料畫面）

習近平春節前夕視訊慰問中國民眾時對新冠防控作出表態（資料畫面）

習：最關心老年人

據中新社報導，習近平與各地基層幹部及群眾視訊連線，其中包含黑龍江、福建、新疆、河南、北京、四川等地。

過程中，他表示防疫大幅鬆綁後，他最擔心的是農村和農民，因為農村醫療條件相對薄弱，防控難度大、任務重。

同時，他也強調自己「特別關心關注老年人」，因為老年人風險大，是當前疫情防控的重中之重。

在醫療資源供給分配上，也會將重點放在防重症，對養老院、福利院等機構人員防護和健康管理的措施，要嚴於其他場所，嚴防發生聚集性疫情。 。

習近平還提及中國高齡化程度越來越高，要大力發展養老事業和養老產業；在提及鄉村振興時，再度提到了共同富裕，並說2023年，是全面貫徹落實二十大精神的開局之年。

（綜合報導）

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