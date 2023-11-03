首次踏足亞洲 香港同樂運動會為何棘手？

（德國之聲中文網）四年一度的「同樂運動會」（Gay Games，下稱同運會）於11月3至11日在香港舉辦，是這項有40年歷史的活動第一次落戶亞洲。香港籌委會指今屆主題是「在多元中團結」，有來自45個國家總共2300多位參加者，但無論賽事或參賽者數目都較往屆為低。

活動官方機構世界同志運動聯合會（FGG）聯席主席Joanie Evans專程從英國赴港出席，她接受DW專訪時表示，因為正值疫後時期，他們已料到反應會較以往低，但是符合期望。她說：「雖然如此，香港籌委會仍在有限資源下辦到了，我們很欣喜，能夠有這個數目的參加者，一切都值得。」

同運會起源於美國舊金山，以往大多是歐美國家主辦。這次是第11屆，原本訂於2022年舉行，因新冠疫情而延期並改由香港及墨西哥合辦。在香港，為期九天的賽事有18個項目，除了傳統體育競賽，也引進具香港特色的龍舟、麻將、武術等。

第11屆同運會由香港及墨西哥合辦

2017年，香港在十多個城市中脫穎而出，奪得同運會主辦權。疫情前，香港也有恆常的本地同志大型活動，例如一點粉紅和同志遊行等，反對聲音都是關注對家庭觀念的影響。但自從實施國安法後，同運會這類國際同志活動被添上多一層政治爭議。同運會開幕前夕，多個建制黨派分別高調反對活動，甚至演變為政治角力場。

建制內鬥 同運會引國安疑慮？

立法會議員何君堯直指同運會與外國組織的強烈連繫和其宗旨，涉嫌違反國安法，要求政府禁止活動舉行。何君堯向DW表示：「根據同連會以往的議程和宣傳，其主要目的是以多元、包容、平等為掩飾，實質是宣揚平權和同性婚姻，這些都是中國憲法禁止的。」他稱中國憲法所定義的婚姻只限一男一女，並質疑：「如果同運會在香港這麼做，就是要撼動憲法和衝擊國安法。」

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀將會擔任同運會的主禮嘉賓。與何君堯、梁美芬等議員一同召開記者會的民間團體直指，葉劉淑儀應該辭去行政會議一職，方可出席同運會，批評活動「以香港為橋頭堡」打擊中國婚姻制度和家庭價值。

葉劉淑儀批評有反對人士為了區議會選舉而抹黑她和該黨候選人，反駁何君堯作為律師但所言並無證據。她說自己反對歧視和支持平等機會，但強調從沒有贊成同性婚姻合法化。

而最大建制政黨民建聯則到政府總部外請願，副主席周浩鼎指同運會具有爭議性，他們對活動舉行感到「無奈及憂慮」。他說：「民建聯雖尊重不同性傾向，但憂慮此活動無可避免地動搖一男一婚姻制度，及動搖傳統家庭核心價值。」

另一方面，台灣同運代表團早前宣佈因擔憂香港國安法對選手帶來潛在風險，決定不以團體名義參加香港的賽事。

障礙重重 港府冷待

對於種種爭議，世界同志運動聯合會聯席主席Joanie Evans坦言，知道香港近年的政治情勢，籌辦方一直有做風險管控措施，但這些質疑不會影響活動。她受訪時告訴DW：「我們來這裡不是要示威或宣示任何政治理念，同運會是鼓勵參與、包容和突破自我，希望透過體育和文化活動讓不同社群走在一起。」她接著說：「我們唯一的訊息就是把體育帶給所有人，就如香港同運會的主題『在多元中團結』--僅此而已，沒有其他。」

包容与参与——世界同志运动会 主旨鲜明 1982年开始，每四年举办一次的同志运动会（Gay Games）旨在发扬包容和参与的精神，以及把个人最好的追求带入到运动中。图为1994年在纽约举行的第四届同志奥运会。

包容与参与——世界同志运动会 欢乐大派对 每年的同志运动会不仅是运动选手的盛会，也是来自世界各地的同志欢聚一堂的大派对。图为1998年在荷兰阿姆斯特丹举行的第五届同志奥运会的精彩瞬间。

包容与参与——世界同志运动会 同一片崭新的天空下 2002年，第六届世界同志运动会在澳大利亚悉尼举行，当年的运动会口号是“同一片崭新的天空下”。

包容与参与——世界同志运动会 欢迎所有人 同性恋运动会由同性恋者国际体育组织举办。主办方称，基于大会的参与、包容、个人最佳表现原则，大会欢迎所有人，不论性倾向、性别、种族、宗教、国籍、政治信仰、运动美术能力、年龄、生理障碍或健康状况。

包容与参与——世界同志运动会 项目丰富 目前的同志运动会有30多个比赛项目。图为2006年在美国芝加哥举行的第七届同志运动会上的舞蹈比赛。有媒体于今年7月报道称，香港正在申办2022年同性恋运动会，或将成为举办同性恋运动会的首座亚洲城市。 除了篮球、游泳等常见的项目，香港申办计划书中还加入了本地特色的龙舟、太极拳、麻将等项目。

包容与参与——世界同志运动会 第八届同性恋运动会 2010年，世界同性恋者运动会在科隆举行。迄今为止，该运动会共举行过九届，其中五届在美国举行，其它五届分别在加拿大、澳大利亚、荷兰和德国举行。2018年的第十届同志运动将会在法国巴黎举行。

包容与参与——世界同志运动会 科隆开幕式 在科隆举行的同志运动会中，共有来自70多个国家的上万名运动员参加了30多个项目的比赛。在莱茵能源体育场举办的开幕式吸引了来自全球各地的两万多名观众。运动会持续一周。

包容与参与——世界同志运动会 “同志亦凡人”前来报道 2010年，中国“同志亦凡人”网创办人魏建刚和涂建平（Stijn Deklerck）带领自己的团队来到科隆进行现场报道。魏建刚接触了很多其他国家的同性恋者，他发现与欧美相比，由于缺乏宗教的强大影响，中国民间社会中"反同性恋"的因素相对非常少。

包容与参与——世界同志运动会 第九届同志运动会上的中国身影 2014年8月13日，第九届世界同性恋运动会9日在美国克利夫兰开幕。中国媒体报道称，微博名为“主持-流逝”的选手是中国队此次参赛的唯一代表，在18-24岁年龄组男子50米蛙泳比赛中，他获得了亚军。 作者: 安静



香港同志平權在今年迎來重要轉折，終審法院歷史性裁定港府須於兩年內，確立同性伴侶享有平等權利。港大及中大等學者今年聯合發佈的民調顯示，六成市民支持同性婚姻合法化，創下新高。

香港同運會獲得商界贊助支持，大多是外資企業，包括匯豐、渣打、萬豪集團、Youtube、安盛等。雖然香港旅遊發展局、平等機會委員會、投資推廣署等機構，列於支持同運會的支持機構，但它們或政府部門幾乎沒有向同運會提供實質的財政或宣傳支援，亦導致絕大部分活動需在私人場地舉辦。大會也表示，港府不會派官員出席。

Joanie Evans期望香港同運會在陰霾之中，仍然能成為亞洲的先鋒：「我們希望當同運會落幕後，它會成為這裡的歷史遺產。反對同運會的人會看到LGBTQ社群的不同面向，我們到底是什麼人，他們能自行判斷。」她向記者說：「我相信只要人們看見了，歷史就不會逆轉。」

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