首次踏足亞洲 香港同樂運動會為何棘手？

同志界盛事「同樂運動會」在香港開幕，是史上第一次在亞洲舉行。同志議題在亞洲一向具爭議性，但到了香港卻引伸至國安疑慮。DW訪問世界同運會聯席主席以及反對人士，解釋當中的焦點。
（德國之聲中文網）四年一度的「同樂運動會」（Gay Games，下稱同運會）於11月3至11日在香港舉辦，是這項有40年歷史的活動第一次落戶亞洲。香港籌委會指今屆主題是「在多元中團結」，有來自45個國家總共2300多位參加者，但無論賽事或參賽者數目都較往屆為低。
活動官方機構世界同志運動聯合會（FGG）聯席主席Joanie Evans專程從英國赴港出席，她接受DW專訪時表示，因為正值疫後時期，他們已料到反應會較以往低，但是符合期望。她說：「雖然如此，香港籌委會仍在有限資源下辦到了，我們很欣喜，能夠有這個數目的參加者，一切都值得。」
同運會起源於美國舊金山，以往大多是歐美國家主辦。這次是第11屆，原本訂於2022年舉行，因新冠疫情而延期並改由香港及墨西哥合辦。在香港，為期九天的賽事有18個項目，除了傳統體育競賽，也引進具香港特色的龍舟、麻將、武術等。
2017年，香港在十多個城市中脫穎而出，奪得同運會主辦權。疫情前，香港也有恆常的本地同志大型活動，例如一點粉紅和同志遊行等，反對聲音都是關注對家庭觀念的影響。但自從實施國安法後，同運會這類國際同志活動被添上多一層政治爭議。同運會開幕前夕，多個建制黨派分別高調反對活動，甚至演變為政治角力場。
立法會議員何君堯直指同運會與外國組織的強烈連繫和其宗旨，涉嫌違反國安法，要求政府禁止活動舉行。何君堯向DW表示：「根據同連會以往的議程和宣傳，其主要目的是以多元、包容、平等為掩飾，實質是宣揚平權和同性婚姻，這些都是中國憲法禁止的。」他稱中國憲法所定義的婚姻只限一男一女，並質疑：「如果同運會在香港這麼做，就是要撼動憲法和衝擊國安法。」
行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀將會擔任同運會的主禮嘉賓。與何君堯、梁美芬等議員一同召開記者會的民間團體直指，葉劉淑儀應該辭去行政會議一職，方可出席同運會，批評活動「以香港為橋頭堡」打擊中國婚姻制度和家庭價值。
葉劉淑儀批評有反對人士為了區議會選舉而抹黑她和該黨候選人，反駁何君堯作為律師但所言並無證據。她說自己反對歧視和支持平等機會，但強調從沒有贊成同性婚姻合法化。
而最大建制政黨民建聯則到政府總部外請願，副主席周浩鼎指同運會具有爭議性，他們對活動舉行感到「無奈及憂慮」。他說：「民建聯雖尊重不同性傾向，但憂慮此活動無可避免地動搖一男一婚姻制度，及動搖傳統家庭核心價值。」
另一方面，台灣同運代表團早前宣佈因擔憂香港國安法對選手帶來潛在風險，決定不以團體名義參加香港的賽事。
對於種種爭議，世界同志運動聯合會聯席主席Joanie Evans坦言，知道香港近年的政治情勢，籌辦方一直有做風險管控措施，但這些質疑不會影響活動。她受訪時告訴DW：「我們來這裡不是要示威或宣示任何政治理念，同運會是鼓勵參與、包容和突破自我，希望透過體育和文化活動讓不同社群走在一起。」她接著說：「我們唯一的訊息就是把體育帶給所有人，就如香港同運會的主題『在多元中團結』--僅此而已，沒有其他。」
香港同志平權在今年迎來重要轉折，終審法院歷史性裁定港府須於兩年內，確立同性伴侶享有平等權利。港大及中大等學者今年聯合發佈的民調顯示，六成市民支持同性婚姻合法化，創下新高。
香港同運會獲得商界贊助支持，大多是外資企業，包括匯豐、渣打、萬豪集團、Youtube、安盛等。雖然香港旅遊發展局、平等機會委員會、投資推廣署等機構，列於支持同運會的支持機構，但它們或政府部門幾乎沒有向同運會提供實質的財政或宣傳支援，亦導致絕大部分活動需在私人場地舉辦。大會也表示，港府不會派官員出席。
Joanie Evans期望香港同運會在陰霾之中，仍然能成為亞洲的先鋒：「我們希望當同運會落幕後，它會成為這裡的歷史遺產。反對同運會的人會看到LGBTQ社群的不同面向，我們到底是什麼人，他們能自行判斷。」她向記者說：「我相信只要人們看見了，歷史就不會逆轉。」
©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。