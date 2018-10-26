 首次正式訪華 安倍：從競爭走向合作 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.10.2018

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时政风云

首次正式訪華 安倍：從競爭走向合作

安倍晋三因为这一趟访问，成为七年来首次正式访问中国的日本首相，签订协议更是难得之举。

Peking Treffen Li Keqiang und Shinzo Abe (Reuters/R. Pilipey)

日本首相安倍晋三这次访问中国前誓言要提升中日合作关系。

(德国之声中文网) 中日周五 (10月26日)签订协议加强双边关系，将在金融贸易、创新科技与国防安全等领域加强合作。其中包括一份价值高达300亿美元的货币互换协议，以及有关成立人民币清算银行的协议。

协议签订是在日本首相安倍晋三与中国总理李克强的见证下进行的。两人已经在周四的非正式晚宴上进行了会面，周五上午则是第二次会谈。上午的会谈当中，安倍表达了他加强双边关系的希望--「从竞争走向合作」。他说这次的访问是「历史上的转捩点」，迎来中日合作的黎明。他期望将来在基础建设、行政、医疗、金融上都有新的合作可能。

安倍晋三在会谈上表示，中日两国对确保区域安全负有重大责任，且将共同处理朝鲜问题。

李克强则在周五与安倍晋三的联合新闻发布会上表示，应不断维持努力提升中日关系，以免出现新的波折，让此前的心血白费。他还强调，中日两国作为大国应维护自由贸易，并加速有关区域全面经济合作伙伴关系协定(RCEP)以及中日韩自贸区的磋商。

他们在前一天晚上，安倍抵达中国时就已经举行过记者会。安倍在當天表示，日本正在努力正常化朝鲜的关系。但是他认为还有一些问题要先解決，例如日本公民被朝鲜政府绑架的事情，需要先获得解决。

安倍晋三预计周五稍晚会与中国国家主席习近平进行会晤。

Russland Eastern Economic Forum Shinzo Abe und Xi Jinping (Getty Images/AFP/Jiji Press )

安倍晋三在10月26日稍晚会与习近平在北京正式会面并共同出席国宴。外界关注两人互动。图为他们九月在俄罗斯碰头的画面。

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中日两国的最高领导人，已经连续7年时间未曾进行互访。本周四，日本首相安倍晋三到访北京，并在接下来两天多行程中与中国国家主席习近平、总理李克强会晤。这是否标志着两国关系的正式回暖？东亚两大国的互动，又受到了哪些内因和外因的牵制和推动？ (25.10.2018)

日本首相安倍晋三开始访华行程之际，德国各派报章纷纷点评中日关系。左翼报纸认为，日本应借此机会摆脱美国的羁绊。 (25.10.2018)

从许多层面看，中国和日本其实都是对手。不过，在美国四处点燃贸易战烽火的北京之下，中日两国不得不暂时搁置争议，联手应对。本周，两国首脑将在北京首次举行峰会。 (24.10.2018)

日本首相安倍晋三本周访问北京，这是七年来日相首次正式访华。约500名日本商界人士将陪同前往。 (22.10.2018)

七年来首次回暖

近年来，中日之间的政治关系，因为东海岛屿争端、二战历史解读、东亚地区主导地位竞争等问题而处于冰冻状态，上一次两国领导人互访已追溯到2011年底。

习近平、安倍晋三分别上台主政后，两人虽然也曾在一些多边外交场合上进行过简短会晤，但是双边正式访问从未举行。

不少分析人士指出，此次安倍晋三应李克强邀请对中国进行正式访问，标志着双方关系正式回暖。

中国外交学院的苏浩教授对德国之声表示，特朗普的单边主义是促成中日关系迅速回暖的重要推手。「美国退出TPP、要求重新谈判美日贸易协定，这让日本人觉得，美国在经贸议题上很不可靠。」所以，日本和中国在某种程度上存在协调合作、抱团取暖的需求，以便共同应对华盛顿的贸易单边主义行径。

不过苏浩指出，中日关系「现在还只是回暖而已」，两国之间依然存在着海洋权益、安全和地区主导权竞争问题。「虽然日本也认识到对抗只会造成日中两国两败俱伤，但是依然存在着依托美国来提升自己的心态。这些问题都会对双边关系造成阻碍，需要中日双方接下来一起认真对待。」

文山/罗法/李芊(路透社、美联社)

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