 首次政权民主更迭：民主刚果反对派上台 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.01.2019

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时政风云

首次政权民主更迭：民主刚果反对派上台

民主刚果权力更迭：55岁的反对派政治家费利克斯·齐塞克迪在总统选举中明显胜出。这个1960年从殖民国比利时那里获得独立的天然资源大国，将首次实现权力的民主更迭。

Félix Tshisekedi (Reuters/B. Ratner)

（德国之声中文网）民主刚果（刚果民主共和国的简称）选举委员会正式公布了这一消息：反对派竞选人费利克斯·齐塞克迪（Félix Tshisekedi）在总统大选中胜出。他将取代铁腕治国17年的卡比拉（Joseph Kabila），成为刚果民主共和国总统。选举结果公布后，首都金沙萨街头爆发出一片欢呼声。

Wahlen im Kongo (picture-alliance/AP/J. Delay)

即将卸任的卡比拉已统治民主刚果17年

700多万人投票给齐塞克迪

刚果全国选举委员会主席南加阿（Corneille Nangaa）在金沙萨通报说，齐塞克迪获得了1800张选票中的700多万张，得票率为38.6%。

齐塞克迪是前总理和反对派长期领导人艾蒂安·齐塞克迪（Étienne Tshisekedi）之子。老齐塞克迪2017年去世。小齐塞克迪向选民承诺，将打击腐败、抗击贫穷、消除动荡，为依旧充斥战乱的国家带来和平。

另一名反对派竞选人马丁·法尤卢（Martin Fayulu）以600万张选票位居第二；执政党竞选人、前内政部长沙达里（Ramazani Shadary）获选票400万张。此次大选投票于去年12月30日举行，胜者只需简单多数。

这一选举结果数天来即被预测到。不过，上周六（1月5日），南加阿曾指出，因物流方面的问题，计票结果将推迟公布。

Demokratische Republik Kongo Wahlkampagne des Kandidaten Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi (Lydie Omanga)

反对派竞选人齐塞克迪在选战中发表演讲

影响力巨大的天主教会为此警告，可能发生骚乱。主教大会致函选举委员会称，如果公布的是一份做过手脚的选举结果，那么一场起义无可避免。

3900万选民被呼吁参加投票，决定卡比拉的后继者。此次大选的对象还包括议会及地方政府。

若按宪法，此次总统选举本该在两年前举行，但因卡比拉拒绝按规定在蝉联一届后卸职，选举日期一再推延。相关抗议行为遭到血腥镇压。

凝炼/王凡（德新社、路透社、法新社）

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