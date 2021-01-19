 首次平民太空旅游  亿万富翁馈赠三席空位

（德国之声中文网）航天公司SpaceX宣布，取名“Inspiration4”的首次平民太空游项目计划于今年第四季度实施。载有4名平民的此次太空游为期3天，包括一系列绕地球飞行。购下这一航天飞行项目的是美国企业家、付款处理公司Shift4 Payments创办人伊萨克曼（Jared Isaacman）。他称，他从上幼儿园起就向往太空飞行。他无意透露此次太空飞行花了他多少钱。

申请人可捐款或创办企业

伊萨克曼捐出余下的３个空位，并在Inspiration4.com门户网站上征求同好共襄盛举。有意申请者可有两种选择：或捐款给位于田纳西州孟菲斯的St. Jude儿童医院，或在电商平台Shift4Shop上创办自己的一家商店，并在推特上公布自己的“给人以启发的”创业史。

隶属高技术尖兵马斯克（Elon Musk）的太空公司SpaceX称，伊萨克曼及其旅游伙伴搭乘的宇宙飞船将由从弗罗里达州的卡纳维拉尔航天站发射的Falcon 9运载火箭送入地球轨道。返回地球后，太空舱将在弗罗里达州沿海降落。

国际空间站首次旅游项目已在计划之中

上周传出消息，最早明年会有４名男子飞往国际空间站旅游，其中3人分别是美国企业家康诺尔（Larry Connor）、以色列商人兼飞行员斯蒂贝（Eytan Stibbe）及加拿大投资商帕蒂（Mark Pathy）。他们被选中成为取名为“Ax-1”的这一项目的平民参与者。该项目由航天企业Axiom Space、美国国家航天局NASA und 以及SpaceX共同经营。前NASA宇航员洛佩斯-阿莱格里亚（Michael Lopez-Alegria）担任此次使命的领队。

据媒体报道，此次太空游每张票售价约5500万美元（约合4500万欧元）。

多年前，先后共有８位平民搭乘俄罗斯联盟号飞船遨游过太空。2001年，美国企业家蒂托（Dennis Tito）成为他们当中的第一人；最后一人是加拿大著名娱乐表演公司Cirque du Soleil（太阳马戏团）创办者拉利贝特（Guy Laliberté），2009年升空。

凝炼／李鱼（德新社、法新社）

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