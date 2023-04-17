首次商业登月失败 日本“白兔”可能已坠毁月球

（德国之声中文网）日本公司ispace周三（4月26日）表示，它计划安置在月球的Hakuto-R任务1号（“白兔-R”M1）着陆器可能已经在月球表面坠毁。

在格林威治标准时间周二16点50分左右，计划着陆前的最后时刻，Ispace与该月球着陆器失去了联系。

该公司在一份声明中表示，在计划着陆前的最后时刻，数据显示着陆器的速度迅速增加，导致东京任务控制中心的工程师确定成功着陆“无法实现”。

该公司的创始人兼首席执行官袴田武史（Takeshi Hakamada）说：“我们失去了（与着落器）的联系，因此我们不得不推定我们无法完成在月球表面的着陆。”

“白兔-R”M1着陆器于去年12月从佛罗里达州卡纳维拉尔角使用Space X火箭发射

到目前为止，只有美国、中国和前苏联成功实现了航天器在月球上的软着陆。印度和以色列公司SpaceIL最近的尝试都以失败告终。

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袴田武史说，这次任务“为发掘月球的潜力并将其转变为一个强大而充满活力的经济体系奠定了基础。”

“已经取得了不起的成就”

“白兔-R”M1着陆器于去年12月从佛罗里达州卡纳维拉尔角使用Space X火箭发射。

ispace首席技术官Ryo Ujiie在周一的媒体发布会上表示，M1高2.3米，时速接近6000公里。

在尝试着陆之前，它以大约每小时100公里的速度在月球轨道上行驶。

M1计划将调整其速度和高度以在月球上“软着陆”。Ujiie说，降低着陆器的速度就像“在跳台滑雪山的边缘踩刹车”。

M1搭载了多辆漫游车，包括阿拉伯联合酋长国的四轮“拉希德”漫游车。

ispace的首席执行官说：“到目前为止，我们已经取得了不起的成就，我们已经将从这次飞行中吸取的教训应用到我们未来的任务中。”

袴田武史宣称：“舞台已经准备就绪。我期待着见证这一历史性的日子，它标志着商业月球任务新时代的开始。”

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正待实施的其他登月任务

Ispace将与美国太空实验室Draper合作，从2025年开始将NASA有效载荷送上月球。这些团队的目标是到在2040年前建立永久性月球殖民地。

该公司认为，到2040年，月球将支持1000人的生活，每年可以接待10000多位访客。它计划在2024年执行第二次任务，计划部署自己的漫游车。

日本政府的目标是在2030年代后期将日本宇航员送上月球。

上个月，日本宇宙航空研究开发机构的新型中型运载火箭H3 在进入太空后被迫自毁。

去年10月，日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）用小型固体燃料火箭“埃普西隆”发射小型人造卫星，但火箭发射失败。

（路透社、法新社、美联社）

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