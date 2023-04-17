首次商业登月失败 日本“白兔”可能已坠毁月球

（德国之声中文网）日本公司ispace周三（4月26日）表示，它计划安置在月球的Hakuto-R任务1号（“白兔-R”M1）着陆器可能已经在月球表面坠毁。
在格林威治标准时间周二16点50分左右，计划着陆前的最后时刻，Ispace与该月球着陆器失去了联系。
该公司在一份声明中表示，在计划着陆前的最后时刻，数据显示着陆器的速度迅速增加，导致东京任务控制中心的工程师确定成功着陆“无法实现”。
该公司的创始人兼首席执行官袴田武史（Takeshi Hakamada）说：“我们失去了（与着落器）的联系，因此我们不得不推定我们无法完成在月球表面的着陆。”
“白兔-R”M1着陆器于去年12月从佛罗里达州卡纳维拉尔角使用Space X火箭发射
到目前为止，只有美国、中国和前苏联成功实现了航天器在月球上的软着陆。印度和以色列公司SpaceIL最近的尝试都以失败告终。
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袴田武史说，这次任务“为发掘月球的潜力并将其转变为一个强大而充满活力的经济体系奠定了基础。”
“已经取得了不起的成就”
ispace公司的创始人兼首席执行官袴田武史（Takeshi Hakamada）说：“不得不推定我们没能完成在月球表面的着陆。”
“白兔-R”M1着陆器于去年12月从佛罗里达州卡纳维拉尔角使用Space X火箭发射。
ispace首席技术官Ryo Ujiie在周一的媒体发布会上表示，M1高2.3米，时速接近6000公里。
在尝试着陆之前，它以大约每小时100公里的速度在月球轨道上行驶。
M1计划将调整其速度和高度以在月球上“软着陆”。Ujiie说，降低着陆器的速度就像“在跳台滑雪山的边缘踩刹车”。
M1搭载了多辆漫游车，包括阿拉伯联合酋长国的四轮“拉希德”漫游车。
ispace的首席执行官说：“到目前为止，我们已经取得了不起的成就，我们已经将从这次飞行中吸取的教训应用到我们未来的任务中。”
袴田武史宣称：“舞台已经准备就绪。我期待着见证这一历史性的日子，它标志着商业月球任务新时代的开始。”
正待实施的其他登月任务
Ispace将与美国太空实验室Draper合作，从2025年开始将NASA有效载荷送上月球。这些团队的目标是到在2040年前建立永久性月球殖民地。
该公司认为，到2040年，月球将支持1000人的生活，每年可以接待10000多位访客。它计划在2024年执行第二次任务，计划部署自己的漫游车。
日本政府的目标是在2030年代后期将日本宇航员送上月球。
上个月，日本宇宙航空研究开发机构的新型中型运载火箭H3 在进入太空后被迫自毁。
去年10月，日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）用小型固体燃料火箭“埃普西隆”发射小型人造卫星，但火箭发射失败。
（路透社、法新社、美联社）
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阿波罗11：人类首次登月的那些画面
“个人的一小步”
人类在月球上走出的第一步。1969年7月20日，在踏上月球表面时，尼尔·阿姆斯特朗说了人类历史上最著名的句子之一：“这是个人的一小步，人类的一大步”。至于这句话是否他自己以及如何构思出来的，人们今天都还在讨论、甚至还有研究这一问题的专著呢。
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阿波罗11：人类首次登月的那些画面
开始了
我们从头叙来。1969年7月16日，阿波罗计划主任菲利普斯（Samuel C. Phillips）从肯尼迪航天中心控制室注视着人类首个登月使命——阿波罗11载人飞船发射前的情况。随后，土星5运载火箭载着阿波罗登月飞船升空。飞船成员：阿姆斯特朗、奥尔德林（Edwin "Buzz" Aldrin）和科林斯（und Michael Collins）。
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远观宇航
这3个人是有意尽可能在近处体验阿波罗11升空时刻的成千上万人中的几个，他们在弗罗里达美国宇航局发射场——肯尼迪宇航中心附近的海滩和道路上安营扎寨。为能亲眼目睹这一历史性飞行，共有约100万人专程来到了发射场。
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聚光灯、摄像机、升空！
现场不仅有成千上万兴奋不已的人们，而且还有数千名记者，专事报道阿波罗11的升空壮举。肯尼迪航天发射中心媒体区人头攒动，正式报名的记者有3497人。1969年7月16日，火箭升空了。
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团队精神
3人小组中有一人不能登月，只能待在轨道上。2009年，科林斯（中）说，“我感觉自己是当时在月球上所发生事情的一部分。我知道，要是我说，我在（阿波罗的）3个位子中有最好的一个，那我就是撒谎者或傻子了，但我可以诚实地说，我对自己所拥有的感到满意。”
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“鹰着陆了！”可是……
世界协调时间（UTC）1969年7月20日20时17分58秒，阿姆斯特朗发出简短信息：“鹰着陆了!”不过，直到俩人的确踏上月球，还要延续一段时间。首先得为返航做好准备。世界协调时间7月21日2时56分20秒，伟大的时刻终于来到：阿姆斯特朗踏上月球表面。
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这么近
科林斯于7月21日拍摄了这张照片。图上是月球车“鹰”从月球返回时的情景，后面是月球和地平线上的地球。在阿姆斯特朗和奥尔德林成为首批登月人时，科林斯留守指令舱“哥伦比亚”，在月球轨道上绕行、等待。
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第10003号取样
在二个半小时的勘察中，阿姆斯特朗和奥尔德林共搜集了47磅重的月球表面物质，准备带回地球。这块小岩石是其中之一。本图摄于返回后的7月27日。在总共6次登月使命中，宇航员们共搜集了2415件取样，近400公里重。它们都登记在《月球取样和图片目录》中。
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光怪陆离的太空进口物
不过，月球的访客们们也拉下了各种杂物。这枚阿姆斯特朗胸针还算是象征意义多一些的物件中的一个。15公分长的这个橄榄枝标志着和平。未来访客们或许还会因触到高尔夫球、一张全家福照，相机、安迪·沃霍尔（Andy Warhol）的作品或猎鹰羽毛而打个趔趄。对了，小心，别碰上了宇航员们的排泄物呦。
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返回地球
世界协调时间7月24日16时50分，乘员们降落在太平洋上，距“大黄蜂号”航空母舰21公里，在夏威夷西南方1480公里。回到地面后，宇航员们必须填写海关单，申报携带月球岩石。对是否携带了细菌这一问题，他们回答：“愿意”。就这样，按规矩，先请入隔离间。
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不只是身着太空服的超级明星
您没看错：此图上，阿波罗11使命的宇航员们根本没穿太空服，而是头戴宽边帽、身披斗篷，一派墨西哥式打扮！他们作了一次为期45天的巡回游，历经24国、27座城市。美国有意借此强调愿与各国分享其宇宙知识。宇航员们受到超级明星般的欢呼。本图显示的是墨西哥城，1969年9月23日。