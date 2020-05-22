首架德企包机飞抵中国：先隔离 再返工

（德国之声中文网）首架载有200名德国公司高管及其家属的专机周六（5月30日）飞抵天津。因为最终目的地不同，根据地方当局的规定，隔离时长也有区别。但是，大多数乘客都要接受为期两周的隔离措施。

这架包机由驻华德国商会（AHK China）在德国驻华大使馆和中国相关部门的协助下组织安排。德国商会驻京首席代表晏思（Jens Hildebrandt）向德新社表示："我们知道，许多在华德企都需要更多员工返回中国复工，相关人员也期待与家人团聚。"他补充说："例如，许多检修和准备投入启动的项目都亟需德方专家。"

今年3月28日，中国因疫情关系宣布暂停外国人入境，此举令在华德国企业陷入困境。德方专家无法前往在华项目现场，经管人员无法重返工作岗位，更有一些家庭被分隔中德两地。不过，该通告也对外国高管人员"留有余地"，规定"来华从事必要商务及科研活动的外国人可以提出签证申请。"然而，这类签证需要个案申请并等候审批，费时费力。

需求量大 流程不易

包机由汉莎负责承运

驻华德国商会此前进行的一份会员问卷调查显示，约有2000到2500名德国公司员工希望可以尽快返回中国。下一班包机航班预计将于6月3日飞往上海。该航班原定于5月25日起飞。但是据驻华德国商会透露，飞机推迟主要因为"全新的审批流程"造成了许多"行政方面的困难"，许多乘客无法在5月25日前得到前往中国的签证。

飞机延迟的消息传出后，晏思曾对德国之声表示，按照德中双方约定的既定计划，中方将为在华德企的员工开辟"快速入境通道"，从而在两国疫情皆趋稳的背景下，让这些员工能够返回中国投入复工复产；而现在出现数天的延迟则是因为牵涉到两国外交部以及地方防疫当局的流程"对德中各方都是全新的"。晏思希望，这两班包机能够成为样板，为其他欧盟国家公民飞赴中国返厂复产提供一条指引。

"反向空中桥梁"

据悉，驻华德国商会在德国大使馆以及两国外交部的协助下用时三周才使包机最终成行。飞机起飞前，包括儿童在内的所有乘客必须接受新冠测试，抵达中国后需要再次接受测试。抵达天津的乘客将在一家酒店接受隔离。组织方表示，此后前往北京的乘客还需在防疫措施尤其严格的首都进行为期一周的隔离。

驻华德国商会对中国外交部的协助表示称赞。包机返回中国的行动在中国地方遇到较大挑战，因为各地具体的防疫和隔离措施由地方当局负责。该商会的一名负责人丽莎·菲施巴赫（Lisa Fischbach）向德新社表示："行政流程确实复杂。但是，'快速通道'较好地平衡了防疫措施和乘客返工的需求。"

此外，出于防疫需要，包机上的乘客应尽量保持安全距离，因此每班包机只能运载大约200名乘客。据德广联掌握的信息，德国商会向每名乘客收取高达2500欧元的费用。负责承运的汉莎曾以包机形式接回大量因疫情滞留海外的德国公民。德国外交部长马斯曾将德国疫情中的撤侨行动称作"空中桥梁"，现在也有媒体将德企包机返华喻为"反向空中桥梁"。