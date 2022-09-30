 首有未成年國安被告獲刑 光城者煽顛涉引毛澤東名句 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.10.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

首有未成年國安被告獲刑 光城者煽顛涉引毛澤東名句

香港首次有未成年人士被控違反國安法而定罪，法院判處五名「串謀煽動顛覆國家政權」的中學生進教導所，最年輕者被捕時僅15歲。法官指這群來自社運組織「光城者」的青少年，藉歷史例子鼓吹流血起義，建議同路人「修文習武」是可怕的煽動言論。

资料照片：执勤中的香港警察

资料照片：执勤中的香港警察

（德國之聲中文網）涉案的社運組織「光城者」成立於2021年初，七名被告去年案發時年齡介乎15至25歲，遭起訴串謀煽動顛覆國家罪，所有人早前已認罪。香港區域法院在週六（10月8日）先就最年輕的五名被告判刑，他們都是中學生，最小的被捕時僅15歲，另有三人16歲，一人18歲。絕大部分人由被捕至今已被收押超過一年，法庭坐滿被告的親友，部分旁聽人士身穿中學校服。

國安法指定法官郭偉健宣判時表示，本案屬於情節嚴重，因為被告鼓吹以無底線流血革命來推翻現有政權。法官認為被告的演說反映，他們主張「武裝起義」和「流血革命」是港人的唯一出路，不認同和平、理性、非暴力，批評那是偽民主。

「光城者」簡介自稱「由一班革命殘火所組成的組織」

「光城者」簡介自稱「由一班革命殘火所組成的組織」

光城者社交平台曾有文章講述法國大革命和烏克蘭2013年民主化革命，法官指他們以歷史中流血革命的成功例子，試圖煽動人們相信武裝起義的必要性；並說服大眾香港已沒有民主自由，處於「殊死相搏的絕境」，因此無底線流血革命才是唯一出路。控方在審訊時亦提出，光城者的帖文和單張引用中共前領導人毛澤東的名句：「革命不是請客吃飯」、「革命就是暴動，是一個階級推翻一個階級的暴烈的行動」，以鼓吹革命。

「光城者」知名度不高，成員大多是年輕人和學生，創立之時香港已經實施國安法，示威活動大受遏制，遠不如反修例運動時活躍。其臉書和Instagram專頁的簡介自稱「由一班革命殘火所組成的組織」，要繼承先賢之志，延續革命之火。除了政治議題，他們也曾經批評防疫和疫苗政策。

背景阅读：“一国两制”25年：香港人过得好吗？

鼓勵修文習武「可怕」

本案於去年1月底至5月初發生，法官指被告擺設10多次街站演講和派傳單，舉行記者會和直播，透過光城者Instagram和臉書專頁分別發出23篇及15篇帖文，煽動達一定規模並持續進行。而眾被告明知國安法生效，仍然成立組織挑戰法律及中國政府對港主權，令案情更加嚴重。

再者，法官指本案煽動言論另一「可怕」之處，是被告鼓勵同路人修文習武裝備自己，例如體能訓練、打拳、柔道等，屬於實質上鼓勵理念相同的人「立即為武裝革命行動」，藉此增強使用暴力的能力，令將來武裝革命更為血腥。而被告提出向因反修例案件獲刑的「手足」提供生活支援，及鼓勵他們寫信給在囚「手足」、「建立緊密關係網」，則顯示被告有長遠計劃行事。

法官認為，雖然案發時大型暴動已不復現，但是「人心不可能在一刻間變得平和」，社會仍有一大群人、包括年青人不接受回歸後的憲制秩序，或對國安法抱持偏見。他同意，沒有證據證明有人受到本案被告煽動而做出顛覆行為，但風險是真實存在，只要有一個人受到煽動，香港的社會穩定和居民安全就可能受到嚴重危害。

2019年11月8日香港大规模游行示威

2019年11月8日香港大规模游行示威

不過，法官表示考慮到他們的年紀、不成熟和可能受社會氛圍誤導，誤認為中港政府是極權，決定把五名年輕被告降至「情節較輕」類別。雖然感化報告建議判處非拘禁式的社會服務令，但法官稱為了令判刑具阻嚇力，最終判五人進教導所。

教導所是為14至20歲少年犯而設，羈留期長6個月至3年，實際時期由懲教署長決定。獲釋後，犯人仍要接受最長3年的監管，遵守當局訂下的規限。按照香港國安法，煽動顛覆國家政權罪如屬情節嚴重，須判 5 年以上、10 年以下有期徒刑；情節較輕則處以 5 年以下有期徒刑、拘役或者管制。

延伸阅读：客座評論：香港新聞自由在寒冰中頑強地生存

官讚被告引述《中國的民主》白皮書

在宣判完畢後，法官郭偉健特意表示，不點名讚賞案中一名被告在陳情信裡，引述中國國新辦去年底發表的《中國的民主》白皮書。郭偉健表示：「被告拿這份文件看清楚，多角度思考以前獲得的資訊。」郭大讚此舉相當正確，呼籲其他被告向其學習：「我要讚賞這被告，當你喜歡或憎恨一個東西時，要確保想法是基於客觀真實事物來決定。」

郭強調沒有因此而減刑，也不期望判刑改變被告思想，但盼各人反思對國家和香港有多深認識。「光城者帖文很強調不可被人洗腦，要有獨立判斷，口講真的是做到。」他說：「無論喜歡與否，香港在歷史及法律上都是中國地方。」

本案其餘兩名較年長被告--案發時20歲的蔡永傑及25歲的陳右津，留待11月判刑，法官明言絕大機會判處入獄。經過一連串警方行動後，光城者有超過20名成員及相關人士被捕，組織已經停止運作。本日獲刑的其中一名18歲學生被告，還另遭起訴國安法串謀恐怖活動罪。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

逆风下的狭缝：香港记者觅劫后新生

相关内容

January 15, 2022, London, United Kingdom: Protesters march with a banner, saying ''Give me back my press freedom'' during the demonstration..Hongkongers in London gather at Piccadilly Circus to protest against the decline of press freedom in Hong Kong, then march to the Hong Kong Economic and Trade Office handed in letters individually in response to the recent closure of several media outlets in Hong Kong. (Credit Image: © May James/SOPA Images via ZUMA Press Wire

客座評論：香港新聞自由在寒冰中頑強地生存 30.09.2022

香港記者協會（HKJA）和香港民意調查所（HKPORI）日前公布香港新聞自由度調查發現，香港記者對2021年新聞自由程度的評級暴跌了6個點，降至26.2，創歷史新低。國安法施行之後，香港新聞自由還剩下什麼？

A general view shows the Court of Final Appeal in Hong Kong, Wednesday, March 30, 2022. Britain said Wednesday that it is withdrawing its judges from Hong Kong's top court because keeping them there would legitimize oppression in the former British colony. (AP Photo/Kin Cheung)

香港《國安法》兩週年：從「法庭」看香港變化 01.07.2022

香港《國安法》實施兩週年，對社會各界有不同衝擊。面對不明確的「紅線」，許多民主派、社運人士甚至媒體從業人員都如走鋼索般小心翼翼。德國之聲藉由觀察法庭的改變及法庭線路的記者動向，了解香港這些年的變化。

***ACHTUNG: Bild nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** via Sunny Yang Design of Tsang Tsou Choi style / King of Kowloon style 九龍皇帝墨寶風格Logo credit: @Hongkonger in Deutschland e.V.

如水的香港抗争文化：从“九龙皇帝”到“自由heit” 30.06.2022

说起香港文化，你会想到什么？两个文化符号告诉你，一些真实的历史或许无法被载入史册，但却可以在文化中留下痕迹，在变换的25年里仍保持着强大的生命力。

广告

评论分析

中国房市面临危困

客座评论：中国房地产还救得起吗？

房地产在很长一段时间里，是中国人和中国经济的底气。无论是民众的财富，还是经济增长，房地产都扮演了重要的角色。但客座评论员邓聿文指出，面对如今中国房地产业的低靡，政府的刺激措施为时已晚。  