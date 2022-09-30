首有未成年國安被告獲刑 光城者煽顛涉引毛澤東名句

（德國之聲中文網）涉案的社運組織「光城者」成立於2021年初，七名被告去年案發時年齡介乎15至25歲，遭起訴串謀煽動顛覆國家罪，所有人早前已認罪。香港區域法院在週六（10月8日）先就最年輕的五名被告判刑，他們都是中學生，最小的被捕時僅15歲，另有三人16歲，一人18歲。絕大部分人由被捕至今已被收押超過一年，法庭坐滿被告的親友，部分旁聽人士身穿中學校服。

國安法指定法官郭偉健宣判時表示，本案屬於情節嚴重，因為被告鼓吹以無底線流血革命來推翻現有政權。法官認為被告的演說反映，他們主張「武裝起義」和「流血革命」是港人的唯一出路，不認同和平、理性、非暴力，批評那是偽民主。

光城者社交平台曾有文章講述法國大革命和烏克蘭2013年民主化革命，法官指他們以歷史中流血革命的成功例子，試圖煽動人們相信武裝起義的必要性；並說服大眾香港已沒有民主自由，處於「殊死相搏的絕境」，因此無底線流血革命才是唯一出路。控方在審訊時亦提出，光城者的帖文和單張引用中共前領導人毛澤東的名句：「革命不是請客吃飯」、「革命就是暴動，是一個階級推翻一個階級的暴烈的行動」，以鼓吹革命。

「光城者」知名度不高，成員大多是年輕人和學生，創立之時香港已經實施國安法，示威活動大受遏制，遠不如反修例運動時活躍。其臉書和Instagram專頁的簡介自稱「由一班革命殘火所組成的組織」，要繼承先賢之志，延續革命之火。除了政治議題，他們也曾經批評防疫和疫苗政策。

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鼓勵修文習武「可怕」

本案於去年1月底至5月初發生，法官指被告擺設10多次街站演講和派傳單，舉行記者會和直播，透過光城者Instagram和臉書專頁分別發出23篇及15篇帖文，煽動達一定規模並持續進行。而眾被告明知國安法生效，仍然成立組織挑戰法律及中國政府對港主權，令案情更加嚴重。

再者，法官指本案煽動言論另一「可怕」之處，是被告鼓勵同路人修文習武裝備自己，例如體能訓練、打拳、柔道等，屬於實質上鼓勵理念相同的人「立即為武裝革命行動」，藉此增強使用暴力的能力，令將來武裝革命更為血腥。而被告提出向因反修例案件獲刑的「手足」提供生活支援，及鼓勵他們寫信給在囚「手足」、「建立緊密關係網」，則顯示被告有長遠計劃行事。

法官認為，雖然案發時大型暴動已不復現，但是「人心不可能在一刻間變得平和」，社會仍有一大群人、包括年青人不接受回歸後的憲制秩序，或對國安法抱持偏見。他同意，沒有證據證明有人受到本案被告煽動而做出顛覆行為，但風險是真實存在，只要有一個人受到煽動，香港的社會穩定和居民安全就可能受到嚴重危害。

2019年11月8日香港大规模游行示威

不過，法官表示考慮到他們的年紀、不成熟和可能受社會氛圍誤導，誤認為中港政府是極權，決定把五名年輕被告降至「情節較輕」類別。雖然感化報告建議判處非拘禁式的社會服務令，但法官稱為了令判刑具阻嚇力，最終判五人進教導所。

教導所是為14至20歲少年犯而設，羈留期長6個月至3年，實際時期由懲教署長決定。獲釋後，犯人仍要接受最長3年的監管，遵守當局訂下的規限。按照香港國安法，煽動顛覆國家政權罪如屬情節嚴重，須判 5 年以上、10 年以下有期徒刑；情節較輕則處以 5 年以下有期徒刑、拘役或者管制。

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官讚被告引述《中國的民主》白皮書

在宣判完畢後，法官郭偉健特意表示，不點名讚賞案中一名被告在陳情信裡，引述中國國新辦去年底發表的《中國的民主》白皮書。郭偉健表示：「被告拿這份文件看清楚，多角度思考以前獲得的資訊。」郭大讚此舉相當正確，呼籲其他被告向其學習：「我要讚賞這被告，當你喜歡或憎恨一個東西時，要確保想法是基於客觀真實事物來決定。」

郭強調沒有因此而減刑，也不期望判刑改變被告思想，但盼各人反思對國家和香港有多深認識。「光城者帖文很強調不可被人洗腦，要有獨立判斷，口講真的是做到。」他說：「無論喜歡與否，香港在歷史及法律上都是中國地方。」

本案其餘兩名較年長被告--案發時20歲的蔡永傑及25歲的陳右津，留待11月判刑，法官明言絕大機會判處入獄。經過一連串警方行動後，光城者有超過20名成員及相關人士被捕，組織已經停止運作。本日獲刑的其中一名18歲學生被告，還另遭起訴國安法串謀恐怖活動罪。

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