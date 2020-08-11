首支新冠疫苗出炉！ 俄罗斯制造

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京本周二表示，在经过不到两个月的人体测试后，俄罗斯卫生部批准了世界首款新冠疫苗。普京在与部长们举行的电视视频电话会议上说，"今天上午，全球首次登记了一种新型冠状病毒的疫苗"。 普京还补充说，由俄罗斯卫生部下属加马列亚流行病与微生物学国家研究中心（Gamaleya Institute）研制的疫苗被证明是有效的，并且可以使人形成持续的免疫力。他说：""我想重申，疫苗已经通过了所有必要的检测……最重要的是确保疫苗的安全和有效。"

普京女儿也接种

这位俄罗斯领导人还说，他的一个女儿已经接种了疫苗，感觉很好："我的一个女儿接种了疫苗，所以从这个意义上说，她也是参加测试的一员。"

在第一次接种疫苗后，他的女儿出现了轻微的发烧，体温38摄氏度。第二天她的体温降到了略高于正常的水平。普京表示，女儿"第二次注射后又有点发烧，然后一切都好了。她感觉很好，抗体滴度也很高。" 他没有具体说明两个女儿中的哪一个接种了疫苗。俄罗斯卫生部门表示，医务工作者、教师和其他高危人群将第一批接受疫苗注射。

俄罗斯是第一个注册新冠疫苗的国家





俄罗斯是第一个注册新冠疫苗的国家。随着各国竞相研制疫苗，卫生专家担心，研发速度快和国家荣誉至上的做法或为危害民众健康。



俄罗斯本国和国外的一些科学家都对莫斯科在第三期测试阶段之前就对疫苗进行注册提出质疑，通常来讲，第三期测试要持续数月，也要有数千人的志愿者，但普京强调，疫苗经过了必要的试验，人们可以自愿接种疫苗。



俄罗斯官员表示，从9月开始将大规模生产疫苗，大规模接种最早可能在10月开始。



与此同时，菲律宾总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)对俄罗斯在开发疫苗所做的努力表示赞赏，并指出，菲律宾愿意与莫斯科在疫苗试验、供应和生产方面进行合作。杜特尔特自告奋勇地表示愿意"成为第一个参加试验的人"。杜特尔特说："我会告诉普京总统，我非常信任你们在防疫方面的研究，我相信你们生产的疫苗确实对人类有益"。他认为俄罗斯的疫苗将在12月之前在菲律宾面世。



文木 /石涛 (美联社，路透社等)

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