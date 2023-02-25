首批坦克送抵乌克兰 泽连斯基: 争取今年取得胜利

（德国之声中文网）乌克兰战争一周年之际，总统泽连斯基向国民发表视频讲话称：“我们没有被打败。而且我们将尽一切努力在今年取得胜利。”乌克兰国防部长列兹尼科夫也表示，乌军队正在准备发起反攻。

泽连斯基再次明确拒绝与俄罗斯总统普京会晤——这一建议来自土耳其总统埃尔多安。后者表示曾想要通过电话会谈来说服普京坐到谈判桌前，以实现“公正的和平”。泽连斯基表示，在战争爆发之前他就建议埃尔多安帮忙说服普京谈判以避免战争，“但是他没有做到”。泽连斯基补充道：“现在我们不能了。”

不过泽连斯基也表示有可能会与中国国家主席习近平会面：“我相信，这对于我们的国家以及全球安全来说将是有利的。”

波兰交付首批德制坦克

与此同时，第一批由西方国家提供的主战坦克已经运抵乌克兰。据法新社报道，首批由波兰提供的德制豹2坦克已经交付。2月24日当天，波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）访问基辅，以传达“继续支持乌克兰的明确信号”。

莫拉维茨基说，波兰将会在近期内送去更多的坦克，同时也可以为乌克兰飞行员提供有关F16战斗机的培训。

乌克兰士兵接受豹2坦克培训

据德国媒体报道，柏林方面已经同意从联邦国防军的库存中再拿出4辆豹2坦克，提供给乌克兰，这样德国国防部计划交付的这款现代化主战坦克的数量将从14辆增加到18辆。

拜登：乌克兰总统“现在不需要F16”

与此同时，美国总统拜登排除了目前就为乌克兰提供F16战机的可能性。作为对泽连斯基此前相关要求的回应，拜登在接受ABC电视台采访时说：“他现在不需要F16。”

对于记者提出的问题——未来是否也不可能提供战斗机，拜登表示，在美国军方看来，目前没有提供战斗机的理由。但是在一年、两年或者三年之后的情形如何，谁也不知道。“我说的是现在不可能”，拜登强调。

欧盟就第十个制裁俄罗斯一揽子方案达成一致

根据欧盟理事会轮值主席国瑞典公布的消息，欧盟各国已经就更多的对俄制裁达成共识，包含的措施主要“针对支持战争、政治宣传或者为俄罗斯提供无人机的个人和法人实体”。这将是继去年2月乌克兰战争爆发以来，欧盟出台的第十部制裁计划。

2月24日柏林举行的支持乌克兰游行

根据欧盟委员会主席冯德莱恩此前透露的内容，新的贸易限制主要针对的产品都是俄罗斯无法从第三国（比如中国）获取的工业产品。此外，出口限制清单还增加了大约50种有可能用于俄罗斯武器系统的电子元件。

这次欧盟还扩大了现有制裁的适用范围，以防止非欧盟国家的企业向俄罗斯提供可用于军事目的的民用产品，比如无人机。未来如果有企业“顶风作案”，就会面临可能失去进入欧盟市场的风险。

这部新的制裁方案原本应该在24日也就是乌克兰一周年当天发布，但是布鲁塞尔的相关谈判花费了比预期更长的时间。在欧盟官方公报发布之后，相关新制裁即开始生效。



（法新社、德新社等）

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