首批坦克送抵乌克兰 泽连斯基: 争取今年取得胜利

（德国之声中文网）乌克兰战争一周年之际，总统泽连斯基向国民发表视频讲话称：“我们没有被打败。而且我们将尽一切努力在今年取得胜利。”乌克兰国防部长列兹尼科夫也表示，乌军队正在准备发起反攻。
泽连斯基再次明确拒绝与俄罗斯总统普京会晤——这一建议来自土耳其总统埃尔多安。后者表示曾想要通过电话会谈来说服普京坐到谈判桌前，以实现“公正的和平”。泽连斯基表示，在战争爆发之前他就建议埃尔多安帮忙说服普京谈判以避免战争，“但是他没有做到”。泽连斯基补充道：“现在我们不能了。”
不过泽连斯基也表示有可能会与中国国家主席习近平会面：“我相信，这对于我们的国家以及全球安全来说将是有利的。”
波兰交付首批德制坦克
与此同时，第一批由西方国家提供的主战坦克已经运抵乌克兰。据法新社报道，首批由波兰提供的德制豹2坦克已经交付。2月24日当天，波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）访问基辅，以传达“继续支持乌克兰的明确信号”。
莫拉维茨基说，波兰将会在近期内送去更多的坦克，同时也可以为乌克兰飞行员提供有关F16战斗机的培训。
据德国媒体报道，柏林方面已经同意从联邦国防军的库存中再拿出4辆豹2坦克，提供给乌克兰，这样德国国防部计划交付的这款现代化主战坦克的数量将从14辆增加到18辆。
拜登：乌克兰总统“现在不需要F16”
与此同时，美国总统拜登排除了目前就为乌克兰提供F16战机的可能性。作为对泽连斯基此前相关要求的回应，拜登在接受ABC电视台采访时说：“他现在不需要F16。”
对于记者提出的问题——未来是否也不可能提供战斗机，拜登表示，在美国军方看来，目前没有提供战斗机的理由。但是在一年、两年或者三年之后的情形如何，谁也不知道。“我说的是现在不可能”，拜登强调。
欧盟就第十个制裁俄罗斯一揽子方案达成一致
根据欧盟理事会轮值主席国瑞典公布的消息，欧盟各国已经就更多的对俄制裁达成共识，包含的措施主要“针对支持战争、政治宣传或者为俄罗斯提供无人机的个人和法人实体”。这将是继去年2月乌克兰战争爆发以来，欧盟出台的第十部制裁计划。
2月24日柏林举行的支持乌克兰游行
根据欧盟委员会主席冯德莱恩此前透露的内容，新的贸易限制主要针对的产品都是俄罗斯无法从第三国（比如中国）获取的工业产品。此外，出口限制清单还增加了大约50种有可能用于俄罗斯武器系统的电子元件。
这次欧盟还扩大了现有制裁的适用范围，以防止非欧盟国家的企业向俄罗斯提供可用于军事目的的民用产品，比如无人机。未来如果有企业“顶风作案”，就会面临可能失去进入欧盟市场的风险。
这部新的制裁方案原本应该在24日也就是乌克兰一周年当天发布，但是布鲁塞尔的相关谈判花费了比预期更长的时间。在欧盟官方公报发布之后，相关新制裁即开始生效。
（法新社、德新社等）
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德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？
豹1主战坦克
德国政府2月3日向乌克兰发放了豹1主战坦克的出口许可证。豹1坦克是二战后为联邦国防军研制的第一款主战坦克，生产于1960年代中期至1980年代中期。2月7日，德国经济部批准向乌克兰提供178辆豹1A5型坦克。
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德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？
豹2坦克
豹2坦克是主要服役于德国联邦国防军的主战坦克，总共有A1到A7等多个型号。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）1月25日证实，德国打算从联邦国防军库存中向乌克兰提供14辆豹2A6主战坦克。
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德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？
“黄鼠狼”步兵战车
“黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。德国准备总共向乌克兰提供40辆“黄鼠狼”步兵战车。
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德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？
陆基防空系统Iris-T SLM
Iris-T SLM是一种陆基防空系统，是德国代傲防务公司制造的Iris-T防空系统的升级版。该系统可保护城市和军队免受多次同时发生的空袭。它被认为是2022年最先进的防御系统之一，射程长达40公里，售价1.4亿欧元，属于北约的中程防空系统。去年10月，德国将首批一套Iris-T SLM移交给乌克兰武装部队。德国计划总共提供4套该系统。
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德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？
猎豹式自行高射炮
猎豹式自行高射炮是德国向乌克兰提供的首款重武器。这款防空炮具有良好的越野性能，能够紧随装甲部队行动，为前线作战单位提供低空防卫。到目前为止，德国总共交付了30辆猎豹式自行高射炮，还有7辆即将交付。
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德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？
PzH-2000自行榴弹炮（7台）
Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。
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德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？
Mars II多管火箭发射系统
德国已经向乌克兰提供了5套MARS II 多管火箭系统。该系统可以发射与美国“海马斯”系统相同的导弹。Mars-II每分钟能够发射多达12枚导弹，射程超过70公里。不仅如此，导弹发射器系统可以使用GPS或投雷导弹进行制导。
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德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？
“海狸”装甲架桥车
装甲架桥车主要用于快速架设桥梁，令部队迅速通过河流，普遍装备于工兵部队。战时对于恢复被破坏的基础设施以及向平民众提供食品和药品都非常重要。到目前为止，德国已经向乌克兰交付了三辆“海狸”装甲架桥车，接下来还会提供13辆。
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德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？
铁拳三型火箭筒（3000件）
这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。
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德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？
“毒刺”导弹 （500件）
“毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。
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德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？
“箭-2”式便携式防空导弹（2700件）
Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。