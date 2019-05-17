首开先例：香港本土派人士在德获庇护

（德国之声中文网）黄台仰和李东昇或许是在德国获得庇护身份的首批香港公民。25岁的黄台仰和27岁的李东昇是香港本土派活动人士、本土民主前线创建成员。两人因在2016年的"旺角冲突"中扮演重要角色，被拘捕起诉。在保释期间逃离香港。

逃亡两年后，黄台仰和李东昇在柏林露面。据《纽约时报》和《金融时报》报道，两人已于一年前在德国正式获得庇护。德国移民和难民署向《纽约时报》证实，去年对两名香港公民给予庇护身份。黄台仰对该报表示，"香港已失去了其的国际上的特殊地位"。

报道援引大赦国际组织的中国问题研究院潘嘉伟和另两位人权律师指出，迄今还没有香港公民因逃避司法迫害而在外国获得庇护权的先例。潘嘉伟称，这表明国际社会现在对香港的担忧有多严重。

避难之旅

2016年农历新年，与警方发生严重冲突的"旺角骚乱"后，黄台仰和李东昇受到"暴动、煽惑非法集结"等罪名指控。2017年11月在保释期间，他们获法庭批准离港出席活动后，经台湾前往德国。此后，两人受到香港警方通缉。另一名本土民主前线的成员梁天琦，也受到类似的指控，于去年被判6年监禁。

2016年2月抗议者在旺角与警方发生冲突

据《金融时报》报道，两人抵达德国后提出了避难申请。在等候审核结果期间，他们先后被安置在三处难民营，2018年5月，终于得到了获准的批复。

黄台仰说，德国当局没有说明给予避难保护的具体理由，但他在与移民官员面谈时表示，香港司法当局对他的指控是出于政治动机。

德国绿党联邦议院党团的人权政策发言人鲍泽女士对德国之声表示，根据德国避难法，申请庇护的条件是当事人因自己所属的民族、社会群体、宗教或政治观点而遭受威胁、迫害。

据她所知，2017年到2019年间，包括黄、李二人在内共有三名香港公民在德国申请庇护。就另一人的申请尚未做出决定。她强调，难民部门必须根据个案的具体情况做出决定。

一年后发声

黄台仰说，选择德国是因为"德国对中国有着坚定的立场，特别是在人权议题上"。他还表示，在庇护获批准一年后，现在公开露面，是为了唤起人们对香港修改《逃犯条例》以及六四惨案30周年纪念的关注。

香港立法会正在审议的《逃犯条例》修正案，拟将移交逃犯的范围扩展至台湾和中国大陆，被批评是为向大陆遣送例如政治异见人士等打开大门。修法计划引发香港民众大规模抗议，国际舆论也再度关注香港的法治前景。

鲍泽也对香港的有关修法计划表示担忧，认为这将使公民社会的活动空间愈加受挤压，人权人士、民主人士、公民社会代表和记者等都会受到更大压力。

黄台仰对法新社表示，如何通过修法，他就完全没有可能再返回香港，因为在那里会面临被遣送往大陆的危险。

据黄台仰说，自己正在学习德语，准备今年秋季在哥廷根大学开始攻读政治学和哲学。6月4日，黄台仰和李东升将出席德国绿党在柏林主办的一场以天安门事件30周年和中国发展为主题的研讨会并发言。