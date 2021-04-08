首度回应“沙发门” 冯德莱恩称身为女性感受伤

（德国之声中文网）在欧盟代表团访问土耳其期间发生"沙发门"事件三周之后，当事人--欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）首次公开发声。她表示自己"当时感觉被伤害、被忽视了，不管是作为女性，还是作为一名欧洲人"。

4月初，冯德莱恩在和欧盟理事会主席米歇尔（Charles Michel）一同会见土耳其总统埃尔多安的时候，土方在会谈现场只安排了两个"主位"给埃尔多安和米歇尔。从现场录像来看，冯德莱恩看到没有自己的座位时感到有些错愕，迟疑了几秒种之后，她坐在了相距数米外的沙发上。

"还有更多女性受到歧视却无力反击"

回忆起当时的场景，冯德莱恩表示，因为自己是一名女性，所以东道主方面才没有给她安排一个和她欧盟委员会主席身份相匹配的座位。"这表明，如果要让女性真正受到平等对待，我们还有很远的路要走。"

她还强调，自己现在可以发声回应，已经感到十分幸运了。因为还有数以百万计的女性，在受到歧视的时候无力反击。今年3月，土耳其退出了旨在保护妇女权益的《伊斯坦布尔公约》，冯德莱恩联系这一事件指出，每天还有成千上万比这严重得多的歧视女性事件都在发生，却不被人们所见。

她强调，至今仍有个别欧盟国家还没有通过这一公约，还有一些国家正在考虑退出。"对女性和儿童施加暴力是一种犯罪，我们必须将其绳之以法。"

冯德莱恩重申，尊重妇女权利是土耳其要和欧盟恢复对话和扩大合作的重要先决条件。此外，土耳其还应致力于东地中海地区的局势缓和，以及尊重欧盟人权法院的裁决。"这些都是我们和土耳其加深经济合作的前提条件"，她说。

米歇尔也"中枪"

"沙发门"事件的另一位亲历者--欧盟理事会主席米歇尔近日也再度发声，表示对此事件感到"遗憾"，并且已经和冯德莱恩达成共识，确保未来此类事件不再发生。此前有声音批评道，米歇尔在当时没有立刻对土方提出异议，而是心安理得地坐在了"主位"；甚至还有人将此情形解读为欧盟内部"权力争斗"的缩影。

米歇尔为自己辩护称，因为会谈的主要任务是和埃尔多安商讨一些重要的事宜，为此欧盟方面已经做了很长时间的准备。他不希望因为这一个小插曲而引起不和气氛，从而影响到主要议题的磋商。土耳其方面对此事件的回应则是，关于座次的安排，布鲁塞尔代表团在会前并未提出异议。

《南德意志报》驻布鲁塞尔记者Matthias Kolb撰文分析指出，从严格的外事礼仪角度来看，欧盟理事会主席作为各成员国领导人的代表，的确是比欧盟委员会主席要高一个层级，因为后者是欧盟执行机构的最高代表。当然作者也认为，掌管欧盟巨额预算和领导3万欧盟机构公务员的冯德莱恩，实权应该是比米歇尔更大。可能正因为如此，米歇尔才更希望自己能在外交领域有更多的作为。

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。