首尔须为驻韩美军承担更多经费

（德国之声中文网）韩国将比过去更多分摊驻韩美军费用。韩美双方证实，经冗长争议，已达成原则性协议。首尔外交通商部解释说，一年多来的缺漏将补足，但未提供更多细节。

驻韩美军目前共约28500人，旨在保护韩国免受来自朝鲜的威胁。在前总统特朗普治下，美方要求首尔为驻韩美军支付更高费用：每年须分摊约50亿美元（42亿欧元）经费——约为此前份额的5倍。韩方称这一要求不可接受。

"和平与安全的支柱"

原协议于2019年到期。据《华尔街日报》 援引美国国务院发言人报道，新协议有效期将至2025年。美方指出，协议的达成加强了美韩联盟作为 "东北亚及整个世界的和平、安全与繁荣支柱 "的重要性。

首尔抗议者反对美韩联合春季演习

美、韩国军队春季联合演习本周一（３月８日）启动。此次演习以电脑模拟为主，无实战演习计划，预定为期9天。韩国参谋长联席会议通报说，因新冠疫情，参演单位规模亦缩小。

凝炼/乐然（德新社、路透社）

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