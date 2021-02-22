 首尔须为驻韩美军承担更多经费 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.03.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

首尔须为驻韩美军承担更多经费

正值今春联合演习揭幕，韩美双方通报达成驻韩美军经费分摊协议。前美国总统特朗普曾在此问题上向首尔政府施加巨大压力。

USA Südkorea Verhandlung über Verteidigungskosten

郑恩波（韩国，左）和威尔顿女士（美国，右）3月7日在华盛顿就驻韩美军费用谈判

（德国之声中文网）韩国将比过去更多分摊驻韩美军费用。韩美双方证实，经冗长争议，已达成原则性协议。首尔外交通商部解释说，一年多来的缺漏将补足，但未提供更多细节。

驻韩美军目前共约28500人，旨在保护韩国免受来自朝鲜的威胁。在前总统特朗普治下，美方要求首尔为驻韩美军支付更高费用：每年须分摊约50亿美元（42亿欧元）经费——约为此前份额的5倍。韩方称这一要求不可接受。

"和平与安全的支柱"

原协议于2019年到期。据《华尔街日报》 援引美国国务院发言人报道，新协议有效期将至2025年。美方指出，协议的达成加强了美韩联盟作为 "东北亚及整个世界的和平、安全与繁荣支柱 "的重要性。

Südkorea Protest gegen gemeinsames Militärmanöver mit den USA

首尔抗议者反对美韩联合春季演习

美、韩国军队春季联合演习本周一（３月８日）启动。此次演习以电脑模拟为主，无实战演习计划，预定为期9天。韩国参谋长联席会议通报说，因新冠疫情，参演单位规模亦缩小。

 

凝炼/乐然（德新社、路透社）

 

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

军费谈不拢 美国中断与韩国谈判

在此前的谈判中，美方显然想要将韩国所承担的驻韩美军军费提高五倍。现在，华盛顿骤然提高了谈判压力。美国称，中断谈判是为了让韩国“有时间去改变主意”。  

美韩停止春季大规模联合军演

在河内结束的特金会正在显示出一些成效。美国和韩国宣布停止春季大型联合军演。朝鲜方面对这一系列军演一直表示不满。  

美官员：美韩军演「无限期暂停」

特朗普在与金正恩峰会后宣布将停止与韩国的联合军演，还说演习「耗资巨大、具有挑衅意味」。引起轩然大波。现在美韩军演传出「无限期暂停」。这对维持区域和平是福还是祸？  

相关内容

Vietnam Hanoi | Treffen Kim Jong-Un und Donald Trump

特朗普曾邀请金正恩乘“空军一号” 22.02.2021

据英国广播公司日前（2月21日）报道，两年前，河内峰会后，美国前总统特朗普曾向朝鲜领导人金正恩提供乘坐总统专机“空军一号”回平壤的机会，但遭拒绝。

USA | Impeachment-Prozess gegen Trump

客座评论：从弹劾特朗普案流产说起 15.02.2021

短短的五天之后，美国参议院弹劾特朗普案尘埃落定。政治学者张俊华认为，尽管该案从启动开始，就孕育了失败的因素，但是，如果现在回过头来看弹劾5天看控告与辩护的激烈的互动，对于来自威权制度的中国年轻人来说，还是能学到不少东西。

Symbolbild Computer Chip technology

专访：不能只掐中国脖子 美国得保持科技领先 24.02.2021

美国参议员舒默（Chuck Schumer）正要求国会起草法案，希望加强美国在关键技术领域的发展，以抗衡中国。专家告诉德国之声，过去特朗普政府针对中国科技的制裁只能是暂时性措施，长远必须得加强自身竞争力。

广告

媒体看中国

Kohlekraftwerk in China

德语媒体：中国代价高昂的经济腾飞

中国计划在2060年全面实现碳排放中性，然而就刚刚发布的五年计划来看，短期内，中国的碳排放还是会进一步增长。  