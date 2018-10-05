 首尔计划解散“慰安妇基金会” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.11.2018

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时政风云

首尔计划解散“慰安妇基金会”

韩国官方认为，在慰安妇问题上，为日军在二战期间性奴役受害人设基金会远远不够。韩方要求东京必须正式道歉，然而，出现这一情况的的可能性不大。

Südkorea Trostfrauen (Getty Images/Chung Sung-Jun)

今年8月14日是韩国首个正式的"慰安妇纪念日"

（德国之声中文网）韩国女性家族部发表声明称，将解散由日本出资设立的二战"慰安妇"基金会。该基金会是日本首相安倍晋三和时任韩国总统朴瑾惠2015年签署的一项有争议协定的一部分。根据该协定，东京承诺向该基金会注资10亿日元（约780万欧元），向日军在二战期间的性奴役受害人提供赔偿。

引起争议的原因之一是，根据该协定，韩国承诺，不再就慰安妇问题向日方提出进一步诉求和指控。在建立该基金会时，两国政府均表示，相关协定是"最终的和不可逆转的"。

文在寅总统的现政府则多次质疑过该协定，批评协定并未充分尊重受害人权益。在今年8月14日的首个正式"慰安妇纪念日"上，首尔再度要求东京向当年的慰安妇正式致歉。文在寅总统强调指出，事关"恢复受害人的尊严和名誉"。　

Südkorea Trostfrauen Protest (Getty Images/AFP/Jung Yeon-je)

11月21日，韩国人在日本驻首尔大使馆前就慰安妇问题举行抗议

否认"阴暗历史"

根据历史学家提供的数据，从1937至1945年，日军曾强迫约20万女性在前线妓院提供性服务，涉及的国家和地区有朝鲜、中国、泰国、缅甸、菲律宾、印尼、台湾。不仅韩国数十年来要求日本政府正式道歉。受威胁民族协会（GfbV）这样的人权组织也批评说，这段"阴暗的历史"遭否认、未得到清理。

这一历史纠纷拖累日韩双边关系数十年。一般认为，单方解散基金会将使外交龃龉再起。迄今，从日方提供的约780万欧元中已拿出了一半，支付给了34名受害人、58个遗留家庭。韩国外交通商部称，将同日方磋商，如何处理基金会解散的资金问题。

凝炼／叶宣（德新社、天主教通讯社）

 

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