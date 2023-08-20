首尔：朝鲜黑客试图干扰美韩军演

（德国之声中文网）韩国警方周日宣布，疑似朝鲜黑客试图对本周一开始的美韩大规模军演发动袭击。京畿道南部省警察厅 在一份声明中称：“警方调查证实，本次网络袭击是由朝鲜黑客发起的。”警方同时表示，军事机密没有受到影响。

即将于周一开始的、历时十一天“乙支自由护盾”（Ulchi Freedom Guardian）联合军演，是为了强化美韩军队应对来自朝鲜核武及导弹威胁的能力。平壤方面一如既往对美韩军演提出强烈批评，并声称这次军演的目的是为了侵略朝鲜进行演练。

谁是网络攻击的幕后操控者？

韩国警方表示，这次网络袭击事件同朝鲜一个名为Kimsuky的黑客团体有关。据报道，网络攻击者试图通过发送给在韩美联合演习战争模拟中心工作的韩国承包商的电子邮件获取访问权。



黑客组织 Kimsuky 以其“鱼叉式网络钓鱼”手法在网络安全界有相当高的知名度，即欺骗受害者泄露密码，或诱导对方点击恶意附件或链接。

（法新社，路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。