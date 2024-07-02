首尔：朝鲜国家电视台以俄罗斯卫星替代中国卫星

（德国之声中文网）朝鲜此举正值该国与俄罗斯不断靠近之际。上月，俄总统普京访问平壤，与金正恩签署"突破性"协议，包括承诺在一方受攻击时提供军事援助。

首尔统一部周二在一份声明中称："朝鲜已停止使用此前的中国卫星，如今使用俄罗斯卫星传送节目。"此举"导致我们部分地区卫星信号接收受限。"

韩国公众在法律上被禁止收看平壤国家媒体节目，不过，首尔有关部门以及媒体需要接收卫星信号以了解朝鲜发布的消息以及政府的宣传。

朝俄越走越近

二战后朝鲜成立，莫斯科和平壤即成为盟友。而在2022年俄罗斯侵略乌克兰战争后，朝俄愈走愈近。

美国及其盟国指责朝鲜向俄罗斯侵乌战争提供弹药、导弹。新近金正恩与普京的峰会则引发对两国间更多物资输送的担忧。

普京与金正恩在平壤达成安全协议后，韩国称将重新考虑不直接向基辅提供武器的政策。

金正恩和普京还达成一致，"推动农业、教育、公共卫生、体育、文化和旅游业的交流合作"。

去年底，朝鲜将首枚间谍卫星送入轨道。韩国称，平壤此前接受了莫斯科的技术支持，而作为回报向俄提供对乌作战的武器。

专家称，此次朝鲜改用俄罗斯卫星或许是加强本国空间能力的一次试验。韩国北韩大学院大学校长杨武仁（音译，Yang Moo-jin）向法新社表示，这可能是"未来借助俄罗斯技术支持发展商业卫星的一个步骤"。

他说，改换卫星也有助于朝鲜"阻止韩国通过此前中国卫星的频率传播流行文化"。

受孤立的朝鲜对于本国人民接触韩国流行音乐或电视剧极为敏感。首尔统一部新近的一份报告称，2022年的一个案例中，一名男子因持有韩国的相关内容而被处决。

分析认为，朝鲜转换卫星也显示，平壤正在加强与莫斯科的关系，甚至超过与传统盟友北京的关系。朝鲜问题世界研究所（World Institute for North Korea Studies）出身脱北者的研究员安灿日（音译，Ahn Chan-il）向法新社表示："中国可能会开始加大对朝鲜的外交压力。"

普京访朝：两国签署战略伙伴关系协定 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（法新社）

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