首尔市长朴元淳遗体寻获 死前一天被控性侵

（德国之声中文网）南韩警方周五（10日） 凌晨在山上寻获首尔市长朴元淳的遗体，终年64岁，初步疑为自杀，为任期最长的市长生涯画上句号。

韩联社报导，这是首次有首尔市长在职期间身亡，首尔市政府行政局宣布为其举行「市葬」，其遗体目前被安置在首尔大学医院，葬礼为期5天，出殡仪式定于13日举行。

报导指，朴元淳女儿周四（9日）下午5时许报案，指父亲在四丶五个小时前留下几句像是遗言的话後离家，手机关机。首尔市政府指朴元淳当天因身体不适缺勤。

警方和消防部门派出770多人，并动用搜救犬和6架热感应的无人机展开大规模搜索，周五凌晨时分於首尔北岳山肃靖门附近寻获遗体，该地点与首尔市长官邸不远。警方表示现场没有发现遗书，只留有背包丶水壶丶手机丶名片丶少许钱和笔记工具等。

南韩传媒报导，朴元淳失踪之前一天，其前秘书周三（8日）向警方报案，指控朴元淳利用职务对她性骚扰，并表示「还有很多受害者」。警方尚未调查指控是否属实，但因朴元淳已死亡，检方只能以「无公诉权」不起诉处分。

警方和消防部门派出770多人搜索

历史性蝉联三届市长

朴元淳与总统文在寅同属「共同民主党」，被视为2022年总统大选热门人物之一。

他1956年出生在南韩庆尚南道，1980年通过司法考试后曾任检察官一年，其後辞去公职成爲人权律师，1994年主导成立公民团体「参与连带」，曾先后参与司法改革运动丶保护小股东权益运动等着名公民运动。

朴元淳2011年起担任首尔市长，以严谨细致作风获得好评，特别是2015年中东呼吸综合征（MERS）疫情期间以公开丶透明丶果断赢得掌声。他去年成功连任，历史性蝉联三届，原本任期至2022年6月30日。

李澄欣/张慈（综合报导）