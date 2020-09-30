首场电视辩论 在美华人评价“特朗普慌了”

（德国之声中文网）主持人福克斯新闻主播华莱士（Chris Wallace）不得不在整场辩论中声嘶力竭地维持秩序，提醒特朗普遵守辩论规则，让拜登把话讲完。但特朗普辩解称，拜登也插话了。"但你打断他更多。"华莱士说。

"愤怒，精疲力竭，魂不守舍，特朗普输定了。"对于2020年美国总统大选的首场电视辩论，纽约华人资讯网总裁、中国著名报人程益中对德国之声说。

"如果这场辩论是在视频软件Zoom上进行的，估计特朗普早就被静音了。他实在太吵了！"在华盛顿从事金融工作的Tiffany对德国之声说。

目前，多项民调显示拜登领先于特朗普。"特朗普并没有在这场辩论中赢得那些还未做出决定的10%的选民。"在纽约一家外媒工作的Brandon对德国之声表示，特朗普是目前处于落后地位的人，他比拜登更需要赢得这场辩论。但他在这场辩论中极具攻击性，以吵架的姿态试图打乱对方的辩论，还对拜登的智商、教育背景甚至其家人进行人身攻击，这显然无法说服并赢得"中间派"选民的支持。

电视辩论现场的激烈交锋

与特朗普的表现相对比，多位被采访华人认为拜登整场表现比较稳定。"讲理，在理，得理。"程益中评价说，而特朗普的反驳则"空洞，表面，缺乏事实依据。"在辩论中，特朗普一再对拜登声称："在47个月里，我做的事情比你47年来的都多。"但程益中认为，这种空洞的辩论非常荒谬，无法赢得选民信任。

整场辩论持续90分钟，由6个主题组成，每个主题辩论时间为15分钟。这6个辩论主题包括新冠疫情、最高法院、种族争议、经济、选举公正及两人过往的纪录。在这6个议题中，Brandon最关心的是最后一个议题。

Brandon担心，如果11月3日选举结果还未统计完的情况下，特朗普会先宣布自己胜利以造成混乱。或者如果拜登以微弱优势胜出，特朗普会不认可这个结果。Brandon的担心源自特朗普在辩论中声称"如果我看见数万选票被操纵，我不会接受结果。"而拜登则表示自己无论输赢都会接受选举结果。

特朗普说可能会由最高法院去审视这些选票。9月26日，美国总统特朗普提名保守派人士艾米·康尼·巴雷特（Amy Coney Barrett）出任最高法院大法官一职。如果提名获得参议院的确认，巴雷特将递补日前逝世的自由派大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）。为了在11月3日总统大选以前确认，共和党占优势的参议院将加紧进行确认程序，而拜登则呼吁参议院"在美国人民投票之后再投票确认大法官人选"。

对此，程益中认为，特朗普荒谬地担心自己管理下的政府机构产生的选举结果反而会对自己"不公平"，这实际上证明特朗普慌了，对选举结果没有信心。对此，拜登也在辩论中反驳说特朗普质疑邮寄投票造假是害怕选举结果。

Brandon也认为，从目前的民调结果可以看出，拜登的支持率高于特朗普4-5个点，远远高于2016年希拉里对特朗普的支持率，所以大选结果很有可能是拜登胜出。

"特朗普搞砸了。"程益中说，今晚辩论的这6个议题其实也是特朗普上任四年的第一个任期的述职，然而，他的表现乏善可陈。尤其是抗击疫情方面，如果特朗普尊重科学，早点呼吁大家戴口罩，也不至于到今天这个局面。根据约翰·霍普金斯大学的最新数据，美国已经有205,942例死亡记录，美国占了全球新冠死亡人数的20%左右。"这简直是美国的国耻。"程益中说。

Tiffany最关心的话题也是对新冠病毒疫情的抗击，这也是当晚两人耗时最长的话题，讨论共持续了约21分钟。"我们公司的同事在2016年是支持特朗普的，但今年可以看出转变非常明显，绝大部分人因为不满特朗普对疫情的应对，已经开始转而支持拜登。"Tiffany说。

CBS电视台在辩论后进行的即时民调显示，48%的观众认为拜登胜出，41%认为特朗普表现更优，10%的人表示两人打成平手。

美国总统选举将于今年11月3日举行，此前共有3场总统候选人辩论和一场副总统候选人辩论。除了首轮辩论外，10月15日还将在佛罗里达州的迈阿密市举办第二场总统候选人之间的辩论，第三轮则于10月22日在田纳西州的纳什维尔市举行；副总统候选人的辩论将于10月7日在犹他州的盐湖城举行。

在辩论结束之前，拜登呼吁选民选择合适的方法投票，并说"投票、投票、投票"，称特朗普不可以阻止选民决定大选结果，投票后，特朗普就不能在位。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。