首名德籍“伊斯兰国—支持者”从叙利亚返德

（德国之声中文网）本周四（4月4日），终于发生了德国有关当局长时间里声明不可能发生的事情：晨曦微露时分，一名31岁的伊斯兰国支持者和她的3名孩子一起离开了位于叙利亚北部地区的库尔德人民保卫军（YPG）的一个营地，被送至土耳其边界，由土方官员接收。然后，她又被送往邻近的200万人口都市加济安泰普（Gaziantep）。
当天，她飞往德国，--乘坐的可能是德土航空公司Sun-Express班机，20时降落在斯图加特。持有逮捕令的德国警方已在那里等候她。她受到的指控：参加并支持境外恐怖主义组织。
围绕是否应接回德籍圣战者及其家属的讨论已延续数星期。自伊斯兰国在叙利亚东部地区的最后堡垒巴古斯村（Baghus）陷落，问题便更加突出。因为，在叙利亚北部库尔德自治区营地被关押的伊斯兰国武装分子及其家属的数量暴增，库尔德人既要监视、又要养活他们，实在不堪重负。在营地内成千上万外国人中，也有数百德国人，其中众多儿童。
在叙利亚被捕的伊斯兰国恐怖分子苏番（Rumaylan Sulfan）也想要回到德国
库尔德人要求各国接回
库尔德一再要求各相关国家接回其公民，迄今基本未获响应。德国外交部在很长时间里举出形式上的理由，反对接回。今年2月，在对德国之声的相关询问所作的一份书面回答中，德国外交部还这样写道："在叙利亚，随着驻大马士革大使馆被关闭，领事问题协商事实上依旧不可能"，而与库尔德自治区之间不存在官方联系。不过，该书面回答中写道，联邦政府会寻求可能的手段，"使德国公民尤其出于人道理由离开叙利亚成为可能。"
开先例？
现在发生的正是这样的事情。从北叙返德的这名伊斯兰国女性支持者的律师埃尔德姆（Mahmut Erdem）在接受德国之声的一次采访时强调指出，"这一事件显示，与自由叙利亚军、库尔德人民保卫军取得联系是可能的。可以将德籍伊斯兰支持者从营地接回德国。"
这位汉堡律师告知，为这名女性及其3个孩子的返德，他花费了5个多月的时间，最后，外交部既同土耳其当局，也和库尔德地区当局进行了谈判，并安排了这名女性在边界的交接程序。
随着这首次接回成功，将更多圣战者及其家属接回德国的压力增加。而在欧洲选举和德国国内4个州选举即将举行之际，没有哪个政治家或哪个政治党派愿意与此事沾边。安全机构估计，在库尔德被囚禁的德籍伊斯兰国支持者中有19人是"危险分子"。对另外21人已有逮捕令。
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盘点德国恐袭大事件
汉诺威
2016年2月26日，15岁的萨菲亚·S.（Safia S.）在汉诺威火车站袭击一名联邦警察，导致后者重伤，必须接受手术治疗。该名凶手声称自己是恐怖组织"伊斯兰国"的支持者。
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盘点德国恐袭大事件
埃森
2016年4月，埃森一处锡克族寺庙门口发生爆炸事件，三人受伤，其中一人伤势严重。嫌犯是与极端伊斯兰萨拉菲派联络密切的年轻人。
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盘点德国恐袭大事件
维尔茨堡
2016年7月18日，一名17岁的阿富汗难民在维尔茨堡的一列短途列车上用刀斧袭击多名旅客，导致多人重伤，其中包括四名来自香港的游客。行凶者在逃跑途中被警方击毙。这起袭击显然带有伊斯兰极端主义背景：在此后网络上流传的一段凶手生前拍摄视频（见图），他在其中作出了相应表示。检方认为，凶手是"自我极端化"的一个例子。
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盘点德国恐袭大事件
慕尼黑
2016年7月22日，慕尼黑北部的奥林匹克购物中心发生枪击案， 一名18岁的枪手在打死9人后自杀身亡。受害者中包括5名青少年。该人持有伊朗和德国双重国籍，并长期在慕尼黑居住。警方在调查后将该案定性为恐怖袭击。
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盘点德国恐袭大事件
安斯巴赫
2016年7月24日，27岁的叙利亚难民穆罕默德·D.（Mohammed D.）在安斯巴赫一处音乐节入口处发动自杀式爆炸袭击，造成多人受伤。他也自称是恐怖组织"伊斯兰国"支持者。有心理疾病的这名男子在爆炸袭击发生不久之前还曾通过手机接受外界指令。"伊斯兰国"宣称对此次袭击事件负责。图片为检方人员在安斯巴赫袭击现场进行搜索。
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盘点德国恐袭大事件
柏林
2016年12月19日，发生在柏林纪念教堂圣诞市场的货车冲撞袭击事件导致12人丧生，数十人受伤。涉嫌驾驶该车的阿姆里潜逃数天后于12月23日在米兰近郊的一次警方检察中被击毙。
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盘点德国恐袭大事件
美茵河畔法兰克福
时间一下退回到2011年3月，一名来自科索沃的阿尔巴尼亚族伊斯兰极端分子在法兰克福机场枪杀两名美军士兵，打伤两人。他最后被判终身监禁。袭击者在法兰克福登上这辆客车（见图），随后开枪袭击美军士兵。
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盘点德国恐袭大事件
德国的常态
表面上看，尽管2011年后至2016年前，德国没有发生真正意义的恐袭，但有媒体报道记载的恐袭未遂事件时有发生。图片上是今年3月11日，埃森一家大型购物中心由于恐怖威胁而被迫关闭，警方及时的反应挫败了针对该商业区的袭击阴谋。德国联邦刑警联盟（BDK）主席安迪·诺伊曼（Andy Neumann）此前对德国《世界报》表示，"德国面临的国际恐怖主义威胁已成为一种常态。""没有人会对此有更多质疑。"
作者: 严严