首名德籍“伊斯兰国—支持者”从叙利亚返德

（德国之声中文网）本周四（4月4日），终于发生了德国有关当局长时间里声明不可能发生的事情：晨曦微露时分，一名31岁的伊斯兰国支持者和她的3名孩子一起离开了位于叙利亚北部地区的库尔德人民保卫军（YPG）的一个营地，被送至土耳其边界，由土方官员接收。然后，她又被送往邻近的200万人口都市加济安泰普（Gaziantep）。

当天，她飞往德国，--乘坐的可能是德土航空公司Sun-Express班机，20时降落在斯图加特。持有逮捕令的德国警方已在那里等候她。她受到的指控：参加并支持境外恐怖主义组织。

围绕是否应接回德籍圣战者及其家属的讨论已延续数星期。自伊斯兰国在叙利亚东部地区的最后堡垒巴古斯村（Baghus）陷落，问题便更加突出。因为，在叙利亚北部库尔德自治区营地被关押的伊斯兰国武装分子及其家属的数量暴增，库尔德人既要监视、又要养活他们，实在不堪重负。在营地内成千上万外国人中，也有数百德国人，其中众多儿童。

库尔德人要求各国接回

库尔德一再要求各相关国家接回其公民，迄今基本未获响应。德国外交部在很长时间里举出形式上的理由，反对接回。今年2月，在对德国之声的相关询问所作的一份书面回答中，德国外交部还这样写道："在叙利亚，随着驻大马士革大使馆被关闭，领事问题协商事实上依旧不可能"，而与库尔德自治区之间不存在官方联系。不过，该书面回答中写道，联邦政府会寻求可能的手段，"使德国公民尤其出于人道理由离开叙利亚成为可能。"

开先例？

现在发生的正是这样的事情。从北叙返德的这名伊斯兰国女性支持者的律师埃尔德姆（Mahmut Erdem）在接受德国之声的一次采访时强调指出，"这一事件显示，与自由叙利亚军、库尔德人民保卫军取得联系是可能的。可以将德籍伊斯兰支持者从营地接回德国。"

这位汉堡律师告知，为这名女性及其3个孩子的返德，他花费了5个多月的时间，最后，外交部既同土耳其当局，也和库尔德地区当局进行了谈判，并安排了这名女性在边界的交接程序。

随着这首次接回成功，将更多圣战者及其家属接回德国的压力增加。而在欧洲选举和德国国内4个州选举即将举行之际，没有哪个政治家或哪个政治党派愿意与此事沾边。安全机构估计，在库尔德被囚禁的德籍伊斯兰国支持者中有19人是"危险分子"。对另外21人已有逮捕令。