首名共和党人表态 鲍威尔力挺拜登

（德国之声中文网）美国共和党籍前国务卿鲍威尔（Colin Powell）周日（7日）接受美国有线新闻网络（CNN）访问时，表态支持民主党总统参选人拜登（Joe Biden）。

他形容特朗普「经常説谎」丶「背离了美国宪法」，危害美国民主制度。他在2016年总统大选时并未有投票支持特朗普，他说今年也不可能支持他。

鲍威尔又称自己在社会和政治事务方面与拜登非常接近，「我与他一起工作了35丶40年，他现在是候选人，我会投票给他」。

特朗普回击：「老古板」

非裔的鲍威尔是首位表态支持拜登的共和党重量级政治人物。他曾於共和党前总统老布什在任期间，领导美军开打波湾战争，後来在小布什政府任职国务卿。

特朗普於访问播出後随即在Twitter发文回击，称其为「真正的老古板」（a real stiff），而拜登则为「另一个老古板」（another stiff），又指鲍威尔要为美国卷入伊拉克战争负责。

军方将领相继批评特朗普

鲍威尔表态之时，正值美国面临三大危机：因乔治·弗洛伊德（George Floyd）之死引起的「黑人的命也是命」反种族歧视抗议丶新冠肺炎病毒大流行丶经济急剧下滑。

一般而言，共和党人、尤其是军方成员很少公开反对特朗普，但近期越来越多这样的声音。据《纽约时报》周日（7日）报道，美国前总统小布什和犹他州共和党参议员罗姆尼（Willard Mitt Romney）将不会支持特朗普连任。

此外，特朗普的前国防部长马蒂斯（Jim Mattis）上周谴责特朗普分裂美国，没有成熟的领导力。美国参谋长联席会议前主席马伦（Michael Mullen）和邓普西（Martin Dempsey）也批评特朗普出兵镇压示威的言论。

民调：特朗普、拜登支持度相差7%

美国最新NBC-WSJ民调结果显示，特朗普的支持度落后拜登7%，是42%对49%。

该项每月民调是由全国广播公司（NBC）与《华尔街日报》资助，民主党民调专家霍伊特（Jeff Horwitt）及共和党民调专家麦因特夫（Bill McInturff）均有参与，於5月28日至6月2日期间、正值弗洛伊德之死引发抗议期间访问了1000名登记选民。

调查结果还显示，8成美国受访选民认为该国局势已失控，只有15%的受访者表示美国「状态可控」。

李澄欣/張慈（综合报导）