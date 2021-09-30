首位黑人女性入葬法国先贤祠

（德国之声中文网）它是国家的荣耀圣殿，是法国政治、文化和科学领域伟大历史人物纪念馆。入葬巴黎先贤祠（Pantheon）的死者虽已不在人世，但他们的精神却在这里永存。大约有80为名人安葬此处，其中仅有5名女性。如今，约瑟芬·贝克（Joséphine Baker）将成为第六位，她也是有史以来首位葬在这里的黑人女性。

只有法国总统有权决定谁能够被安葬在先贤祠。马克龙如今宣布，1975年葬于摩纳哥的约贝克在本周二（11月30日）移灵先贤祠。贝克是非裔美国艺术家，之后移居法国并获得法国国籍。

自2013年，贝克的儿子与支持者一道为她入葬巴黎先贤祠请愿，qin请愿书中写道:“ 她是一位艺术家，首位黑人国际巨星，立体派的谬斯，在二战期间与法国军队并肩作战，抵抗纳粹，与马丁·路德·金一道积极争取权利。"共有3.8万人在请愿书上签了名。

1906年6月3日，日在约瑟芬·贝克在美国密苏里州圣路易斯的贫民窟出生。她是一个私生女，母亲是非裔，父亲是一个西班牙人。这个小小的生命降临之时，没有人料到她将会远赴法国，没想到，巴黎将成为她最后的安息之地，更没想到，她会与作家雨果，哲学家伏尔泰，居里夫人一道被葬入先祠堂。

孩提时代贝克给有钱的白人做过女佣，在一家剧团当过化妆师，她16岁时一名剧团舞者生病，她作了替补。从此开启了另外一番人生，在舞台上她大放异彩，征服世界。20年代她在巴黎，柏林和罗马卷起了爵士音乐的热潮。她的舞蹈奔放热情，风靡一时。只穿着16条人造香蕉短裙跳舞的造型成了她的标志。

然而在她的家乡美国，贝克在一次巡演中遭到了种族歧视。演出结束后她不得不从服务生入口处离场。心灰意冷的她在1937年成为法国公民，因为她与法国犹太工业家让·利昂（Jean Lion）结了婚。

反对种族主义

1939年二战爆发，约瑟芬·贝克的生活也出现了翻天覆地的变化。她为红十字会工作，并成为法国反抗纳粹运动的一名特工。为此，戴高乐将军在战争结束时向她授予了法国荣誉军团勋章。

她毕生与种族主义作斗争。在她位于多尔多涅的城堡，她收养了12个来自世界不同国家，不同种族，不同宗教的孩子，这个多元化的大家庭对她来说是一个宽容的象征。1963年，她与与马丁·路德·金一起参加了具有传奇色彩的 “华盛顿大游行”，抗议种族主义。就在这次游行中，马丁.路德.金面对数万人的现场群众发表了 “我有一个梦想”的著名演讲。

1975年4月12日，约瑟芬·贝克死于心脏衰竭，享年68岁，她被埋葬在摩纳哥。而今，她被追授了法国为伟人们授予的最高荣誉，安葬在先贤祠，圣殿的门楣上镌刻着这样一句话：伟人们，祖国感谢你们(Aux grands hommes, la patrie reconnaissante) 。





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