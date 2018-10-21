首位登月宇航员的收藏品被拍卖

（德国之声中文网）周末被拍卖的两千件阿姆斯特朗私人收藏品中包括：手写的笔记，纪念章和一面曾陪同他飞上太空的旗帜。德克萨斯州达拉斯遗产拍卖行（Heritage Auctians in Dallas）在其官网上宣布，本次拍卖活动的总收入达650万欧元。其中卖价最高的是阿姆斯特朗当年在鹰号登月舱上佩戴的身份识别牌，卖出了47万欧元。

尼尔·阿姆斯特朗生于1930年，2012年去世。1969年7月20日，阿姆斯特朗作为阿波罗11号宇宙飞船的指挥官，同另外两名宇航员巴茨·阿尔德林（Buzz Aldrin）和麦克·柯林斯（Michael Collins ）一道，完成了人类历史上第一次登月使命。当时，阿姆斯特朗驾驶"鹰"号登月舱完成了在月球表面的着陆程序，他向地球控制站通报称："鹰号完成着陆"（The Eagle has landed），这句话已经被载入史册。

而他几个小时后说的另外一句话，至今仍令许多宇航发烧友心潮澎湃。当阿姆斯特朗作为地球第一人登上月球表面时，他说道："个人一小步，人类一大步。"

阿姆斯特朗在月球表面留下人类的第一个脚印

阿姆斯特朗整个一生都酷爱收藏，藏品数量惊人。两千多件被其后代送去拍卖的收藏品中也包括1966年阿姆斯特朗参加"双子座八号"载人航天使命时随身穿着的宇航服。最终这套宇航服以11万美元易主。

阿姆斯特朗的儿子马克在拍卖活动开始前表示："有些藏品让人深思，有些藏品令人忍俊不止，还有些藏品让人匪夷所思。"

此前，阿姆斯特朗的家人就曾将父亲的一部分藏品移交给了位于华盛顿的国立航空航天博物馆(National Air and Space Museum)。明年，他们还计划将阿姆斯特朗的剩余收藏品进行两次拍卖。

达扬 / 乐然 （德新社）