首个德国大学在海南开分校 双赢还是风险？

（德国之声中文网）数周前，位于德国西部比勒菲尔德市的这所大学高调宣布，其在海南的分校将成为中国境内第一所外国机构创办的独立高校。这也是德国公立高校在中国大陆自主办学的第一家。但这一项目在德国却陷入了批评声和联邦教育部的质疑。

据比勒菲尔德应用科技大学（Hochschule Bielefeld - University of Applied Sciences and Arts）官方的消息，按照计划，海南的分校远景招生规模可达到1.2万人，提供学士和硕士学位教程。今年秋季将开始教学运作，首届有来自中国12个省市的140名学生入学，专业主要是计算机科学与数字化技术。接下来还会开设电子工程、机械制造、经济工程等专业。2025年，海南分校和德国本部将进行首批学生互换交流。

该大学介绍，“海南比勒菲尔德应用科技大学”（BiUH）设在海南自由贸易港。在那里外国高校可以开设工程、农林、医药学科的独立办学机构，而在中国其他地方，外国高校只能与当地高校合作办学。

教育部：不乐见

德国联邦教育部对这一项目持质疑态度。“在科学和研究领域，中国越来越成为（德国）的竞争者和体制对手”，一位教育部发言人对德新社表示，学术合作的框架条件会因此变得更加困难。

德方认为，学术自由、共同研究成果的和平利用以及科研合作的法治安全必须得到保障。这在不久前德国政府推出的“中国战略”中也有所体现。“在此背景下，联邦教育部对比勒菲尔德高校的项目持批评态度”，教育部发言人说。

德国联邦教育部强调，比勒菲尔德应用科技大学有责任保障学术自由并尽可能减少滥用的风险。据德国网络媒体China.Table不久前报道，教育部长史塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）已公开与这一项目拉开距离。但海南分校仍得到德国教育部出资的“跨国教育”计划的资助，因为资助计划是上届政府于2020年批准的。

建“德国式高校”

比勒菲尔德应用科技大学校长施拉姆-维尔克（Ingeborg Schramm-Wölk）对德新社表示，根据与中方签署的协议，海南分校是具有独立法人地位的高校，其目的是共同建设一所以德国大学为蓝本的高校。她强调，学术自由将得到保障，教学和研究等学术活动均服务于和平目的。她也并不认为学校会因其建设和运营得到中国政府的补贴而产生依赖性，并表示，海南分校的校长将由德方担任，各重要决策机构中，德方也将占有多数席位。

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在海南比勒菲尔德应用科技大学的校长克雷奇曼（Jürgen Kretschmann）看来，这一项目与德国政府的“中国战略”并不冲突。位于儋州市洋浦经济开发区的校园一期建设将于2025年秋季学期开学前完工。按照计划，未来该校学生学制的一半时间在校园内学习理论，一半时间在合作企业实践。

德国教育部的发言人对China.Table表示，BiUH项目在2021到2024年间得到德国对外学术交流中心（DAAD）“跨国教育”计划190万欧元的资助，资金来源是教育部，主要用于在德国完成对海南分校教学内容和行政管理方面的规划。

（德新社）

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