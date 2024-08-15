饮用水疑似遭投毒 德国关闭两处军事基地

（德国之声中文网）由于遭遇疑似破坏事件，德国联邦国防军周三关闭了两个军事基地。联邦国防军国土司令部宣布，科隆瓦恩空军基地发生疑似饮用水投毒事件被关闭之后不久，位于北威州盖伦克兴（Geilenkirchen）的另一个基地也已关闭。据《南德意志报》报道，盖伦克兴基地被关闭也同疑似破坏事件有关。谁是疑似破坏事件的制造者，目前尚不清楚，调查工作仍在进行当中。

科隆瓦恩空军基地首先发现异常。一名军方发言人表示，周三凌晨，基地饮用水即时性常规检查中发现指标异常，此外，军营围篱上出现了一个足以“供一人穿行”的缺口。

发现上述情况后，饮用水供给被掐断，军营也已被封锁。不过，搜寻潜入兵营者的行动一无所获。数小时后，对这家军营的封锁已被解除。有关当局称，截至目前并没有发现因饮水而中毒的事件。对饮用水的样本检测仍在进行中。

这名发言人接着表示，通过围篱的缺口可以直接通往军营内的自来水设施，但围绕整个军营的外部围篱则并没有遭到破坏的痕迹。有关当局认为，作案者可能是一人或多人。目前正在对视频监控资料进行评估。至于围篱缺口是否同饮用水指标异常有直接关联，目前也还不清楚。这名发言人表示：“我们对此次事件极为重视。”

科隆瓦恩空军基地内设有多个指挥中心以及其他军用和民用设施 图像来源: Chris Emil Janßen/picture alliance

周三上午，同处北威州境内的盖伦克兴北约军事基地也被关闭。《南德意志报》报道称，目前，这家军事基地也在就饮用水是否被投毒的问题展开调查。据称，这家军事基地也拥有专属的饮用水设备。事发前也曾看到有可疑人员在附近活动。

德国国防部一名发言人拒绝就事件中是否有人员受到伤害发表评论。在谈到科隆空军基地的疑似破坏事件时，国土司令部表示：“我们祝愿在事件中疑似受伤的联邦国防军成员早日康复”。国土司令部还表示，他们会同调查机构紧密配合，尽快查清事件真相。

这家位于科隆附近的军营内，设有多个指挥中心以及其他军用和民用设施。由于军营紧邻科隆波恩民用机场，德国国防部下属的政府专机编队也驻扎于此。而位于盖伦克兴的军事基地内，则驻扎有北约的Awacs侦察机。

（法新社，德广联）

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