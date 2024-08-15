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饮用水疑似遭投毒 德国关闭两处军事基地

2024年8月15日

周三，德国联邦国防军先后宣布暂时关闭两处位于德国北威州的军事基地，原因是驻地的饮用水设施疑似遭人投毒。目前事件正在调查中。

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周三，警方一度封锁了科隆瓦恩空军基地。
周三，警方一度封锁了科隆瓦恩空军基地。图像来源: Roberto Pfeil/dpa/picture alliance

（德国之声中文网）由于遭遇疑似破坏事件，德国联邦国防军周三关闭了两个军事基地。联邦国防军国土司令部宣布，科隆瓦恩空军基地发生疑似饮用水投毒事件被关闭之后不久，位于北威州盖伦克兴（Geilenkirchen）的另一个基地也已关闭。据《南德意志报》报道，盖伦克兴基地被关闭也同疑似破坏事件有关。谁是疑似破坏事件的制造者，目前尚不清楚，调查工作仍在进行当中。

科隆瓦恩空军基地首先发现异常。一名军方发言人表示，周三凌晨，基地饮用水即时性常规检查中发现指标异常，此外，军营围篱上出现了一个足以“供一人穿行”的缺口。

发现上述情况后，饮用水供给被掐断，军营也已被封锁。不过，搜寻潜入兵营者的行动一无所获。数小时后，对这家军营的封锁已被解除。有关当局称，截至目前并没有发现因饮水而中毒的事件。对饮用水的样本检测仍在进行中。

这名发言人接着表示，通过围篱的缺口可以直接通往军营内的自来水设施，但围绕整个军营的外部围篱则并没有遭到破坏的痕迹。有关当局认为，作案者可能是一人或多人。目前正在对视频监控资料进行评估。至于围篱缺口是否同饮用水指标异常有直接关联，目前也还不清楚。这名发言人表示：“我们对此次事件极为重视。”

科隆瓦恩空军基地内设有多个指挥中心以及其他军用和民用设施
科隆瓦恩空军基地内设有多个指挥中心以及其他军用和民用设施图像来源: Chris Emil Janßen/picture alliance

周三上午，同处北威州境内的盖伦克兴北约军事基地也被关闭。《南德意志报》报道称，目前，这家军事基地也在就饮用水是否被投毒的问题展开调查。据称，这家军事基地也拥有专属的饮用水设备。事发前也曾看到有可疑人员在附近活动。

德国国防部一名发言人拒绝就事件中是否有人员受到伤害发表评论。在谈到科隆空军基地的疑似破坏事件时，国土司令部表示：“我们祝愿在事件中疑似受伤的联邦国防军成员早日康复”。国土司令部还表示，他们会同调查机构紧密配合，尽快查清事件真相。

这家位于科隆附近的军营内，设有多个指挥中心以及其他军用和民用设施。由于军营紧邻科隆波恩民用机场，德国国防部下属的政府专机编队也驻扎于此。而位于盖伦克兴的军事基地内，则驻扎有北约的Awacs侦察机。

（法新社，德广联）

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