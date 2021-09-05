“饭圈整治”扩大到韩娱圈 多个粉丝团被禁言

（德国之声中文网）中国继续扩大对"饭圈乱象"的整治，韩国流行歌星的中国粉丝团也成为治理对象。知名韩国偶像团体"防弹少年团"（BTS）成员朴智旻的中国粉丝后援会在发起应援集资活动之后，其新浪微博账号已经被禁言。

微博名为@朴智旻JIMIN_JMC 的这个中国粉丝后援会账号有116万多用户关注，目前其主页上标识了"因违反社区公约，该用户暂时处于禁言状态"的说明。据称，该账号将暂时被封禁60天。

10月13日是朴智旻的26岁生日，据悉其中国粉丝团为庆祝偶像生日，发起应援集资活动，与济州航空合作"定制专属飞机"，整个机身、机舱乃至乘机所需机票都是为朴智旻专属定制，该应援将持续3个月。据悉该行动3分钟集资金额突破100万元，1小时集资超过230万元。

中央网信办日前发布《关于进一步加强"饭圈"乱象治理的通知》，继续重拳出击"饭圈"乱象问题，其中明确提出要规范应援集资行为。中国《法治日报》周一在官方微博上发文批评这种"顶风作案"的行为，发问"在呼吁理性追星的今天，这算什么？"

在周日深夜，新浪微博社区管理官方微博已经对@张元英中文首站、@EXO吧投票组、@防弹少年团吧_BTSBAR、@LISA吧官博 等21个韩娱艺人粉丝团账号禁言30天，并清理相关违规博文，理由是上述账号"传播非理性追星应援内容，导向严重错误"。这些账号分别是韩国偶像男子组合EXO、NCT和女子组合Blackpink的粉丝团账号。

中国粉丝为韩国女子组合BLACKPINK成员LISA冲专辑销量的行为也遭到质疑

对于粉丝为明星应援而进行集资的行为是否属于违法，北京京师律师事务所熊超律师告诉《观察者网》，粉丝集资如果不是"钱生钱"的活动，则不能定性为非法集资。但在资金募集过程中，由于缺乏监管，一些"粉头"（粉丝团负责人）权力过大，可能会出现携款潜逃或用于其他支出的违法行为。

中国近来对娱乐圈和粉丝文化进行了大规模的整治，从吴亦凡因涉嫌强奸被起诉，到张哲瀚被曝参拜靖国神社而遭到封杀，再到赵薇原因不明地"被消失"，已经由多名艺人在短时间之内成为整治对象。

而与明星息息相关的"饭圈"文化也成为官方整治的目标，除了内地娱乐明星之外，顶流韩国明星的中国粉丝团也被纳入视野。

（德新社、法治日报、观察者网）

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