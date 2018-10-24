 饥饿、疾病和战乱：儿童夭折三大元凶 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.03.2019

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时政风云

饥饿、疾病和战乱：儿童夭折三大元凶

在《联合国儿童权利公约》生效近30年后, 全球仍有许多儿童营养不良。根据一项预测, 到2030年, 可能有5600万儿童死于饥饿和其它本可以避免的原因。

Kamerun Liwuh la Malale Kinder Waisen (DW/F. Muvunyi )

资料照片：喀麦隆一家孤儿院里的孩子

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研究人员警告，虽然从世界范围来看儿童的死亡率明显下降，但在一些贫穷国家情况依然相当严重。据《柳叶刀》杂志周五发表的一份报告，去年有近六百万五岁以下儿童死亡，其中60%来自十个最不发达国家。 (13.11.2016)

据联合国儿童基金会公布的消息，2016年全球共有560万5岁以下儿童死于疾病和营养不良。如果医疗条件和食品供应得到改善，他们中的很多人本可以获救。 (19.10.2017)

新学期开始！许多学生都得为新学期购买各项学习用品。然而据统计，德国有超过一百万名学童需要国家资助才能购买开学必备的学习用品。 (27.08.2018)

（德国之声中文网）在2030年之前，营养不良、缺乏卫生保健和地区冲突是大约5600万五岁以下儿童面临死亡风险的主要原因。针对绿党关于《联合国儿童权利公约》执行情况的询问，德国联邦政府公布了这一预测。《萨尔布吕肯报》最早就此进行了报道。

据报道，全世界共有1.5亿儿童长期营养不良, 5000万儿童"严重营养不良"。德国联邦政府认为，武装冲突中儿童的境遇让国际社会面临特殊的挑战。"在暴力和系统地违反国际人道主义法的行为面前，儿童尤其得不到保护"。全球超过三分之二的儿童会经历各种形式的暴力。在给绿党的答复中，联邦政府援引了联合国儿童基金、联合国粮食署和世界卫生组织提供的数据。

四分之一的夭折儿童死于环境污染

此外，未来气候变化的后果将尤其给儿童带来威胁。全世界有5亿儿童生活在经常发生洪灾的高风险地区， 1.15亿儿童生活在热带风暴频发地区，1.6亿儿童生活在极端干旱地区。死于环境污染的五岁以下儿童占全部儿童死亡人数的四分之一。

Brasilien, Kinderarmut (Getty Images/M.Tama)

巴西贫民区：卫生条件堪忧

联邦政府提供的数据显示，为了改善儿童和母亲的健康状况，德国在2017年共支付了5.72亿欧元。受惠者主要是双边和多边组织。绿党人权专家格林（Kai Gehring）说，儿童的生命终于成为德国外交政策的重点。他强调："德国的武器出口使儿童的生存状况恶化，这公然违反所有人道主义目标和儿童权益"。这位绿党政治家认为，联邦政府应将计划中用于战争武器的数十亿欧元军费开支用于改善儿童未来的生存和发展机会。

《联合国儿童权利公约》于1989年11月20日在联合国大会上获得通过。据此, 儿童有权利获得特别照顾和支持、受到培养和保护，应保障他们免于暴力，获得教育和培训的机会，将他们培养成为具有民主思想的公民，此外儿童也有权在适当的限度内参与政治和社会生活。

李京慧/叶宣(法新社、福音教通讯社等)

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