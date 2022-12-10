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一个国家或地区在某一个时期（如战争、自然灾害）内没有足够的粮食供应，因持续时间相当长的粮食短缺，导致局部或全局性的人们逃难，或因饥饿导致的占人口比例较大的非正常死亡的现象。
饥荒由自然灾害或人为因素引起。现代以来，实行配给制的国家因政府决策失误导致的饥荒，有1932年苏联大饥荒、中国1960年代大饥荒、1990年代朝鲜饥荒。
她从二战和乌克兰大饥荒中幸存下来，如今却要再度经历一场残酷的战争。百岁老人雅洛什天天都在盼着乌克兰取得胜利，希望自己在前线作战的孙子们能够安全回家。
德国联邦议院周三（11月30日）批准了一项决议，承认乌克兰1930年代的“大饥荒”为种族灭绝。决议认为“大批民众死于饥饿并不是粮食歉收的结果；斯大林领导的苏联政治领导层应对其负责”。
这场发生在1932至1933年的大饥荒，导致数百万乌克兰人因苏联领导人斯大林的政策而死亡。但这是不是一次民族屠杀？德国联邦议院将对此表决。
肯尼亚北部连续四个雨季没有下雨，许多民众赖以维生的牲畜大批死亡，土壤也变得愈发贫瘠。
美軍去年8月倉促撤軍，塔利班接管阿富汗一年過後，該國似乎陷入比一年前更嚴重人道危機，像是經濟、饑荒和女權等問題都沒有獲得解決。當初塔利班承諾會讓女性「在伊斯蘭教的框架下」活躍於社會，如今看來只是空談。
世界粮食计划署本周表示，肯尼亚、索马里和埃塞俄比亚的大部分地区面临着严重的粮食不安全风险。非洲人生产粮食，但不是自产自销 。疫情和战争会改变这种生产模式吗？
乌克兰卢甘斯克州州长表示，乌克兰已命令军队撤出关键城市北顿涅茨克。这样的撤退意味着什么？请看德国之声前线记者发来的最新消息。
俄罗斯总统普京声称，若西方放松对俄罗斯的制裁，他将允许从乌克兰港口出口粮食。而世界目前迫切需要这些粮食。但是否还有其他选择呢？比如说中国？
为什么国际社会纷纷对朝鲜伸出援手，却对中国正在发生的人道灾难反应迟钝？时评人长平借用“外示饥荒”与“人为而且被否认的饥荒”的概念对此进行了分析。
这些日子里，据说很多上海人每天都要对着张爱玲的照片拜一拜，称她为“跑路天后”。时评人长平认为，人们也应该读一读她描写“饥饿”的作品《秧歌》——堪称中国版的《1984》。
中国政府坚持“清零”防疫政策，丰衣足食的上海出现严重的饥饿现象。时评人长平指出，饥饿是一种政治实验。欧美通过社会来控制疫情，中国利用疫情来控制社会。
阿富汗去年夏季遭遇严重干旱导致粮食不足，加上塔利班上台后大量国际援助组织撤离，该国的儿童正饱受饥荒所苦，许多孩子因长期挨饿严重营养不良。
20国集团外长29日在意大利南部召开会议，谈论主轴聚焦在透过多边主义做法对抗新冠疫情，以及如何协助非洲国家解决饥荒。中国与西方各国仍在会议中出现暗中较劲的情况。
中国著名农学家、被誉为“中国杂交水稻之父”的袁隆平逝世，引起巨大社会反响和罕见规模的民众追思潮。不过，一些不同的声音也受到打压。60多个微博账号被永久封号，两天内至少有7名网民因侮辱袁隆平等院士被刑拘。
朝鲜领导人金正恩号召发动又一次 "艰苦行军"，以对抗严峻的经济困难，并首次将目前的情况与90年代的大饥荒相提并论。不过专家表示，中国不会让朝鲜持续的困境导致饥荒。
《法兰克福汇报》说，中国政府近期推动的“节约粮食”行动，唤起了一些中国人对毛泽东时代的集体记忆。《经理人杂志》关注了中美对贸易协议发出的积极信号。
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