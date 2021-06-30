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一个国家或地区在某一个时期（如战争、自然灾害）内没有足够的粮食供应，因持续时间相当长的粮食短缺，导致局部或全局性的人们逃难，或因饥饿导致的占人口比例较大的非正常死亡的现象。
饥荒由自然灾害或人为因素引起。现代以来，实行配给制的国家因政府决策失误导致的饥荒，有1932年苏联大饥荒、中国1960年代大饥荒、1990年代朝鲜饥荒。
20国集团外长29日在意大利南部召开会议，谈论主轴聚焦在透过多边主义做法对抗新冠疫情，以及如何协助非洲国家解决饥荒。中国与西方各国仍在会议中出现暗中较劲的情况。
中国著名农学家、被誉为“中国杂交水稻之父”的袁隆平逝世，引起巨大社会反响和罕见规模的民众追思潮。不过，一些不同的声音也受到打压。60多个微博账号被永久封号，两天内至少有7名网民因侮辱袁隆平等院士被刑拘。
朝鲜领导人金正恩号召发动又一次 "艰苦行军"，以对抗严峻的经济困难，并首次将目前的情况与90年代的大饥荒相提并论。不过专家表示，中国不会让朝鲜持续的困境导致饥荒。
《法兰克福汇报》说，中国政府近期推动的“节约粮食”行动，唤起了一些中国人对毛泽东时代的集体记忆。《经理人杂志》关注了中美对贸易协议发出的积极信号。
据世界饥饿救助组织发出的警告，新冠病毒的大流行将给最贫穷的人带来严重后果。忍受饥饿者人数有可能增加到十亿。蝗虫灾害更是雪上加霜。
韩国“每日新闻”网站引述消息人士称，朝鲜发行了17年来的首次债券，希望从该国富有阶层筹款。有分析认为，朝鲜1月底关闭国境并限制国内旅行，导致国内商业放缓，与中国边境沿线的贸易切断。
联合国世界粮食计划署（WFP）本周警告，新冠疫情会引致大规模的粮食危机，令遭受严重饥饿的人数增至2.65亿。病毒肆虐全球，多国农业生产活动受阻，运输交通不便，欧洲出现农业劳工荒; 同时多国对农产品实施出口限制，粮食价格被推高。
持续三年的大饥荒，不仅仅是干旱或洪涝带来的“天灾”，更是“大跃进”等政治运动导致的“人祸”。中共政权处于内外交困之中。西藏政局动荡，达赖喇嘛流亡西藏。与“苏联老大哥”之间的革命友谊也出现了裂缝。
这个数字之前看上去就很惊人，现在更惊人。全球范围内，为了逃避战乱、迫害和饥荒的难民人数创下新纪录，达到6850万人的水平。
情况不能更紧急了！联合国警告说，极端贫穷的也门可能面临全球几十年来最大的饥荒。
过去一年中，世界上发生了多少场饥荒？各自的原因又是什么？总部位于德国的“救济世界饥饿组织”周四发布了年度报告，并且指出不平等是造成饥荒的一个重要因素。
联合国粮农组织的最新报告称，朝鲜的粮食产量下降，2010年以来粮食首次减产。该组织警告：朝鲜的饥荒问题可能将因旱情进一步加重。
河南前政协常委赵克罗在网络上因在微博上出言辱骂毛泽东为"毛贼"发表公开致歉信。之前他因为实名批评河南平坟行动陷入舆论风波，继而受到网友的关注。
尽管面临严峻的旱灾，有专家认为，朝鲜逐渐兴起的民间市场和农业自留地或将缓解粮食短缺，从而降低再次爆发1990年代大饥荒的风险。
30年前的越南还饱受饥荒困扰，如今，这个东南亚国家已经在脱贫上取得了巨大进展。不过，越南在这一领域依然面临着不小的挑战。
在朝鲜最高领导人的金正恩的号召下，朝鲜农民正展开一场粮食增产的新战役。贫穷、孤立的朝鲜是否能摆脱饥荒的历史阴影？
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