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饥荒

一个国家或地区在某一个时期（如战争、自然灾害）内没有足够的粮食供应，因持续时间相当长的粮食短缺，导致局部或全局性的人们逃难，或因饥饿导致的占人口比例较大的非正常死亡的现象。

饥荒由自然灾害或人为因素引起。现代以来，实行配给制的国家因政府决策失误导致的饥荒，有1932年苏联大饥荒、中国1960年代大饥荒、1990年代朝鲜饥荒。

29/06/2021+++ Italian Foreign minister Luigi Di Maio attends the G20 of foreign and development ministers meeting in the southern Italian city of Matera, Italy, June 29, 2021. ANSA/Angelo Carconi/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

G20外长关注新冠疫苗 中国批假多边真口号 30.06.2021

20国集团外长29日在意大利南部召开会议，谈论主轴聚焦在透过多边主义做法对抗新冠疫情，以及如何协助非洲国家解决饥荒。中国与西方各国仍在会议中出现暗中较劲的情况。
CHANGSHA, HUNAN - JUNE 20: Yuan Longping, who won the World Food Prize in 2004 - the United Nation's Food and Agricultural Organization's International Year of Rice, poses for a photo at a hybrid rice planting field on June 20, 2006 in Changsha city, Hunan province of China. Hybrid rice is a very important achievement created by China, with it's successful commercial production making a great contribution to China's food security. In 1964 Yuan Longping initiated the research of utilization of rice heterosis in China. In 1974, Yuan developed Nanyou 2, which was the first combination with high yield. In 1976, hybrid rice was commercialized in China. Hybrid rice has a 20 percent yield advantage over the inbred rice varieties. From 1976 to 2005, the accumulative harvested areas of hybrid rice in China reached 340 million hectares. (Photo by Guang Niu/Getty Images)

中国官民追悼袁隆平 不同声音被打压 24.05.2021

中国著名农学家、被誉为“中国杂交水稻之父”的袁隆平逝世，引起巨大社会反响和罕见规模的民众追思潮。不过，一些不同的声音也受到打压。60多个微博账号被永久封号，两天内至少有7名网民因侮辱袁隆平等院士被刑拘。
North Korean leader Kim Jong Un speaks during a plenary meeting of the Workers' Party central committee in Pyongyang, North Korea in this photo supplied by North Korea's Central News Agency (KCNA) on February 8, 2021. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.

金正恩号召“艰苦行军”走出“最糟糕的局面” 10.04.2021

朝鲜领导人金正恩号召发动又一次 "艰苦行军"，以对抗严峻的经济困难，并首次将目前的情况与90年代的大饥荒相提并论。不过专家表示，中国不会让朝鲜持续的困境导致饥荒。
02.05.2019, China, Xiangyang: --FILE--Various kinds of food on the table of a wedding banquet, Xiangyang city, central China's Hubei province, 2 May 2019. *** Local Caption *** fachaoshi Foto: Li Fuhua/HPIC/dpa |

德语媒体：“光盘行动”唤起饥荒记忆 25.08.2020

《法兰克福汇报》说，中国政府近期推动的“节约粮食”行动，唤起了一些中国人对毛泽东时代的集体记忆。《经理人杂志》关注了中美对贸易协议发出的积极信号。
02.07.2020 A member of the Turkana tribe walks through a swarm of desert locusts at the village of Lorengippi near the town of Lodwar, Turkana county, Kenya, July 2, 2020. REUTERS/Baz Ratner

饥荒或影响全球十亿人 12.07.2020

据世界饥饿救助组织发出的警告，新冠病毒的大流行将给最贫穷的人带来严重后果。忍受饥饿者人数有可能增加到十亿。蝗虫灾害更是雪上加霜。
N. Korean leader presides over party military commission meeting North Korean leader Kim Jong-un speaks during an enlarged meeting of the Central Military Commission of the ruling Workers' Party, in this photo released by the North's official Korean Central News Agency on May 24, 2020. (For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution) (Yonhap)/2020-05-24 10:05:55/ | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

媒体：朝鲜发行债券 向富人筹款 01.06.2020

韩国“每日新闻”网站引述消息人士称，朝鲜发行了17年来的首次债券，希望从该国富有阶层筹款。有分析认为，朝鲜1月底关闭国境并限制国内旅行，导致国内商业放缓，与中国边境沿线的贸易切断。 
ARCHIV - Ein kleiner Junge greift am 08.05.2007 in eine Metallschüssel in einem Flüchtlingsdorf in der Nähe von Gulu in Uganda. Am 16.10. ist Welternährungstag. Weltweit leiden 923 Millionen Menschen Hunger. 25 000 Menschen, davon 13 000 Kinder, sterben täglich an den Folgen ihrer Unterernährung. Der Welternährungstag soll an die Aufgabe aller Staaten erinnern, den Hunger zu bekämpfen. Der Tag wurde 1979 von der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) initiiert, um «Nahrung für alle» zu schaffen. In diesem Jahr stehen vor allem die Auswirkungen von Klimawandel und Biosprit-Produktion auf die Lebensmittelherstellung im Mittelpunkt. Insgesamt nehmen 150 Staaten an weltweit geplanten Aktionen teil. Foto: Frank May +++(c) dpa - Bildfunk+++

世界粮食计划署："圣经级大饥荒"将至 24.04.2020

联合国世界粮食计划署（WFP）本周警告，新冠疫情会引致大规模的粮食危机，令遭受严重饥饿的人数增至2.65亿。病毒肆虐全球，多国农业生产活动受阻，运输交通不便，欧洲出现农业劳工荒; 同时多国对农产品实施出口限制，粮食价格被推高。
01 - 60 Jahre China im Umbruch | Der Sprung ins Verderben | Landwirtschaft (picture-alliance/CPA Media Co. Ltd)

图片回顾中共建政70年之二：天灾人祸 26.09.2019

持续三年的大饥荒，不仅仅是干旱或洪涝带来的“天灾”，更是“大跃进”等政治运动导致的“人祸”。中共政权处于内外交困之中。西藏政局动荡，达赖喇嘛流亡西藏。与“苏联老大哥”之间的革命友谊也出现了裂缝。
17.07.2018 +++ Migrants disembark from the Italian navy boat the Dattilo at the port of Valencia on June 17, 2018. - The first migrants from the Aquarius, which was turned away by Italy and Malta sparking a major migration row in Europe, disembarked in the Spanish port of Valencia. The others will arrive on another Italian navy ship, the Orione, and the Aquarius itself by noon, regional authorities said. (Photo by JOSE JORDAN / AFP) (Photo credit should read JOSE JORDAN/AFP/Getty Images)

全球难民数量续增 来到欧洲人数减少 19.06.2018

这个数字之前看上去就很惊人，现在更惊人。全球范围内，为了逃避战乱、迫害和饥荒的难民人数创下新纪录，达到6850万人的水平。
Saida Ahmed Baghili (2nd L), 19, who is recovering from severe malnutrition, poses for a photograph with her father and her sisters Jalila (L), 12, and Amal (R), 7, and 4-year-old brother Omar (4th L) at their hut in al-Tuhaita district of the Red Sea province of Hodeidah, Yemen, October 20, 2017. REUTERS/Abduljabbar Zeyad SEARCH ZEYAD BAGHILI FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES.

安理会：也门可能爆发百万人大饥荒 09.11.2017

情况不能更紧急了！联合国警告说，极端贫穷的也门可能面临全球几十年来最大的饥荒。
ARCHIV - Ein kleiner Junge greift am 08.05.2007 in eine Metallschüssel in einem Flüchtlingsdorf in der Nähe von Gulu in Uganda. Am 16.10. ist Welternährungstag. Weltweit leiden 923 Millionen Menschen Hunger. 25 000 Menschen, davon 13 000 Kinder, sterben täglich an den Folgen ihrer Unterernährung. Der Welternährungstag soll an die Aufgabe aller Staaten erinnern, den Hunger zu bekämpfen. Der Tag wurde 1979 von der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) initiiert, um «Nahrung für alle» zu schaffen. In diesem Jahr stehen vor allem die Auswirkungen von Klimawandel und Biosprit-Produktion auf die Lebensmittelherstellung im Mittelpunkt. Insgesamt nehmen 150 Staaten an weltweit geplanten Aktionen teil. Foto: Frank May +++(c) dpa - Bildfunk+++

不平等让饥荒更严峻 12.10.2017

过去一年中，世界上发生了多少场饥荒？各自的原因又是什么？总部位于德国的“救济世界饥饿组织”周四发布了年度报告，并且指出不平等是造成饥荒的一个重要因素。
KAESONG, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF: (FILES) In this file picture taken 17 May 2005, North Korean farmers work at their rice fields as two Koreas delegations meet for their second day meeting in the North's border town of Kaesong. Officials said 20 August 2005 that South Korea has agreed to work on joint farming ventures with food-starved North Korea and to provide these farms with fertilizer and other items to boost productivity. The agreement was reached at two days of landmark talks that wrapped up late 19 August 2005 in the North's Kaesong City pledging to pursue inter-Korean agricultural cooperation in a 'stable and steady' manner. AFP PHOTO/POOL -- REPUBLIC OF KOREA OUT -- (Photo credit should read AFP/AFP/Getty Images)

朝鲜粮食减产或将陷危机 28.04.2016

联合国粮农组织的最新报告称，朝鲜的粮食产量下降，2010年以来粮食首次减产。该组织警告：朝鲜的饥荒问题可能将因旱情进一步加重。
ARCHIV 2012 * Bildunterschrift:A paramilitary guard stands on Tiananmen Square before a portrait of chairman Mao Zedong during the unveiling ceremony of a new Politburo Standing Committee, in Beijing on November 15, 2012. Vice President Xi Jinping was on November 15 appointed chief of China's military after a pivotal party congress that saw him become head of the ruling Communist Party, state media reported. AFP PHOTO / Ed Jones (Photo credit should read Ed Jones/AFP/Getty Images)

河南前政协常委因侮辱毛泽东言论道歉 01.07.2015

河南前政协常委赵克罗在网络上因在微博上出言辱骂毛泽东为"毛贼"发表公开致歉信。之前他因为实名批评河南平坟行动陷入舆论风波，继而受到网友的关注。
16.06.2015**** North Korean leader Kim Jong Un visits Farm No. 1116, under KPA (Korean People's Army) Unit 810, in this undated file photo released by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) in Pyongyang on June 1, 2015. Reclusive North Korea said on june 16, 2015 it has been hit by the worst drought in a century, compounding chronic food shortages in a country where the United Nations says almost one third of children under five are stunted due to malnourishment. REUTERS/KCNA/Files ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. NOT FOR USE BY REUTERS THIRD PARTY DISTRIBUTORS. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS.

朝鲜民间市场、自留地或有助于抵御饥荒 22.06.2015

尽管面临严峻的旱灾，有专家认为，朝鲜逐渐兴起的民间市场和农业自留地或将缓解粮食短缺，从而降低再次爆发1990年代大饥荒的风险。
ARCHIV 2005**** Rural life in Vietnam -

越南人民的30年脱贫路 31.05.2015

30年前的越南还饱受饥荒困扰，如今，这个东南亚国家已经在脱贫上取得了巨大进展。不过，越南在这一领域依然面临着不小的挑战。
In this Thursday, July 10, 2014 photo, a North Korean farmer spreads fertilizer in a rice field in Sohung County of North Hwanghae Province, North Korea. For more than four decades, farming in the North was characterized by heavy use of mechanization swiftly followed by chronic fuel and equipment shortages and stopgap policies. (AP Photo/Kim Kwang Hyon)

朝鲜的粮食增产大作战 20.07.2014

在朝鲜最高领导人的金正恩的号召下，朝鲜农民正展开一场粮食增产的新战役。贫穷、孤立的朝鲜是否能摆脱饥荒的历史阴影？
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