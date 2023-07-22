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一个国家或地区在某一个时期（如战争、自然灾害）内没有足够的粮食供应，因持续时间相当长的粮食短缺，导致局部或全局性的人们逃难，或因饥饿导致的占人口比例较大的非正常死亡的现象。
饥荒由自然灾害或人为因素引起。现代以来，实行配给制的国家因政府决策失误导致的饥荒，有1932年苏联大饥荒、中国1960年代大饥荒、1990年代朝鲜饥荒。
中国常驻联合国副代表耿爽周五在安理会的会议上称，中国希望早日恢复乌克兰和俄罗斯粮食和化肥出口，并表示“各方合理安全关切都应该得到重视”。本周一，俄罗斯因其西方取消制裁的要求没有得到满足而退出黑海谷物协议。联合国紧急救济机构表示，俄罗斯的决定将导致许多人死亡。
据朝中社报道，朝鲜劳动党将于本月下旬召开中央委员会全体会议，讨论该国农业部门的“紧急 ”任务。韩联社报道，朝鲜近期粮食短缺问题严重，连受中央直接管理的开城都传出每天饿死数十人的消息。
平壤对新冠疫情的应对措施、不顾一切的军事投入和对国民的冷血态度可能导致又一场大饥荒的到来。物资匮乏和物价上升已经让很多家庭发生饥饿死亡。
德国联邦议院周三（11月30日）批准了一项决议，承认乌克兰1930年代的“大饥荒”为种族灭绝。决议认为“大批民众死于饥饿并不是粮食歉收的结果；斯大林领导的苏联政治领导层应对其负责”。
这场发生在1932至1933年的大饥荒，导致数百万乌克兰人因苏联领导人斯大林的政策而死亡。但这是不是一次民族屠杀？德国联邦议院将对此表决。
肯尼亚北部连续四个雨季没有下雨，许多民众赖以维生的牲畜大批死亡，土壤也变得愈发贫瘠。
美軍去年8月倉促撤軍，塔利班接管阿富汗一年過後，該國似乎陷入比一年前更嚴重人道危機，像是經濟、饑荒和女權等問題都沒有獲得解決。當初塔利班承諾會讓女性「在伊斯蘭教的框架下」活躍於社會，如今看來只是空談。
世界粮食计划署本周表示，肯尼亚、索马里和埃塞俄比亚的大部分地区面临着严重的粮食不安全风险。非洲人生产粮食，但不是自产自销 。疫情和战争会改变这种生产模式吗？
乌克兰卢甘斯克州州长表示，乌克兰已命令军队撤出关键城市北顿涅茨克。这样的撤退意味着什么？请看德国之声前线记者发来的最新消息。
俄罗斯总统普京声称，若西方放松对俄罗斯的制裁，他将允许从乌克兰港口出口粮食。而世界目前迫切需要这些粮食。但是否还有其他选择呢？比如说中国？
为什么国际社会纷纷对朝鲜伸出援手，却对中国正在发生的人道灾难反应迟钝？时评人长平借用“外示饥荒”与“人为而且被否认的饥荒”的概念对此进行了分析。
这些日子里，据说很多上海人每天都要对着张爱玲的照片拜一拜，称她为“跑路天后”。时评人长平认为，人们也应该读一读她描写“饥饿”的作品《秧歌》——堪称中国版的《1984》。
中国政府坚持“清零”防疫政策，丰衣足食的上海出现严重的饥饿现象。时评人长平指出，饥饿是一种政治实验。欧美通过社会来控制疫情，中国利用疫情来控制社会。
阿富汗去年夏季遭遇严重干旱导致粮食不足，加上塔利班上台后大量国际援助组织撤离，该国的儿童正饱受饥荒所苦，许多孩子因长期挨饿严重营养不良。
中国著名农学家、被誉为“中国杂交水稻之父”的袁隆平逝世，引起巨大社会反响和罕见规模的民众追思潮。不过，一些不同的声音也受到打压。60多个微博账号被永久封号，两天内至少有7名网民因侮辱袁隆平等院士被刑拘。
朝鲜领导人金正恩号召发动又一次 "艰苦行军"，以对抗严峻的经济困难，并首次将目前的情况与90年代的大饥荒相提并论。不过专家表示，中国不会让朝鲜持续的困境导致饥荒。
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