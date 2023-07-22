一个国家或地区在某一个时期（如战争、自然灾害）内没有足够的粮食供应，因持续时间相当长的粮食短缺，导致局部或全局性的人们逃难，或因饥饿导致的占人口比例较大的非正常死亡的现象。

饥荒由自然灾害或人为因素引起。现代以来，实行配给制的国家因政府决策失误导致的饥荒，有1932年苏联大饥荒、中国1960年代大饥荒、1990年代朝鲜饥荒。