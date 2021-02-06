餐饮业惨淡经营   去年德国啤酒销量锐减

（德国之声中文网）德国联邦统计局表示，受防疫限制措施影响， 2020年德国国内的啤酒销量比前一年下降了5.5%。

根据官方数据，总部位于德国的啤酒厂和经销商去年总共销售啤酒87亿升（23亿加仑）。该数据不包括不含酒精啤酒、麦芽饮料或从欧盟以外地区进口的啤酒。

啤酒销量随着限制措施而波动

由于健康生活考虑和其它因素影响，德国啤酒销量多年来一直在下跌。从1993年算起，到现在已经下降了22.3%。但是，2020年跌幅尤为明显。

逐月明细账更清楚地显示了防疫措施的影响。

德国的酒吧和餐馆在去年3月至5月第一次被要求关闭。11月初，又第二次被要求关闭。

相应地，4月份的销售额同比下降了17.3%，11月份下降了14.1%。在夏季，由于疫情控制放松，部分酒吧和餐馆营业，啤酒销售量有所回升。

包括啤酒节在内的、通常会大量消费啤酒的节日和重大活动，全年都被取消。

二战后最惨淡的经营

德国酿酒商协会表示，这是 "二战以来所仅见的戏剧性情况"。

以美食节和活动筹办公司为主要客户的啤酒商遭受重创，有的销售额下滑高达70%。

批发给商店的啤酒商则业绩稳定，容易度过难关。

该协会呼吁联邦政府提供 "有针对性而且果断 "的援助。

出口亦受影响

对于德国的啤酒厂来说，国内销售最为重要的，因为它们占到了总量的83%左右。

但是，去年德国啤酒在欧盟内的出口也受到影响，同比下降13.1%，至7.782亿升（2.06亿加仑）。

对欧盟以外国家的出口倒是增长了3.7%，达到7.253亿升（1.92亿加仑）。

张平/凝炼 (美联社、法新社)

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