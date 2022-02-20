食用油市场雪上加霜: 印尼禁止出口棕榈油

（德国之声中文网）印度尼西亚上周五（4月22日）宣布禁止棕榈油出口，以遏止该国国内食用油价格上涨。

棕榈油是世界上产量、消费量和交易量最大的食用油。

在俄罗斯入侵乌克兰战争背景下，食用油价格原已狂涨。这两个国家均为葵花籽油的主要出口国。

印尼当局如何解释出口禁令？

印尼总统维多多在一份声明中称：“我将持续监测和评估这项政策的执行情况，以确保国内食用油供应充足且价格合理。”

此声明是在雅加达发生抗议集会后发布的。参加示威的有成百上千人，抗议石油和食品价格飙升。

印尼财政部长英卓华（Sri Mulyani Indrawati）对路透社表示，雅加达深知，相关禁令会影响到其他国家，但他强调，鉴于需过于供，有必要降低国内食用油价格。

他指出，之前采取的措施未能收稳定价格之效，政府不能不走出这“最严厉步伐”。

印尼政府此前曾要求生产商保持相当数量库存以供内需，但未能成功地将价格降至普通家庭可承受的水平。英卓华部长指出，“对普通家庭来说，食用油依旧过于昂贵。” 谈及现在禁止出口，他说：“我们知道，这不会是最好的结果。如果我们不打算出口，肯定会冲击其他国家。”

印尼棕榈油出口何以重要？

中国和印度是印尼棕榈油的大进口国。印尼是最大生产国，占世界供应量的一半以上；邻国马来西亚是第二大生产国。

棕榈油被用于烹饪、加工食品、清洁产品、化妆品、生物燃料和其它产品。

本周在华盛顿举行的国际货币基金组织（IMF）和世界银行联席会议上，决策者们对乌克兰战争可能导致的粮食短缺表示担忧。世行行长马尔帕斯（David Malpass ） 敦促各国避免囤积粮食或实施出口管制。

美国农业部预测，今年全球棕榈油产量约在7700万吨左右。

在新冠疫情肆虐两年之际，因东南亚种植园移民劳工减少，全球棕榈油产量已经下滑。

与此相应，其它种类食用油出口也明显减少。鉴于大豆生长季节表现不佳，豆油生产大国阿根廷预期今年将减少出口；而另一菜油出口大国加拿大2021年发生严重干旱，导致油菜籽产量锐减。

（美联社，路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。