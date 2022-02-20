食用油市场雪上加霜: 印尼禁止出口棕榈油

（德国之声中文网）印度尼西亚上周五（4月22日）宣布禁止棕榈油出口，以遏止该国国内食用油价格上涨。
棕榈油是世界上产量、消费量和交易量最大的食用油。
在俄罗斯入侵乌克兰战争背景下，食用油价格原已狂涨。这两个国家均为葵花籽油的主要出口国。
印尼当局如何解释出口禁令？
印尼总统维多多在一份声明中称：“我将持续监测和评估这项政策的执行情况，以确保国内食用油供应充足且价格合理。”
此声明是在雅加达发生抗议集会后发布的。参加示威的有成百上千人，抗议石油和食品价格飙升。
印尼财政部长英卓华（Sri Mulyani Indrawati）对路透社表示，雅加达深知，相关禁令会影响到其他国家，但他强调，鉴于需过于供，有必要降低国内食用油价格。
他指出，之前采取的措施未能收稳定价格之效，政府不能不走出这“最严厉步伐”。
印尼财政部长称，仅实施出口管制，该国家庭仍买不起食用油，因此必须全面禁止出口
印尼政府此前曾要求生产商保持相当数量库存以供内需，但未能成功地将价格降至普通家庭可承受的水平。英卓华部长指出，“对普通家庭来说，食用油依旧过于昂贵。” 谈及现在禁止出口，他说：“我们知道，这不会是最好的结果。如果我们不打算出口，肯定会冲击其他国家。”
印尼棕榈油出口何以重要？
中国和印度是印尼棕榈油的大进口国。印尼是最大生产国，占世界供应量的一半以上；邻国马来西亚是第二大生产国。
棕榈油被用于烹饪、加工食品、清洁产品、化妆品、生物燃料和其它产品。
本周在华盛顿举行的国际货币基金组织（IMF）和世界银行联席会议上，决策者们对乌克兰战争可能导致的粮食短缺表示担忧。世行行长马尔帕斯（David Malpass ） 敦促各国避免囤积粮食或实施出口管制。
美国农业部预测，今年全球棕榈油产量约在7700万吨左右。
在新冠疫情肆虐两年之际，因东南亚种植园移民劳工减少，全球棕榈油产量已经下滑。
与此相应，其它种类食用油出口也明显减少。鉴于大豆生长季节表现不佳，豆油生产大国阿根廷预期今年将减少出口；而另一菜油出口大国加拿大2021年发生严重干旱，导致油菜籽产量锐减。
（美联社，路透社）
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棕榈油无处不在，从不标明
抵制巧克力
制作巧克力不仅需要可可油，还需要棕榈油。2010年绿色和平组织推出一个取名为“停一下吧！”的反对雀巢公司的活动。同年，该公司作出公开许诺，为阻止毁灭性开垦原始森林，雀巢在购进棕榈油时将关注环境和社会标准问题。
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烤制点心里的棕榈油
烤制点心里都有棕榈油。棕榈油在世界市场的份额是30%，比豆油还多。联合国粮农组织FAO预计，世界对棕榈油的需求在2030年之前翻番。
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食品成品中的棕榈油
许多食品成品都使用了棕榈油，但标注的却是“植物油”或“植物脂肪”。全球加工的棕榈油中有90%用于食品生产。它的长处在于熔点低，便于加工。
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棕榈脂肪
纯植物黄油都含有棕榈油。19世纪初开始工业生产这种食品，当时最常使用的是鲸鱼油，今天早换成了棕榈油。这对确保鲸鱼的存量有好处，但却同时对原始森林构成了威胁。
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对美容业很重要
从唇膏到面乳的美容业的各个领域，棕榈油无处不在。蜡烛、清洁剂以及洗衣粉中也都用棕榈油作为原料。因此，这里对棕榈油的需求非常大，全球棕榈油产量的四分之一（约5300万吨，2010）用于生产美容产品、蜡烛以及洗衣用品。
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加油站里的棕榈油
加油站供应的所谓生物油中也有棕榈油的成份，但用于这里的棕榈油只占世界棕榈油生产的5%。
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大片森林毁坏
过去数年间，全球对棕榈油的需求不断提高。欧盟虽然加入了全球性保护森林组织，但欧洲在1990年至2008年间消费的棕榈油量，就足以毁坏约900万公顷的森林。这个面积大约是爱尔兰的国土面积。
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动物生存受威胁
原始森林消失，许多动物也随之消失。世界野生动物保护组织发出警告称，苏门答腊岛和婆罗洲的红毛猩猩以及苏门答腊虎都濒临灭绝。联合国粮农组织于2005年估计，每年都有1300万公顷原始森林被毁灭。这意味着每分钟都有相当于36个足球场大小的森林面积消失。
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城市进入烟雾状态
不仅原始森林深受其害，亚洲各大城市都因空气污染而苦不堪言，而毁坏森林同种植棕榈树有关。2013年夏天，因腾地种植棕榈树而大面积焚烧森林，印尼和马来西亚的许多城市很长一段时间处于烟雾状态。这两个国家是世界上最大的两个棕榈油出口国。
作者: Helle Jeppesen