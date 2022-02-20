 食用油市场雪上加霜: 印尼禁止出口棕榈油 | 经济纵横 | DW | 01.05.2022

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经济纵横

食用油市场雪上加霜: 印尼禁止出口棕榈油

这个全球最大棕榈油出口国的禁令使本就动荡的国际食用油市场更显脆弱。由于葵花籽油生产大国俄罗斯和乌克兰之间战火延烧，国际市场上食用油的价格原本就已飙升。

印尼份额占世界棕榈油出口一半以上，中国和印度是最大买家

印尼份额占世界棕榈油出口一半以上，中国和印度是最大买家

（德国之声中文网）印度尼西亚上周五（4月22日）宣布禁止棕榈油出口，以遏止该国国内食用油价格上涨。  

棕榈油是世界上产量、消费量和交易量最大的食用油。  

在俄罗斯入侵乌克兰战争背景下，食用油价格原已狂涨。这两个国家均为葵花籽油的主要出口国。 

印尼当局如何解释出口禁令？  

印尼总统维多多在一份声明中称：“我将持续监测和评估这项政策的执行情况，以确保国内食用油供应充足且价格合理。”  

此声明是在雅加达发生抗议集会后发布的。参加示威的有成百上千人，抗议石油和食品价格飙升。  

印尼财政部长英卓华（Sri Mulyani Indrawati）对路透社表示，雅加达深知，相关禁令会影响到其他国家，但他强调，鉴于需过于供，有必要降低国内食用油价格。  

他指出，之前采取的措施未能收稳定价格之效，政府不能不走出这“最严厉步伐”。  

印尼财政部长称，仅实施出口管制，该国家庭仍买不起食用油，因此必须全面禁止出口

印尼财政部长称，仅实施出口管制，该国家庭仍买不起食用油，因此必须全面禁止出口

印尼政府此前曾要求生产商保持相当数量库存以供内需，但未能成功地将价格降至普通家庭可承受的水平。英卓华部长指出，“对普通家庭来说，食用油依旧过于昂贵。” 谈及现在禁止出口，他说：“我们知道，这不会是最好的结果。如果我们不打算出口，肯定会冲击其他国家。”

印尼棕榈油出口何以重要？  

中国和印度是印尼棕榈油的大进口国。印尼是最大生产国，占世界供应量的一半以上；邻国马来西亚是第二大生产国。  

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披萨饼和生态燃料中都含有同一种成分：棕榈油。棕榈油常见于多种产品，对棕榈油的需求量在不断上升。然而，种植棕榈树往往要砍伐珍贵的热带雨林，既损害气候，也给人类造成危害。

大量涌入的乌克兰难民、随时可能断供的天然气、一降再降的经济预测：乌克兰危机让德国普通民众也感到了不小的压力。而连续几星期来，各地超市的面粉、食用油时常断货，更是提醒人们被誉为“欧洲粮仓”的乌克兰在全球经济种的独特地位。

马来西亚政府周二宣布，中国企业将在当地投资超过16亿美金建设钢铁厂、铝加工厂和棕榈油提炼厂，并且在位于马来西亚东岸的新工业区扩建码头。

棕榈油被用于烹饪、加工食品、清洁产品、化妆品、生物燃料和其它产品。  

本周在华盛顿举行的国际货币基金组织（IMF）和世界银行联席会议上，决策者们对乌克兰战争可能导致的粮食短缺表示担忧。世行行长马尔帕斯（David Malpass ） 敦促各国避免囤积粮食或实施出口管制。  

美国农业部预测，今年全球棕榈油产量约在7700万吨左右。  

在新冠疫情肆虐两年之际，因东南亚种植园移民劳工减少，全球棕榈油产量已经下滑。  

与此相应，其它种类食用油出口也明显减少。鉴于大豆生长季节表现不佳，豆油生产大国阿根廷预期今年将减少出口；而另一菜油出口大国加拿大2021年发生严重干旱，导致油菜籽产量锐减。  

（美联社，路透社） 

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    从唇膏到面乳的美容业的各个领域，棕榈油无处不在。蜡烛、清洁剂以及洗衣粉中也都用棕榈油作为原料。因此，这里对棕榈油的需求非常大，全球棕榈油产量的四分之一（约5300万吨，2010）用于生产美容产品、蜡烛以及洗衣用品。

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    棕榈油无处不在，从不标明

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    城市进入烟雾状态

    不仅原始森林深受其害，亚洲各大城市都因空气污染而苦不堪言，而毁坏森林同种植棕榈树有关。2013年夏天，因腾地种植棕榈树而大面积焚烧森林，印尼和马来西亚的许多城市很长一段时间处于烟雾状态。这两个国家是世界上最大的两个棕榈油出口国。

    作者: Helle Jeppesen


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