食物還是取暖？英國民眾的艱難抉擇

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不斷上漲的能源成本和不斷飆升的通貨膨脹讓許多英國家庭不堪重負，尤其給貧困群體雪上加霜。隨著嚴冬的到來，越來越多的人面臨著填飽肚子和取暖之間的痛苦抉擇。
冬天就要来了，在德国，能源价格已经上涨，这让许多家庭舍不得开暖气。人们正在寻求新的取暖和保暖方法，很多非常有创意，但有些也很危险。
英国政府将阻止中资企业安世半导体（Nexperia）收购英国最大的芯片工厂纽波特晶圆厂(Newport Wafer Fab)，理由是担心此举有国安风险。该收购案已于去年7月完成，英国政府现要求安世半导体出售纽波特晶圆厂至少86%的股权。
通过中国官媒和民间自媒体的“治愈式”宣传，许多中国民众都认为如今欧洲，特别是德国人的日子已经水深火热，用不起暖气吃不上饭。DW记者本身也面临过无数次相关的疑问——现在统一作答。
在俄乌战争持续、天然气供应紧张的背景下，德国东部萨克森州的一家租房公司大幅降低了热水供应量，引发了巨大争议。在德国，超过一半住房的热水、暖气供应源自于天然气。
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