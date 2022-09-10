 食物還是取暖？英國民眾的艱難抉擇 | 经济纵横 | DW | 19.11.2022

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经济纵横

食物還是取暖？英國民眾的艱難抉擇

不斷上漲的能源成本和不斷飆升的通貨膨脹讓許多英國家庭不堪重負，尤其給貧困群體雪上加霜。隨著嚴冬的到來，越來越多的人面臨著填飽肚子和取暖之間的痛苦抉擇。

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