 食物還是取暖？英國民眾的艱難抉擇 | 经济纵横 | DW | 19.11.2022

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经济纵横

食物還是取暖？英國民眾的艱難抉擇

不斷上漲的能源成本和不斷飆升的通貨膨脹讓許多英國家庭不堪重負，尤其給貧困群體雪上加霜。隨著嚴冬的到來，越來越多的人面臨著填飽肚子和取暖之間的痛苦抉擇。

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三年前G20环境部长达成共识，要大幅减少海洋中的塑料垃圾。印尼是全球海洋塑料污染最严重的国家之一。该国缺少回收系统，塑料垃圾往往会被丢入河流和湖泊，之后流入大海。初创公司Siklus希望减少塑料垃圾，提供上门送洗洁剂服务，容器需要客户自备。

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花了三年時間和所有積蓄，盧瓦瑟萊開發出環保太陽能飛機。他的下一個目標是說服航空業，民航機也能用太陽能飛行。為了證明飛機性能，他展開了空中環法之旅。

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