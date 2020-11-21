长平观察：从“屁民”到“韭菜”

面对领导人的奢华撒币，网民自嘲“献羔祭韭”。时评人长平认为，从“人民”到“屁民”，再从“屁民”到“韭菜”，从“不配姓赵”到“你就是那个代价”，这是民众以几代人的惨痛经历换来的权利觉醒。