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食品安全（food safety）指食品无毒、无害，符合应当有的营养要求，对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害。
德国近些年曝出的重大食品安全有土耳其肉夹馍使用腐烂肉馅，鸡蛋遭二恶英污染，有机食品并非有机种植。中国2008年发生的“毒奶粉事件”震惊世界，此后也陆续有地沟油，瘦肉精等食品安全丑闻被揭露。
对于记录历史、披露真相，他从不畏惧。曾因六四入狱近三年的作家周勍，如今生活在柏林郊区。他向德国之声讲述了自己的故事。
面对领导人的奢华撒币，网民自嘲“献羔祭韭”。时评人长平认为，从“人民”到“屁民”，再从“屁民”到“韭菜”，从“不配姓赵”到“你就是那个代价”，这是民众以几代人的惨痛经历换来的权利觉醒。
现在，冰激淋里头也有它了：在我们的日常消费品里面也一再发现有这一引起争议的除草剂。含量或许不多，但已足以让人忧虑。
十年前，赵连海带领一众毒奶粉受害家庭维权；怎料十年后，他发现一对子女竟也接种了涉假疫苗。相隔十个寒暑，这次同样尝试挺身而出，但他说所看到的是中国社会节节倒退。
法国有关部门下令召回可能受沙门氏菌污染的婴儿食品后，该国大型超市连锁店承认，仍有超过2200件相关产品在各地售出。总统马克龙威胁采取惩罚措施。
过去一年中，世界上发生了多少场饥荒？各自的原因又是什么？总部位于德国的“救济世界饥饿组织”周四发布了年度报告，并且指出不平等是造成饥荒的一个重要因素。
经过警方连日搜索，引起舆论关注和民众不安的超市投毒案终获进展：周六出炉的法医鉴定结果显示，在图宾根被捕的一名55岁德国男子具有重大作案嫌疑。但是警方提醒民众在超市购买食品时仍要保持警惕。
中国希望未来通过人造肉来减少环境污染和糖尿病等富裕社会疾病。这样做很勇敢，现在就看中国老百姓愿不愿意吃试管肉了。
丑闻爆发数月之后，欧盟官员和专家学者才开始全力应对“毒鸡蛋”。而此时，与此相关的企业和消费者却已经深受影响，波及范围甚至到了香港。
九寨沟地震及电影《战狼Ⅱ》引发很多网民怀念2008年。时评人长平认为，那一年的确是中共“1984”体制形成中的一个关键时间点。
在德国，受杀虫剂污染的“毒鸡蛋”丑闻不断发酵，要求经济赔偿的呼声高涨。政界人士则相互推诿，拒绝承担政治责任。而在某些州，又出现了更多问题。
围绕毒蛋丑闻，德国著名廉价食品超市Aldi采取断然措施，从遍布全国的连锁店下架鸡蛋。该集团企业称，这“纯属谨慎措施”。
中国第三大婴儿奶制品生产商圣元集团在法国布列塔尼地区建造了一家大型奶粉工厂。这家奶粉厂的年产量预计可达到10万吨，以满足中国国内市场对奶制品不断增长的需求。
先是毒奶粉，现在又是失效疫苗。德国之声专栏作者泽林认为，最近曝光的这场丑闻，消磨了中国民众对政府的信任，其程度甚至超过任何一起腐败大案。
近日在中国公安部门正对多家涉嫌在保健酒和配置酒中掺入“伟哥”成分的企业进行调查。这并非中国首次破获保健酒中掺有违法药物的案件。
雀巢公司不得不在印度将其“美极方便面”下架，原因是其产品被查出含铅量超标。该企业采取法律途径证明自己的“清白”。不料美国方面也盯上了这种面条。
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