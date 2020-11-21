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食品安全

食品安全（food safety）指食品无毒、无害，符合应当有的营养要求，对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害。

德国近些年曝出的重大食品安全有土耳其肉夹馍使用腐烂肉馅，鸡蛋遭二恶英污染，有机食品并非有机种植。中国2008年发生的“毒奶粉事件”震惊世界，此后也陆续有地沟油，瘦肉精等食品安全丑闻被揭露。

“我只是一名历史记录者”——旅德作家周勍 21.11.2020

对于记录历史、披露真相，他从不畏惧。曾因六四入狱近三年的作家周勍，如今生活在柏林郊区。他向德国之声讲述了自己的故事。
South Sudan President Salva Kiir Mayardit, left, shakes hands with Chinese President Xi Jinping during the Forum on China-Africa Cooperation held at the Great Hall of the People in Beijing, September 3, 2018. Andy Wong/POOL Via REUTERS

长平观察：从“屁民”到“韭菜” 06.09.2018

面对领导人的奢华撒币，网民自嘲“献羔祭韭”。时评人长平认为，从“人民”到“屁民”，再从“屁民”到“韭菜”，从“不配姓赵”到“你就是那个代价”，这是民众以几代人的惨痛经历换来的权利觉醒。
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好吃啊，好吃，草甘膦！ 18.08.2018

现在，冰激淋里头也有它了：在我们的日常消费品里面也一再发现有这一引起争议的除草剂。含量或许不多，但已足以让人忧虑。

epa02863986 Alleged undercover policemen scuffle with rights activist Zhao Lianhai (C) and supporters as they try to arrest him outside a courthouse where rights activist Wang Lihong is on trial in Beijing, China, 12 August 2011. Dozens of supporters rallied outside a Beijing court on 12 August for the trial of popular rights activist Wang Lihong, who was charged with 'creating a disturbance.' The court allowed two lawyers to attend the trial of Wang, 55, which lasted about two and a half hours. The court concluded the trial and was expected to issue a verdict later this month, lawyer Han Yicun told reporters afterwards. Han said the trial was unfair because the judge stopped the lawyers from giving some of their evidence, and because it was closed to observers. More than 100 people gathered outside the court early Friday in an outlying suburb of Beijing, where they were monitored and filmed by dozens of police. Several people shouted 'Wang Lihong come home!' and 'Wang Lihong is innocent!' EPA/HOW HWEE YOUNG |

专访﹕从毒奶粉到假疫苗 严重倒退的十年 02.08.2018

十年前，赵连海带领一众毒奶粉受害家庭维权；怎料十年后，他发现一对子女竟也接种了涉假疫苗。相隔十个寒暑，这次同样尝试挺身而出，但他说所看到的是中国社会节节倒退。
The logo of Groupe Lactalis is seen as Head of Communication & External Relations, Michel Nalet attends a press conference in Paris, Thursday, Jan. 11, 2018. French President Emmanuel Macron has criticized French diary giant Lactalis after major supermarkets admitted this week that baby food recalled over fears of salmonella contamination still made it onto French shelves. (AP Photo/Francois Mori) |

法国“毒奶粉”丑闻 召回令后仍售出2200件 12.01.2018

法国有关部门下令召回可能受沙门氏菌污染的婴儿食品后，该国大型超市连锁店承认，仍有超过2200件相关产品在各地售出。总统马克龙威胁采取惩罚措施。
ARCHIV - Ein kleiner Junge greift am 08.05.2007 in eine Metallschüssel in einem Flüchtlingsdorf in der Nähe von Gulu in Uganda. Am 16.10. ist Welternährungstag. Weltweit leiden 923 Millionen Menschen Hunger. 25 000 Menschen, davon 13 000 Kinder, sterben täglich an den Folgen ihrer Unterernährung. Der Welternährungstag soll an die Aufgabe aller Staaten erinnern, den Hunger zu bekämpfen. Der Tag wurde 1979 von der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) initiiert, um «Nahrung für alle» zu schaffen. In diesem Jahr stehen vor allem die Auswirkungen von Klimawandel und Biosprit-Produktion auf die Lebensmittelherstellung im Mittelpunkt. Insgesamt nehmen 150 Staaten an weltweit geplanten Aktionen teil. Foto: Frank May +++(c) dpa - Bildfunk+++

不平等让饥荒更严峻 12.10.2017

过去一年中，世界上发生了多少场饥荒？各自的原因又是什么？总部位于德国的“救济世界饥饿组织”周四发布了年度报告，并且指出不平等是造成饥荒的一个重要因素。
In einem Spiegel sind am 29.03.2016 in einem Lebensmittelmarkt in Gadebusch (Mecklenburg-Vorpommern) die Verkaufsregale zu sehen. Foto: Jens Büttner/dpa | Verwendung weltweit

德国超市投毒案嫌疑人落网 30.09.2017

经过警方连日搜索，引起舆论关注和民众不安的超市投毒案终获进展：周六出炉的法医鉴定结果显示，在图宾根被捕的一名55岁德国男子具有重大作案嫌疑。但是警方提醒民众在超市购买食品时仍要保持警惕。
epa03813848 An handout picture shows Professor Mark Post of Maastricht University holds the burger made from Cultured Beef in London, Britain, 05 August 2013. The Cultured Beef has been developed by Professor Mark Post of Maastricht University in the Netherlands. Post explains that 'the muscle stem cells, taken by harmless biopsy from living cows, are fed and nurtured so they multiply to create muscle tissue. The cells grow into strands, and 20,000 of them get combined to create one burger'. The total cost of the project has been estimated at 250,000 GBP so far. EPA/DAVID PARRY / PA WIRE HANDOUT UK AND IRELAND OUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY +++(c) dpa - Bildfunk+++

泽林视点：谁来吃试管烤鸭 23.09.2017

中国希望未来通过人造肉来减少环境污染和糖尿病等富裕社会疾病。这样做很勇敢，现在就看中国老百姓愿不愿意吃试管肉了。
Freshly laid eggs are packed to be put on sale at a poultry farm in Lunteren, Netherlands August 7, 2017. REUTERS/Francois Lenoir

“毒鸡蛋”丑闻：蛋业遭重创 香港也遭殃 12.08.2017

丑闻爆发数月之后，欧盟官员和专家学者才开始全力应对“毒鸡蛋”。而此时，与此相关的企业和消费者却已经深受影响，波及范围甚至到了香港。
--FILE--A Chinese filmgoer walks past a poster of the movie Wolf Warriors 2 at a cinema in Yichang city, central China's Hubei province, 27 July 2017. Chinese films explode summer box office; Wolf Warriors 2 hits $450 million; Once Upon A Time opens on $60 million. Wu Jing's Wolf Warriors 2 has made history in the Chinese box office as the first film ever to cross $450 million within 11 days. After posting a massive debut of $142 million, the nationalistic action film continued to smash more records in the week of Jul 31-Aug 6, adding $313.62m for an 11-day total of $455.36 million. Its records include earning over $29 million (RMB200 million) daily for 10 consecutive days and surpassing Monster Hunt, Furious 7 and Furious 8 by its 10th day to become the second highest grossing film of all time. Foto: Ren Weihong/Imaginechina/dpa |

长平观察：“1984”怀念“2008” 11.08.2017

九寨沟地震及电影《战狼Ⅱ》引发很多网民怀念2008年。时评人长平认为，那一年的确是中共“1984”体制形成中的一个关键时间点。
dpatopbilder - Im Auftrag der niederländischen Lebensmittelkontrollbehörde NVWA werden am 02.08.2017 rund eine Million Eier aus einer Geflügelfarm in Onstwedde (Niederlande) zerstört, weil sie mit dem Insektizid Fipronil verseucht sind. Mit Fipronil verseuchte Eier aus den Niederlanden tauchen in Deutschland in immer mehr Bundesländern auf. (zu dpa Niederländische Geflügelzüchter klagen über Eier-Verkaufsstopp vom 03.08.2017) Foto: Huisman Media/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

德国“毒鸡蛋”：谁买单？谁负责？ 05.08.2017

在德国，受杀虫剂污染的“毒鸡蛋”丑闻不断发酵，要求经济赔偿的呼声高涨。政界人士则相互推诿，拒绝承担政治责任。而在某些州，又出现了更多问题。
dpatopbilder - Im Auftrag der niederländischen Lebensmittelkontrollbehörde NVWA werden am 02.08.2017 rund eine Million Eier aus einer Geflügelfarm in Onstwedde (Niederlande) zerstört, weil sie mit dem Insektizid Fipronil verseucht sind. Mit Fipronil verseuchte Eier aus den Niederlanden tauchen in Deutschland in immer mehr Bundesländern auf. (zu dpa Niederländische Geflügelzüchter klagen über Eier-Verkaufsstopp vom 03.08.2017) Foto: Huisman Media/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

怀疑有毒：Aldi连锁超市下架所有鸡蛋 04.08.2017

围绕毒蛋丑闻，德国著名廉价食品超市Aldi采取断然措施，从遍布全国的连锁店下架鸡蛋。该集团企业称，这“纯属谨慎措施”。
A family looks at foreign imported milk powder products at a supermarket in Beijing July 3, 2013. The decision by China's top economic planner to investigate five leading foreign infant milk companies for suspected antitrust violations may be part of a broader plan to boost consumption of the local product, analysts said on Wednesday. Mothers turned away from Chinese milk powder in 2008 when infant formula tainted with the industrial compound melamine killed at least six babies and made thousands sick with kidney stones. REUTERS/Kim Kyung-Hoon (CHINA - Tags: BUSINESS FOOD HEALTH)

中国奶制品集团在法国投资建厂 29.09.2016

中国第三大婴儿奶制品生产商圣元集团在法国布列塔尼地区建造了一家大型奶粉工厂。这家奶粉厂的年产量预计可达到10万吨，以满足中国国内市场对奶制品不断增长的需求。
A Chinese nurse prepares a dose of vaccination against measles as part of a free 10-day nationwide campaign to urge parents to participate amid public fears about the safety of the inoculations in Hefei, in eastern China's Anhui province on September 11, 2010. China launched a measles vaccination programme targeting 100 million children in a bid to eradicate the disease, a leading cause of avoidable death in developing nations, by 2012. CHINA OUT AFP PHOTO (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

泽林视点：缺乏信任的疫苗 10.04.2016

先是毒奶粉，现在又是失效疫苗。德国之声专栏作者泽林认为，最近曝光的这场丑闻，消磨了中国民众对政府的信任，其程度甚至超过任何一起腐败大案。
#12067521 - Tabletten zur Potenzsteigerung © jopix.de - Portfolio ansehen

保健酒掺“伟哥” 中国19企业被刑侦 03.08.2015

近日在中国公安部门正对多家涉嫌在保健酒和配置酒中掺入“伟哥”成分的企业进行调查。这并非中国首次破获保健酒中掺有违法药物的案件。
I ate some Maggi: The product name has become a common name for instant noodles in general. This is called genericide.

雀巢方便面印度“惹祸” 12.06.2015

雀巢公司不得不在印度将其“美极方便面”下架，原因是其产品被查出含铅量超标。该企业采取法律途径证明自己的“清白”。不料美国方面也盯上了这种面条。
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