飞越俄空域争议 抑制欧美往返中国航线的复苏

（德国之声中文网）如果你今天乘坐汉莎航空从北京直飞法兰克福，你需要12小时50分钟；但如果你乘坐的是中国国航的班机，你只需10小时30分钟。如果是从法兰克福直飞北京，乘坐汉莎需要超过11个小时，而乘坐中国国航则只需9小时20分钟。这种飞行时间差距的原因是，中国航司被允许继续使用俄罗斯空域、不用绕道。

《南德意志报》在5月14日报道中将这种情况称为“关于中国如何融入国际航空交通的新冲突正在燃起”，表示由于没有参与西方的对俄制裁，中国的航空公司飞往北美以及欧洲的航班可以继续飞越俄罗斯领空，这让中国航司对比西方航司获得了很大竞争优势——更短的飞行时间、更低的燃料成本。

美国航司希望中方也停止飞越俄罗斯

据彭博社5月10日报道，美国最大的航空公司美联航、达美航空和美国航空正在向华盛顿施加压力，希望禁止中国航班在前往美国、离开美国时使用俄罗斯领空。

目前，中美之间航班的数量，还远远没有恢复到疫情前的水平。2019年，往返中美之间的直飞航班达到平均每周340次，现在则只有二十多。而且这还是拜登政府5月初允许将中方的航班增加至每周12个之后（之前是8个）。

彭博社援引知情人士表示，美航、达美和美联航仍保持新冠疫情时期的较少航班，不是因为他们预计需求疲软，而是因为针对俄罗斯空域限制的争议。

据路透社报道，今年2月，两位美国参议员发表了一封信，敦促拜登政府阻止中国航空公司和其他非美国的航空公司在涉及美国的航线上飞越俄罗斯，因为这使这些非美国航司在燃料消耗和飞行时间上具有优势。

美航赞扬了这两位参议员的信，称这体现了业界对于让美国航司面临劣势的飞越俄罗斯问题的长期关切。

美航的CEO伊索姆（Robert Isom）近日表示，他希望能够外交解决这一争议。他在4月27日对CNBC电视台说，“不能是一个不公平的竞争环境”，表示在真正解决这个问题前，这将阻碍增加航班的工作。

假如俄罗斯关闭领空...

“中方同意放弃使用俄罗斯领空的可能性是零”

这一争议发生在中美关系全面遇冷的大背景下，让给该问题得到快速外交解决的希望蒙上了一层阴影。彭博社报道也指出，中方航空公司并没有什么动力去附和美方、做出妥协。

美国政治与金融风险咨询公司“中国战略组”（China Strategies Group）的CEO约翰逊（Christopher Johnson）表示，中方同意放弃使用俄罗斯领空的可能性是“零”，他同时表示，这也并非华盛顿的当务之急，拜登政府“有更重要的事情要和中方讨论”。

目前有包括美国在内的三十多个国家被限制使用俄罗斯空域，中国、印度等国则没有受到该限制。

知情人士告诉彭博社，美国的航空公司目前没有对设在印度和中东的航空公司寻求同样的制裁，这些航空公司也在使用俄罗斯的领空，部分原因是这些国家的政府在疫情期间没有放弃与美国的航空条约。在新冠疫情之前，中国和美国之间的航班受两国签署的航空服务条约监管。但在2020年中国单方面对美国航空公司的服务施加限制后，美国交通部接管了对中国航空公司入境航班的管理。

中德航班数量有望在今年冬季恢复

《南德意志报》报道指出，这一问题接下来如何发展，对于各个相关方都非常重要。到2030年，中国国内航班市场预计将比美国的大。对于空客和波音来说，中国是充满机会的市场。欧洲机场、旅游当局以及商家们也都在渴望中国旅行者再次回到欧洲。在正常情况下，中国对各个航空公司来说也是一项有利可图的业务。

报道还指出，中德航班的数量有望在今年冬季恢复。在疫情前，中国的航空公司被允许每周运营150个飞往美国的航班、120个飞往法国的航班以及55个飞往德国的航班。目前，中国的航空公司每周有17个航班飞往德国，夏季将有30个航班，然后在即将到来的冬季将有55个航班。 “（德国）汉莎航空公司没有公开反对航班数量的上升，虽然汉莎在飞往北京、上海时，也要绕道。”

（南德意志报，彭博社等）

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