"飞虎队"80大寿 中美组织在线庆祝

（德国之声中文网）"飞虎队"成立八十周年的纪念活动，是在中美两国领导人举行视频峰会的当天举行的。由于在贸易、台海、人权以及其他一系列问题上冲突，中美双边的关系已经降至了数十年来的最低点。

中国政协副主席郑建邦在纪念活动上致辞说："今天我们纪念飞虎队，是为了在中美两国间搭建沟通和友谊的桥梁。"不久前前往华盛顿赴任的中国驻美大使秦刚表示，中美两国关系目前正面临着严峻考验，而"飞虎队"恰恰为通过合作解决疫情和气候等全球挑战树立了典范。秦刚说："我们应传承两国人民经过战火淬炼的友好情谊，而不应陷入误解误判，甚至陷入冲突和对抗。"

飞虎队是由罗斯福总统派往中国的，当时珍珠港事件尚未发生，美国还没有对日宣战。飞虎队员负责保障连接英属南亚和中国的空中运输线。曾参加过飞虎队的老兵罗伯特·摩尔（Robert Moore）回忆道："这的确是世界上难度最大的航线之一， 天晴的时候，你只需瞄准地面上的飞机残骸，就能找到从印度的阿萨姆邦飞到中国的航线。"

美军退役军官陈纳德（ Claire Lee Chennault）是这项秘密援华使命的指挥官。他的女儿陈美丽 (Cynthia Chennault)也参加了周二的纪念活动。这位佛罗里达大学中国文学退休教授在讲话了引用了陈纳德信中的一句话："当所有熟悉的路线都被封锁时，我们就得开辟一条新的路线。"陈美丽说，她希望"中美两国人民不应当拘泥于过去的错误和失败，而应携手合作为世界的美好未来开辟新的道路。"

飞虎队在华期间，战绩显赫，据称总共击毁了296架敌机，但也有14名美国飞行员被击落。

中国政协副主席郑建邦表示，一名飞虎队成员坠机后，被一名中国老妇人营救并帮助他隐藏起来。这名老妇虽然遭到日军的严刑拷打，但拒绝交出美国飞行员。郑建邦说："日本法西斯剁掉了这名妇女的十个手指，但她没有透露任何有关飞行员的信息。"

来自加州的美国议员 Ted Liu和 赵美心 (Judy Chu)也出席了线上纪念活动，并对中美两国间的历史友谊表示赞赏。 赵美心的父亲二战期间曾在美军服役，她表示，中美两国在战争期间的合作经验，应鼓舞双方在抗击气候变暖方面付出共同努力。赵美心说："八十年前飞虎队的例子告诉我们，只有相互帮助，我们才能更好地保护世界。也只有相互合作，才能真正应对挑战。"

95岁的飞虎队老兵彼得森（ Bill Peterson）也从丹佛家中发表了视频讲话，他的飞行帽上别满了军功章。他说："我特别热爱中国人民，只要你们需要我们，我们就会随时去帮助你们。"

（美联社）

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