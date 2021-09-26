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飓风

气象学上，专指大西洋或北太平洋东部、中心持续风力每小时118公里或以上的热带气旋。

有时也用来泛指所有的强热带气旋。

Tornado © Daniel Loretto

气候变化就在身边 26.09.2021

德国汉堡举行的年度极端气候大会上，气象学家和气候研究人员一致认为，人类活动是极端天气事件增加的原因，必须对此有所作为。
An US Air Force aircraft takes off from the airport in Kabul on August 30, 2021. - Rockets were fired at Kabul's airport on August 30 where US troops were racing to complete their withdrawal from Afghanistan and evacuate allies under the threat of Islamic State group attacks. (Photo by Aamir QURESHI / AFP) (Photo by AAMIR QURESHI/AFP via Getty Images)

七张图看一周大事 05.09.2021

七张图看一周大事
NEW YORK CITY - SEPTEMBER 02: Cars sit abandoned on the flooded Major Deegan Expressway in the Bronx following a night of heavy wind and rain from the remnants of Hurricane Ida on September 02, 2021 in New York City. Numerous people were killed in New York and tornadoes did heavy damage to parts of New Jersey as the evening storm caught many off guard with the severity of its rain and wind and flooding. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

飓风洪灾重创美国东北部 03.09.2021

美国经济文化最繁华的地区在气候变化面前显现出脆弱，不堪一击。一场已渐弱的飓风暴雨造成数十人死亡。
Floodwater surrounds vehicles following heavy rain on an expressway in Brooklyn, New York early on September 2, 2021, as flash flooding and record-breaking rainfall brought by the remnants of Storm Ida swept through the area. (Photo by Ed JONES / AFP) (Photo by ED JONES/AFP via Getty Images)

纽约超强暴雨已致9人丧生 02.09.2021

飓风“艾达”从墨西哥湾一路北上，经过纽约时降下暴雨，造成多人丧生，交通混乱，大片地区断电。

TOPSHOT - Vehicles drive past a petrol chemical plant near Highway 61 in Norco, Louisiana, on August 30, 2021 after Hurricane Ida made landfall. - Powerful Hurricane Ida battered the southern US state of Louisiana, leaving at least one dead and knocking out power for more than a million people, including the whole of New Orleans. Ida slammed into the Louisiana coast as a Category 4 storm on August 29, 2021, 16 years to the day after Hurricane Katrina devastated New Orleans, but had weakened to a tropical storm early August 30, 2021.The storm knocked out power for all of New Orleans, with more than a million customers across Louisiana without power, according to outage tracker PowerOutage.US. (Photo by Patrick T. FALLON / AFP) (Photo by PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images)

飓风“艾达”肆虐美国南部 31.08.2021

飓风“艾达”横扫美国的路易斯安那、密西西比等州。虽然此次风灾并没有像2005年的“卡特里娜”那样造成上千人身亡，但是灾区民众依然蒙受了很大的损失。
This GOES-16 East GeoColor satellite image taken Friday, Aug. 27, 2021, at 4:40 p.m. EDT, and provided by NOAA, shows Hurricane Ida crossing western Cuba. Hurricane Ida struck Cuba on Friday and threatened to slam into Louisiana with far greater force over the weekend, prompting New Orleansâ€™ mayor to order everyone outside the protection of the cityâ€™s levees to evacuate. (NOAA via AP)

气候预报：飓风艾达可能变得"极其危险" 28.08.2021

飓风艾达在古巴西部登陆时为1级，预计在到达美国墨西哥湾海岸时将增强至极其危险的4级。近日的一份报告警告说，全球变暖已经在各地引发环境灾难，我们将看到更多的极端天气事件。
A truck drives through a flooded Atlantic Ave in Westerly, R.I., as Tropical Storm Henri approaches, Sunday, Aug. 22, 2021. (AP Photo/Stew Milne)

热带风暴登陆美国  多地出现灾情  23.08.2021

当地时间8月22日午时，热带风暴“亨利”（Henri）登陆美国罗得岛州，降下“历史性”大雨，引发大水、导致停电，影响多州，仅南部田纳西州就有至少21人丧生。

颶風引發印尼洪災 06.04.2021

塞罗哈飓风在印尼东部引发洪水和土石流，当局周一（4月5日）紧急撤离成千上万民众。目前已知有68人丧生，死亡人数还在持续上升，印尼总统维多多（JOKO WIDODO）对死难者表示哀悼，并敦促民众遵循现场人员的指示，避免受到极端降雨带来的山洪爆发影响。

In this Friday, March 8, 2019 image from video made available by SpaceX, the company's Crew Dragon descends to the Atlantic Ocean for a splashdown after a deorbit burn to reenter Earth's atmosphere, returning from the International Space Station. (SpaceX via AP) |

载人龙飞船完成首航 八月初海上溅落 01.08.2020

5月底搭乘SpaceX龙飞船进入太空的两名美国宇航员即将进行45年来的首次海上溅落。美国太空总署正密切观测天候，因为飓风伊萨亚斯可能导致降落时间延迟。
06.09.2019 *** This satellite image obtained from NOAA/RAMMB, shows Tropical Storm Dorian as it moves along the southeastern US coast at 11:20UTC on September 6, 2019. - The final death toll from Hurricane Dorian in the Bahamas could be staggering, a government minister has said as the storm lashed North Carolina in the US Friday with torrential rain and fierce wind. Bahamian Prime Minister Hubert Minnis told CNN Thursday that at least 30 people were killed in the storm, which caused what he called generational devastation. (Photo by HO / NOAA/RAMMB / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / NOAA/RAMMB/HANDOUT - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

5G移动通信是否干扰天气预报？ 16.02.2020

在“萨宾娜”飓风到来之前，我们及时得到了准确的预报。但是引入5G技术之后，气象学家可能会遇到麻烦。电话频率将对气象卫星产生干扰。
Deutschland: Auswirkungen des Sturmtiefs Sabine - Dagebüll (Reuters/F. Bimmer)

飓风“萨宾娜”横扫欧洲 德国英国很受伤 10.02.2020

飓风“萨宾娜”（Sabine）袭击欧洲北部，这场从北向南移动的飓风来势凶猛，席卷英国、荷兰、德国、比利时等多地，所到之处，铁路、公路和航空交通瘫痪、屋顶遭到破坏、河流溃堤，许多地方的学校都暂时关闭。
Underwater shot with sunrays and fishes in deep tropical sea

研究：海水明显升温 后果极其严重 19.01.2020

气候变化所引发的海水升温会引发飓风和其他恶劣天气。不仅会引发森林大火，也会对很多鱼类和其他生物造成威胁。专家们已经为此发出了警告。
24.10.2019 *** October 24, 2019, Geyserville, California, USA: Airplane tankers drop fire retardant on the Kincade Fire in an effort to control the more than 10,000 acre fire from spreading. Geyserville USA PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAw332 20191024zapw332028 Copyright: xNealxWatersx

加利福尼亚大火成灾 26.10.2019

炎热、干旱、飓风：美国加利福尼亚发生大面积森林野火的最佳条件，却是消防队的一场噩梦。美国最大的电力供应商竟也添乱。
HANDOUT - 15.03.2019, Mosambik, Beira: Das von Internationalen Roten Kreuz zur Verfügung gestellte Foto zeigt Menschen, die versuchen, ihre persönliche Habe nach dem Zyklon Idai zu retten. Der schwere tropische Wirbelsturm «Idai» hat schwere Verwüstungen hinterlassen - und eine noch ungeklärte, vermutlich enorm hohe Zahl von Todesopfern. Ganze Landstriche wurden zerstört, Dörfer und Städte standen unter Wasser, aus Häusern wurden Ruinen und Vorratskammern von den Fluten mitgerissen. Foto: Denis Onyodi/ifrc/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

“伊代”横扫莫桑比克 造成严重伤亡 19.03.2019

莫桑比克大片地区遭遇洪灾，一个大城市连日来一直停电，与外界隔绝。在“伊代”热带飓风之后，救援人员敲响警钟。该国总统也发出警告，提醒民众做好准备，防止灾情严重恶化。
29.09.2018, China, Jiuquan: Ein CentiSpace-1 S1-Satellit auf einer Kuaizhou-Rakete fl-iegt ins All. Foto: Yang Xiaobo/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

合作太空 中法海洋卫星发射成功 29.10.2018

周一，第一颗由中法两国共同研制的卫星发射升空进入预定轨道，这颗卫星将被用于全天候观测海洋表面的风浪变化，使飓风预报更加准确，并可以提高科学家对气候变化的认知。
October 11, 2018 - Mexico Beach, Florida, U.S. - Lee CATHEY, 37, (L-R) AL CATHEY, 71, and CHARLES SMITH, 56, survey damage in the coastal township of Mexico Beach, which lay devastated after Hurricane Michael made landfall on Wednesday in the Florida Panhandle. Al Cathey who is the mayor of Mexico Beach, believes 280 residents rode out the storm in their homes |

“迈克尔”飓风肆虐美国 至少16人丧生 13.10.2018

“迈克尔”飓风给美国造成巨大破坏。当局估计死亡人数还会增加。佛罗里达州州长称受灾严重的墨西哥湾犹如战争地区。
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