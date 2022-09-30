为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
气象学上，专指大西洋或北太平洋东部、中心持续风力每小时118公里或以上的热带气旋。
有时也用来泛指所有的强热带气旋。
美国总统拜登计划访问受飓风“伊恩”侵袭的佛罗里达州，“伊恩”恐为史上最致命的飓风之一。随着风暴继续北上，有关方面已发出新警报。
德国保险业巨头慕尼黑再保险表示，气候危机的成本高昂。去年七月欧洲西部的洪水是2021年造成全球损失第二高损失的天然灾害。
德国汉堡举行的年度极端气候大会上，气象学家和气候研究人员一致认为，人类活动是极端天气事件增加的原因，必须对此有所作为。
七张图看一周大事
美国经济文化最繁华的地区在气候变化面前显现出脆弱，不堪一击。一场已渐弱的飓风暴雨造成数十人死亡。
飓风“艾达”从墨西哥湾一路北上，经过纽约时降下暴雨，造成多人丧生，交通混乱，大片地区断电。
飓风“艾达”横扫美国的路易斯安那、密西西比等州。虽然此次风灾并没有像2005年的“卡特里娜”那样造成上千人身亡，但是灾区民众依然蒙受了很大的损失。
飓风艾达在古巴西部登陆时为1级，预计在到达美国墨西哥湾海岸时将增强至极其危险的4级。近日的一份报告警告说，全球变暖已经在各地引发环境灾难，我们将看到更多的极端天气事件。
当地时间8月22日午时，热带风暴“亨利”（Henri）登陆美国罗得岛州，降下“历史性”大雨，引发大水、导致停电，影响多州，仅南部田纳西州就有至少21人丧生。
塞罗哈飓风在印尼东部引发洪水和土石流，当局周一（4月5日）紧急撤离成千上万民众。目前已知有68人丧生，死亡人数还在持续上升，印尼总统维多多（JOKO WIDODO）对死难者表示哀悼，并敦促民众遵循现场人员的指示，避免受到极端降雨带来的山洪爆发影响。
5月底搭乘SpaceX龙飞船进入太空的两名美国宇航员即将进行45年来的首次海上溅落。美国太空总署正密切观测天候，因为飓风伊萨亚斯可能导致降落时间延迟。
在“萨宾娜”飓风到来之前，我们及时得到了准确的预报。但是引入5G技术之后，气象学家可能会遇到麻烦。电话频率将对气象卫星产生干扰。
飓风“萨宾娜”（Sabine）袭击欧洲北部，这场从北向南移动的飓风来势凶猛，席卷英国、荷兰、德国、比利时等多地，所到之处，铁路、公路和航空交通瘫痪、屋顶遭到破坏、河流溃堤，许多地方的学校都暂时关闭。
气候变化所引发的海水升温会引发飓风和其他恶劣天气。不仅会引发森林大火，也会对很多鱼类和其他生物造成威胁。专家们已经为此发出了警告。
炎热、干旱、飓风：美国加利福尼亚发生大面积森林野火的最佳条件，却是消防队的一场噩梦。美国最大的电力供应商竟也添乱。
莫桑比克大片地区遭遇洪灾，一个大城市连日来一直停电，与外界隔绝。在“伊代”热带飓风之后，救援人员敲响警钟。该国总统也发出警告，提醒民众做好准备，防止灾情严重恶化。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式